Jak to bude s Trumpovým mírovým plánem je v současné době nejasné. Co ale celkem jasné je, že Ukrajina vojensky ztrácí dech. A to i podle ukrajinských poslanců. Například Artema Dmytruka. Ten na sociálních sítích uvádí, že prezident Zelenskyj lže a situace na frontě je katastrofální.
Podle Dmytruka lidé neutíkají před válkou, ale před Zelenského praktikami, tedy mučením, výhrůžkami a zbytečnou smrtí. Obvinil prezidenta Zelenského, že vyměňuje lidské životy za svůj osobní prospěch. „To není dezerce, to je to masivní odmítnutí podřídit se nelegitimnímu režimu,“ prohlásil poslanec a dodal, že bude podporovat všechny, kdo byli donuceni do takové situace. Včetně těch, kdo odešli do zahraničí.
Je ovšem nutné dodat, že Dmytruk z Ukrajiny utekl již minulý rok. Do ukrajinského parlamentu byl zvolen za Zelenského stranu Sluha národa, ale byl z ní posléze vyloučen.
Zelensky is lying.— Dmytruk Artem (@Dmytruk__Artem) November 23, 2025
The situation at the front is catastrophic.
This year alone, 161,000 soldiers left the front.
And that’s the official number — closed sources say it’s twice as high.
You say there is no public resistance to the regime?
Then what is this?
161,000 cases of… pic.twitter.com/6k9mnS7tcs
Překvapivá čísla však zazněla i od jiného poslance. Vadym Ivčenko v podcastu uvedl, že od roku 2022 má Ukrajina již 500 000 padlých a 500 000 nevratně zraněných. S tím, že se jedná o hrubé odhady, které mohou být ve skutečnosti vyšší. Analytik Tyler Weaver k tomu dodává, že tato čísla jsou skutečně nízká a že již od začátku konfliktu tvrdí, že ukrajinské ztráty jsou katastrofální. „Jenže přiznat více než milion by bylo politicky nemoudré,“ poukazuje. Ivčenko pochází z partaje Baťkivščyna, kterou vede Julie Tymošenková.
I've only been saying for years that Ukrainian casualties are astronomical and here this (checks notes) member of the Rada National Security Committee casually drops some lowball numbers.— Armchair Warlord (@ArmchairW) November 24, 2025
500,000 is likely a gross underestimate - but admitting 1M+ would be politically unwise. https://t.co/R8avP8PygE
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Karel Šebesta