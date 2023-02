Dá Pavel Jurečkovi své první veto? Vyloučit se to prý nedá

reklama

Petr Pavel se po složení slibu na inauguraci za pár dní stane prezidentem. A hned bude stát před důležitou politickou otázkou. Jak se postaví k plánu vlády zbrzdit valorizaci penzí?

Záměr zpomalit valorizaci probíral příští prezident s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Ten si pochvaloval, že jednání s příštím prezidentem proběhlo korektně.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pavel se na sociálních sítích vyjádřil obsáhleji.

„S ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou jsme se potkali na prvním společném jednání. Zajímal mě jeho pohled na aktuální diskusi o mimořádné valorizaci důchodů a důchodové reformě. K těmto tématům jsem si vyžádal více informací,“ uvedl na Twitteru.

V nedělních Otázkách Václava Moravce prozradila šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová, že i ona s budoucím prezidentem o tomto tématu hovořila a nabyla dojimu, že je to tak padesát na padesát, co vlastně Pavel udělá. Troufla si odhadnout, zda by krok vlády mohl vetovat nebo zákon podepsat nebo zdržet tím, že novelu valorizace penzí nepodepíše. „Můj pocit je asi tak 50 na 50,“ zmínila k tomu Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ANO a SPD jako opoziční strany hovoří o okrádání důchodců, o krádeži za bílého dne a tak podobně. Předseda ANO a neúspěšný kandidát na prezidenta Andrej Babiš už slíbil, že ve Sněmovně nastane peklo.

Poslankyně SPD Karla Maříková si v nedělní Partii CNN Prima NEWS kladla otázku, jak je možné, že vláda má dost sil na to, aby posílala zbraně na Ukrajinu, ale nemá dost peněz pro české seniory.

„Když si vezmete, že na Ukrajinu jsme poslali zbraně za 40 miliard a nemáme na to, abychom valorizovali důchody, tak proč bychom si nemohli dovolit část vybraných peněz z prodeje alkoholu dát do zdravotnictví?“ ptala se v pořadu Maříková.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda argumentuje tím, že zpomalení valorizací státnímu rozpočtu pomůže a penze i tak porostou. Jen pomaleji.

Mluvčí příštího prezidenta Markéta Řeháková k valorizaci penzí také mlčí. Na dotazy novinářů k tomuto tématu nereagovala.

Politolog Lukáš Jelínek odhadl, proč Pavel zatím neřekl jasné slovo.

Proč prezident Pavel »lavíruje« se svým postojem k novele a nebouchne pěstí do stolu? „Snaží se na této hodně citlivé věci ukázat, že skutečně chce být prezidentem všech, protože to samotné téma valorizace je poměrně dost kontroverzní a zaráží další štěp do české společnosti. A on bude nakonec tím, kdo by měl ten zákon podepsat – pokud Sněmovnou projde,“ řekl Aha! politolog Lukáš Jelínek. Dodal však také, že Pavel nevstoupí do funkce tím, že by vládě vetoval takto pro ni citlivý zákon.

Jelínkovo vyjádření pro Aha! převzal i server Blesk.cz.

Psali jsme: „Vy mně něco říkáte o PR? Po fotografech s pávy?“ Stanjura se Schillerovou křičeli, Moravec nestíhal Žít zdravě, jíst kvalitní potraviny, nabádal Válek. Takže vláda chce zdražit ty nezdravé Jsou příznivé okolnosti, oceňuje Stanjura. Takže otevřeně popsal, co všechno chce seškrtat VIDEO Tak pozor, vládo. Schillerová zalehla do spacáku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.