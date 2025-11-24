Marková: Mírový plán? Už to bude jen horší

Ukrajině ubývají lidé a nemyslím si, že by byla Evropa navzdory tvrzení mnoha jejích představitelů, že se máme připravovat na válku, skutečně na válku připravená. Tedy po té lidské stránce. Že by byla ochotna dodat na frontu lidské zdroje, které by se vracely bez nohou a rukou, s posttraumatickými syndromy všeho druhu, případně se nevracely vůbec. Války jsme zvyklí účastnit se píárově, ideálně z gauče. Jsme ochotni leccos obětovat, ale nejsme ochotni umírat.
A Amerika to moc dobře vidí. Každý to vidí, ale ne každý si je to ochoten přiznat. Ono je něco jiného jako potrefené podsvinče řvát třeba z Evropského parlamentu, nebo být jako to podsvinče skutečně trefen a řvát bolestí. Amerika si nemůže dovolit další prohru. Po Blízkém východě ne, a už vůbec ne po Afghánistánu. A tak si v rukávu bude schovávat plán B, kdy buď Zelenský její mírový plán přijme a nebo ona stopne pomoc s tím, že se snažila, ale bohužel, vidíte co je to za člověka, jemu pomoci není. A vycouvá z toho bez ztráty kytičky.
I z tohoto důvodu se podle mne ty podmínky budou nyní zhoršovat radikálně. Trump není Biden a nechce čekat. Zelenský dostal bububu v podobě odhaleného korupčního skandálu a Jermaka na odstřel. Nejbližšího z nejbližších a on si jednou bude muset vybrat. Zatím se ho zbavit evidentně nechce, ale předpokládám, že ten vzkaz pochopil. Víme, co se tam děje a nebojíme se to říct. Americe jde o jediné. O zdroje Ukrajiny. Ostatní je jí fuk a vždycky bylo. Jednou ten mír přijmou. Až poslední Ukrajinec naposledy pohlédne do tváře ruskému dronu. Amerika už nebude na straně poražených. Za žádnou cenu. A Evropa nemá na to, aby její roli nahradila. Nemá zbraně, nemá je kde vyrobit, i kdyby měla, nemá z čeho. Má jen ty lidi, které do masomlýnku nedá. Ale třeba se pletu a třeba to někdo dostatečně šílený zkusí.
Trump to chce prý vyřešit do konce roku, jinak prý pomoc Ukrajině omezí, čímž ji minimálně oslepí. Prý pokud se to Zelenskému nelíbí, má se zařídit tak, aby se mu to líbilo. Aby nedopadl jako šéf jeho kanceláře a přítel Jermak, že.
Co je na stole teď? V kostce. - Uznání téměř všech územních zisků, kterých Rusko od roku 2014 dosáhlo, a ještě mu přidává bonus: celou Doněckou oblast a Ukrajina se musí stáhnout i z velkých měst Slovjansk a Kramatorsk.- Z dosud Ukrajinci kontrolované části Doněcké oblasti se mají ukrajinské síly stáhnout, ale zároveň tam nemají vstoupit ruská vojska. Kdo to bude hlídat, není jasné. - A hlavně žádné NATO na Ukrajině. NATO se zaváže, že ji nepřijme a že se nemá rozšiřovat.- Ukrajinská armáda bude osekána na 600 000 vojáků.- USA se budou podílet na obnově Ukrajiny z Rusku zmrazených aktiv a půjde jim z toho polovina zisku.- Evropa má do fondu nasypat dalších 100 miliard dolarů.- Zbylá zmrazená aktiva mají jít na rusko-americké ekonomické projekty.
No. Nevím, kde Evropa ty peníze vezme. Z emisních povolenek? Každopádně jak říkám. Každý další plán bude jen horší. Vladimir Putin si může dát popcorn. Bravo. A opravdu to neovlivní vztekle dupající Milion chvilek vzývající ke gaučovému odporu. Ani Dana1 to neovlivní (páč nebude) a Charlie One bude nejspíš sestřelen.
Bc. Jana Marková
Článek byl převzat z Profilu Bc. Jana Marková
autor: PV