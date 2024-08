Další bod pro republikány. Vlastní rodina se na Kennedyho vrhla, že podpořil Trumpa

Americký právník Robert F. Kennedy Jr. ukončil svou prezidentskou kampaň. A jako nezávislý kandidát se postavil za Donalda Trumpa.

„Příznivci RFK Jr. by stále mohli změnit těsné prezidentské klání. Trump na to spoléhá,“ uvedla americká CNN hned v titulku článku. „Nemohu s čistým svědomím žádat své zaměstnance a dobrovolníky, aby pracovali dlouhou dobu, nebo žádat své dárce, aby pokračovali v dávání, když jim nemohu upřímně říct, že vidím skutečnou cestu do Bílého domu,“ poznamenal kandidát.

Na akci minulý měsíc Kennedy poprvé přiznal, že se jeho cesta k vítězství zmenšuje, a tvrdil, že Trump „s vysokou pravděpodobností bude příštím prezidentem“.

Podle CNN však není jisté, co podporovatelé Kennedyho mladšího udělají. Mohou volit Trumpa, ale také třeba vůbec nemusí přijít k volbám. Jde prý o voliče levicové i pravicové, kteří se staví proti establishmentu a kritizují např. očkování proti covidu. V Trumpově týmu i tak doufají, že získají část těchto Američanů na svou stranu.

A Trump dělal hodně pro to, aby ho Kennedy podpořil. „Kdyby mě podpořil, byl bych tím poctěn,“ řekl Trump ve čtvrtek na Fox News. „Byl bych tím velmi poctěn. Opravdu má srdce na pravém místě.“

V červenci si Trump a Kennedy telefonovali ve dnech poté, co bývalý prezident přežil pokus o atentát na předvolebním shromáždění v Pensylvánii. Den po telefonátu se Kennedy a Trump osobně setkali v Milwaukee v první den republikánského národního shromáždění.

Ale také z týmu Kamaly Harrisové zaznívá, že podporovatelé Kennedyho mohu přejít do tábora demokratů, kteří jim otevírají svou náruč. Demokratická rivalka Kamala Harrisová uvedla, že se pokusí „získat“ podporu Kennedyho voličů.

Kennedy se kvalifikoval do hlasování ve 21 státech, i když není jasné, zda se jeho jméno objeví na hlasovacích lístcích v těchto státech, pokud už se stáhl ze soutěže.

Podle CNN měli nemalou zásluhu na Kennedyho ukončení kampaně a podpoře Trumpa exprezidentův syn Donald Trump mladší, který vedl zákulisní jednání, ale také konzervativní moderátor Tucker Carlson, který chtěl dosáhnout téhož.

Roger Stone, dlouholetý republikánský agent blízký bývalému prezidentovi, v létě 2023 navrhl, že Kennedy by mohl být kandidátem na post v kabinetu ve druhém Trumpově funkčním období.

BBC připomíná, že Kennedy byl dlouhá léta součástí Demokratické strany – ostatně je to synovec zastřeleného prezidenta J. F. Kennedyho, který se stal prezidentem USA v barvách demokratů – ale jednoho dne Demokratickou stranu opustil. A řekl, že zásady, které ho vedly k odchodu ze strany, ho nyní přiměly „hodit svou podporu prezidentu Trumpovi“.

Kennedy řekl, že svou kampaň zahájil v dubnu 2023 „jako demokrat, strana mého otce, mého strýce... zastánce ústavy“. Ale odešel, protože „se stala stranou války, cenzury, korupce, velkých farmaceutických firem, velkých technologických firem, velkých peněz“.

Jeho sestra Kerry Kennedyová řekla, že jeho podpora Trumpovi je „zradou hodnot, které jsou našemu otci a naší rodině nejdražší. Je to smutný konec smutného příběhu.“

V reakci na oznámení RFK Jr. jeho bratři a sestry sdíleli prohlášení: „Chceme Ameriku naplněnou nadějí a spojenou společnou vizí světlejší budoucnosti, budoucnosti definované individuální svobodou, ekonomickým příslibem a národní hrdostí. Věříme v Harrisovou a Walze. Rozhodnutí našeho bratra Bobbyho dnes podpořit Trumpa je zradou hodnot, které jsou našemu otci a naší rodině nejdražší.“ Z prohlášení citoval server televize Sky News.

RFK mladšímu bylo 14 let, když byl zabit jeho otec, bývalý americký generální prokurátor Robert F. Kennedy, bratr JFK.

Před pátečním přivítáním RFK Jr. na pódiu Trump slíbil, že pokud bude zvolen, zveřejní všechny zbývající dokumenty týkající se atentátu na prezidenta Kennedyho z roku 1963.

Kennedy v pátek novinářům řekl, že Trumpovo naléhání, že by mohl ukončit válku na Ukrajině vyjednáváním s Ruskem, „samotné by ospravedlnilo mou podporu jeho kampani“. „Stále existuje mnoho problémů a přístupů, ve kterých máme i nadále velmi vážné rozdíly. Ale v jiných klíčových otázkách jsme zajedno,“ dodal RFK Jr.

The Guardian upozornil, že Kennedy řekl, že válka byla jednou ze tří „velkých věcí“, které ho přiměly vstoupit do soutěže a nakonec podpořit Trumpa, přičemž ostatními byly svoboda projevu a to, co nazval „válkou proti našim dětem“, což značí frázi pokrývající jeho známý odpor proti vakcínám, o kterých šířil údajné konspirační teorie.

V posledních měsících Kennedy prošel několika kontroverzními momenty. Byl obviněn z napadení bývalé chůvy, ukázalo se, že Kennedy věřil, že část jeho mozku sežral červ, a v The Guardian začátkem srpna se přiznal, že zinscenoval bizarní incident na kole s mrtvým medvídětem v Central parku v New Yorku. „Minulý rok Kennedy tvrdil, že wifi způsobuje ‚děravý mozek‘, a spojuje antidepresiva se střelbami ve školách. V roce 2023 také tvrdil, že chemikálie ve vodě dělají z dětí transgender. Kennedy má dlouhodobé a nesprávné přesvědčení o zjevně všech vakcínách.“

