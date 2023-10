Ďábelský plán. Brusel chce z rozhodování vyšachovat vlády i EP, a zkouší to přes tabák

reklama

Informaci přinesl italský list La Verità. Ten detailně popisuje plán Komise, respektive zejména Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin známého jako DG Sante vedené komisařkou Stellou Kyriakidesovou. Dokument, který viděl list La Verità, jasně vyjadřuje postoj, jenž se Brusel rozhodl zaujmout k COP10. V praxi se Komise rozhodla, že chce plně implementovat doporučení o kouření, která vyplynou z panamské konference (jakkoliv pravděpodobně budou tato doporučení kontroverzní, ale toto téma si zaslouží vlastní materiál). Chystají se tak podkopat rozhodovací modely Evropské unie, jak jsme ji dosud znali. DG Sante nejprve vysvětluje, že EU musí mluvit jedním hlasem. Dalším bodem je, že to, co se na panamské konferenci bude rozhodovat, bude muset být začleněno do komunitárních procesů jako „akty s právním účinkem“. Přeloženo do obecné češtiny tedy jako zákonná ustanovení ve všech ohledech. A nakonec, úředníci komisařky Kyriakidesové výslovně požadují pravomoc vyjednat na místě závěry, které se budou odchylovat, a to i podstatně, od návrhů odsouhlasených členskými státy EU.

Návrh Komise tedy usiluje o to, aby jednání Evropského parlamentu nahradilo rozhodnutí přijaté během jedné konference za zavřenými dveřmi (bez přítomnosti médií) asi stovkou delegátů konference, včetně nikým nevolených zástupců nevládních asociací. A dodejme ještě poslední větu obsaženou v dokumentu: „Bez dalšího rozhodnutí Rady.“ Komise se tak snaží vyšachovat ze zákonodárného procesu nejen vlastní parlament, ale dokonce i Evropskou radu. Jejími členy jsou totiž zejména hlavy států nebo předsedové vlád všech členských států Unie. Pokud toto schéma projde, Brusel bude moci vzít text WHO za platný a transformovat jej do zákona bez konzultace s jednotlivými zeměmi.

Navíc se nemusí jednat o ojedinělý případ, Evropská komise zavádí model, jehož cílem je vytvořit nadřazený subjekt, který státům vnucuje volby, schválené organizacemi, které v sobě nemají nic demokratického. A chytře se k tomu snaží využít téma tabáku, tedy historicky tabuizované odvětví, kde je řada politiků i veřejnost negativně přednastavena. Představme si však, že tento systém, který de facto ruší národní suverenitu, bude aplikován na potraviny, zdravotnictví a řadu dalších témat, kterými se Evropská komise zabývá. Bude tedy stačit, aby Brusel kvalifikoval rozhodnutí vybrané konference jako akt s právní hodnotou.

Tedy skupina nevolených delegátů bude rozhodovat za dveřmi luxusního hotelu bez jakéhokoliv dohledu veřejnosti o osudu stamilionů obyvatel EU. S výmluvou, že o tom rozhodla věda, a pokud bude chtít někdo oponovat, bude jednoduše obviněn z popírání. I proto list La Verità požaduje zastavení skandálního bruselského návrhu, jak podkopat demokratický rozhodovací proces v Evropě.



Zároveň se obdobná diskuse rozhořela i v Polsku. „Mělo by platit jednoduché pravidlo: Nic o nás bez nás. Abychom se za pár měsíců neprobudili v nové fiskální realitě, na kterou nemáme vliv,“ řekl Wojciech Bronicki, bývalý ředitel odboru spotřebních daní na polském ministerstvu financí, když se vyjadřoval k návrhu svěřit Evropské komisi zastupování na COP10. A zdá se, že se probouzejí i české orgány – v půlce září o tématu jednala i Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, v zápisu z jednání se mimo jiné píše: „V případě, že FCTC COP10 přijme doporučení nad rámec stávající evropské legislativy, ČR bude rovněž prosazovat racionální přístup k případné změně této legislativy a řádné projednání návrhů tak, aby byly plně respektovány stávající kompetence členských států.“ (Detail ZDE). Věřme, že se postupně probudí i vlády dalších členů EU a proti skandálnímu a nedemokratickému postupu se razantně vymezí.

