Dá si pět piv... Kubera na téma internet, důchodci a dezinformace

Jana Bobošíková, kdysi známá novinářka, ale také europoslankyně, v pořadu JB Talk internetové televize XTV zpovídala předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS). Dozvěděla se od něj, že 30. výročí sametové revoluce bychom měli oslavit opravdu ve velkém, protože má pro nás tato událost zásadní význam. Prozradil také, kdy mu Miloš Zeman oznámil, že s ním končí. Nakonec se tvrdě opřel do médií a do řetězových e-mailů, které občas píšou lidé po pěti pivech.

Hned v úvodu rozhovoru Kubera prozradil, proč se on a jeho kolegové z vedení Senátu sešli se zástupci spolku Milion chvilek po demokracii. Předseda horní komory Parlamentu ČR má za to, že je důležité s lidmi debatovat, a to především osobně, nikoli jen na Facebooku či Twitteru, jak se to dnes děje nejčastěji.

Senát je podle Kubery připraven hájit nezávislost justice a ústavy. Momentálně podle Kubery ohýbá ústavu prezident Miloš Zeman a senátoři jsou prý připraveni nejdůležitější zákon státu bránit. „Bohužel naše ústava je poměrně dlouhá oproti jiným ústavám a děti se ji neučí. V Americe každé dítě ústavu zná, u nás tomu tak není,“ posteskl si host Jany Bobošíkové.

Pokud jde o justici, podle Kubery vzbuzuje podezření rychlé jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti za hnutí ANO zrovna v době, kdy policisté předali dotační kauzu farmy Čapí hnízdo předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) státnímu zastupitelství. Možné obavy z ovlivnění justice jsou možná liché, ale podle Kubery je i tak třeba mít se na pozoru.

Pár slov věnoval také oslavám 30. výročí sametové revoluce. „Můj sen byl to 30. výročí oslavit. Oslavit ho ne demonstracemi, ale oslavit ho tak, jak se slaví výročí, které pro nás má zásadní význam. Přes všechny peripetie, které jsme prožili, a vy jste byla některých účastna, tak přes to všechno je co oslavovat,“ zdůrazňoval Kubera s tím, že demonstrovat by se dalo třeba 16. listopadu, ale 17. listopadu bychom podle jeho názoru měli rozhodně oslavovat.

Současnou politickou krizi okolo ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) považuje za bouři ve sklenici vody, protože pokud průzkumy voličských nálad ukazují, že by předčasné volby mnoho nevyřešily, protože by rozložení sil zůstalo podobné tomu, jaké máme dnes, podle Kubery se nikomu nebude chtít jít do předčasných voleb.

Kubera vidí skutečný problém české politiky jinde – ve fragmentaci politického spektra. Kubera by ji vyřešil tím, že by hranici zisku hlasů nutnou pro vstup do Sněmovny posunul stranám z pěti na deset procent. Všichni politici by si pak museli uvědomit, že se musejí víc snažit, pokud opravdu chtějí vstoupit do Sněmovny.

Snažit by se musely především pravicové strany, které říkají, že každý člověk má odpovědnost především sám za sebe a nemůže se spoléhat na stát. Při pohledu na českou pravici se mu zdá, že ODS je v podstatě jedinou pravicovou stranou v Česku. Kubera považuje za nebezpečné přílišné rozkročení, neboť každý, kdo se příliš rozkročí na ledě, může také upadnout a těžko se mu zvedá. „Na té pravici ten prostor není nekonečný,“ upozornil host.

Pá slov věnoval i klimatickým změnám. „Klimatické změny byly, jsou a budou. Marně budeme říkat, že se nám povede snížit teplotu zeměkoule. Nepovede, i kdybychom se zbláznili. Přesto tomu mnoho lidí věří,“ poznamenal prostě a krátce Kubera.

Poté se Kubera ještě jednou vrátil k prezidentovi Miloši Zemanovi. I přes jisté neshody s prezidentem Kubera věří, že spolu vrcholní ústavní činitelé zkrátka musejí komunikovat. „Pokud jde o vztah s Milošem Zemanem, tak samozřejmě, my se známe 25 let a já mu vidím až do žaludku. On mně taky. Takže když jsem mu řekl, že pojedu na Tchaj-wan, tak řekl, že naše vztahy tím končí, ale já se z toho nezblázním, protože přece naše republika hájí jednotnou Čínu, takže když jedete na Tchaj-wan, tak je to stejné, jako kdybyste jela do Číny,“ uvedl Kubera.

Rád by prý napřed navštívil Tchaj-wan a pak Čínu. Možná to nebude snadné, ale jelikož je svéprávnou osobou, je připraven to zkusit.

V obecné rovině označil vztah prezidenta a Senátu za velmi chladný. „A určitě to není vina Senátu,“ zdůraznil s tím, že Miloš Zeman má sloní paměť a se svými zkušenostmi přistupuje k jednotlivým aktérům, což komunikaci institucí neulehčuje.

Ve druhé polovině rozhovoru Kubera věnoval čas rozboru situace v EU. Existence Visegrádské čtyřky – Česka, Slovenska, Polska a Maďarska – považuje Kubera za zásadní už kvůli počtu obyvatel, které toto společenství reprezentuje. „Česká republika sama o sobě by v Unii úplně zapadla,“ řekl Kubera.

Staré členské země prý příliš nechápou skepsi nových členských zemí k doporučením, co bychom měli jíst a jak bychom měli žít. Německo-francouzský tandem by prý v EU rád nadále dominoval, ale my bychom měli být v této věci obzvláště opatrní. „To, že ctíme evropské hodnoty, ještě vůbec neznamená, že všechno to, co přijde z Bruselu, že budeme nad tím tleskat. To já si myslím, že by bylo to nejhorší,“ varoval diváky Kubera.

Britové už ostatně ukázali, že toho mají dost. „Britové vystoupili přece právě proto, že nechtěli snášet ten bruselský ‚diktát‘, kdy někdo ví nejlíp, co máme jíst, co nemáme jíst, kdy máme chodit spát. Nám to z principu vadí. Mně to tedy vadí mimořádně, když někdo zasahuje do toho, co já mám dělat,“ rozčiloval se před kamerou Kubera.

E-maily bych nejradši zakázal

Nakonec se obul do médií. Velmi pochyboval o nestrannosti českých redaktorů, kteří se v roce 2016 vyjadřovali ke zvolení Donalda Trumpa 45. prezidentem USA. Jedním dechem však dodal, že by ani redaktor nemusel být nestranný. Mít názor podle jeho názoru není špatné. Do veřejnoprávní České televize si však přece jen rýpl.

„Někdy Události, komentáře věnují půl hodinu naprosto marginálnímu tématu a jen pět minut něčemu, co považuji za zásadní,“ kroutil hlavou Kubera.

Poznamenal také, že dnes je strašně těžké rozlišit, co je vlastně fake news. „Když byly kongresy ODS, tak já, když jsem si druhý den přečetl média, tak jsem si říkal, ‚asi jsem byl někde jinde‘,“ uvedl Kubera.

Zdá se mu nesmyslné, že čeští i světoví politici vedou společné hovory právě na sociálních sítích, což Kubera jako dlouholetý politik považuje za urážející.

Na rozloučenou divákům sdělil, že by rád zakázal e-mail.

„Já stále dostávám, už několik let, ten e-mail o Arabech v Teplicích. A já to stále vysvětluji dokola. E-mail je strašně jednoduchý. Daleko složitější bylo vzít papír, napsat dopis, koupit známku a dát ho do obálky. Dnes u e-mailu a zejména večer, když si tak někdo dá pět piv, tak to pak teda na tom e-mailu (vypadá),“ kroutil hlavou Kubera.

Lék vidí jen v tom nenaskakovat na hlouposti, které se šíří internetem. Počítaje v to i hlouposti, které občas vypustí z úst prezident Miloš Zeman, protože ten to podle Kubery dělá právě proto, aby provokoval.

