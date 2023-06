Další „akce přehrada“ na Ukrajině. Stopy prý vedou jasně k Rusům

Satelitní snímky ukazují, že Rusko před ukrajinskou protiofenzivou vytvořilo na okraji okupovaného ukrajinského města Tokmak v Záporožské oblasti přehradu. O tom již dříve informovalo ukrajinské Centrum pro investigativní žurnalistiku, které poznamenalo, že tento krok je součástí většího trendu vytváření vodních překážek pro ukrajinskou protiofenzivu.

Záběry ze satelitu získané serverem Bellingcat.com nyní nabízejí podrobnější pohled na tuto scénu. Rovněž Charkovská skupina na ochranu lidských práv uvádí rostoucí trend záměrného zaplavování celé Záporožské oblasti ruskými silami.

Od začátku ruské invaze byla voda použita jako taktický nástroj v několika případech. Vždy šlo o protržení přehrad, aby byly zaplaveny oblasti níže po proudu s cílem zkomplikovat útočné úsilí nepřítele. Záplavy vedou ke zvýšení hladiny vody a následnému rozbahnění půdy níže po proudu, což komplikuje postup těžké vojenské techniky.

Tuto taktiku dosud používaly obě strany, přičemž Ukrajina přiznala, že tak činila v Demydivu severně od Kyjeva na začátku války. Ukrajina také údajně v dubnu 2022 vyhodila do povětří stavidla hráze vodní nádrže Oskil, aby zkomplikovala ruský postup. Ruské síly pak pravděpodobně přehradu Oskil zcela zničily, když v následujících měsících couvaly před ukrajinskou ofenzivou.

Nyní se zdá, že Rusko použilo stejnou taktiku zaplavením Tokmaku. Provizorní přehrada leží uvnitř obranné linie obepínající město Tokmak, které se samo nachází za několika dalšími obrannými liniemi.

Od výstavby přehrady na začátku května se řeka Tokmačka východně od města výrazně rozšířila a zaplavila některá pole nejblíže přehradě. To bylo patrné na snímcích, které ukázaly, že hráz byla nejspíše postavena jen z pytlů z pískem, což stačí k zadržení malé řeky. Satelitní snímky nadále ukazují odříznutou řeku Tokmačku, přičemž hladina vody na východní straně hráze v červnu neustále stoupá.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt