24.11.2025 9:20 | Monitoring

500 000 mrtvých, 500 000 nevratně zraněných. To jsou dle ukrajinského poslance Vadyma Ivčenka čísla ztrát ukrajinských ozbrojených sil od roku 2022. Analytik Tyler Weaver si myslí, že číslo je ještě podstřelené. A ozval se další ukrajinský poslanec. Který je ovšem na útěku.

Foto: Repro X
Popisek: Ukrajinský poslanec Vadym Ivčenko

Jak to bude s Trumpovým mírovým plánem je v současné době nejasné. Co ale celkem jasné je, že Ukrajina vojensky ztrácí dech. A to i podle ukrajinských poslanců. Například Artema Dmytruka. Ten na sociálních sítích uvádí, že prezident Zelenskyj lže a situace na frontě je katastrofální.

„Jen za tento rok 161 000 vojáků opustilo frontu. A to jsou oficiální čísla, neveřejné zdroje říkají, že je to dvakrát tolik. Tvrdíte, že neexistuje žádný veřejný odpor proti režimu? Tak co je tohle?“ ptá se Dmytruk a dodává, že 161 tisíc případů dezerce je čtyřikrát tolik, co v roce 2024. „To není problém s disciplínou, to je masové odmítnutí padnout za Zelenského zločinný režim,“ prohlašuje poslanec. Dodává, že pouze 6 % případů řeší soudy. „Systém prostě nemůže zaznamenat odpor na takové úrovni a také to nikdy neudělá,“ uvedl.

Podle Dmytruka lidé neutíkají před válkou, ale před Zelenského praktikami, tedy mučením, výhrůžkami a zbytečnou smrtí. Obvinil prezidenta Zelenského, že vyměňuje lidské životy za svůj osobní prospěch. „To není dezerce, to je to masivní odmítnutí podřídit se nelegitimnímu režimu,“ prohlásil poslanec a dodal, že bude podporovat všechny, kdo byli donuceni do takové situace. Včetně těch, kdo odešli do zahraničí.

Je ovšem nutné dodat, že Dmytruk z Ukrajiny utekl již minulý rok. Do ukrajinského parlamentu byl zvolen za Zelenského stranu Sluha národa, ale byl z ní posléze vyloučen.

Překvapivá čísla však zazněla i od jiného poslance. Vadym Ivčenko v podcastu uvedl, že od roku 2022 má Ukrajina již 500 000 padlých a 500 000 nevratně zraněných. S tím, že se jedná o hrubé odhady, které mohou být ve skutečnosti vyšší. Analytik Tyler Weaver k tomu dodává, že tato čísla jsou skutečně nízká a že již od začátku konfliktu tvrdí, že ukrajinské ztráty jsou katastrofální. „Jenže přiznat více než milion by bylo politicky nemoudré,“ poukazuje. Ivčenko pochází z partaje Baťkivščyna, kterou vede Julie Tymošenková.

autor: Karel Šebesta

