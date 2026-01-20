Další dezinformace je pravdou. Vávra nad verdiktem k blokaci webů

Obvodní soud pro Prahu 4 vydal přelomový verdikt v dlouhotrvajícím sporu mezi provozovatelem webu AC24.cz Ondřejem Geršlem a telekomunikačním operátorem T-Mobile. Soud rozhodl, že blokace přístupu k tomuto webu na počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 byla protiprávní a porušila evropské nařízení o síťové neutralitě. T-Mobile tak musí Geršlovi vyplatit odškodnění ve výši přes 34 tisíc korun za ušlý zisk a dalších více než 451 tisíc korun za náklady řízení.
„Takže jsme měli pravdu. Fiala a jeho vláda pokoutně donutili jednat soukromé subjekty nezákonně. Blokace webů byla protiústavní, což jsme já i Společnost pro obranu svobody projevu říkali od začátku, protože člověk nemusí být právník, aby mu to došlo. Jako téměř vždy jsou tak za idioty všichni ti, kteří to mohutně obhajovali a o každém, komu se to nelíbilo, vykřikovali, že je Putinův agent. Přidejme si to do dlouhého seznamu dezinformací, které se staly pravdou, a fatálních selhání našich morálních elit, politiků a médií,“ reagoval na svém facebookovém účtu Daniel Vávra, spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu.
K rozsudku se vyjádřil také poslanec Václav Pláteník (KDU-ČSL). „Máme špatné zákony, které mají chránit před vlivovým působením cizích států. T-Mobile poslechl výzvu zpravodajců a vypnul dezinfo web AC24 (kde byl prokazatelně obsah ruských médií), ten je žaloval za ušlý zisk a dostali za to teď půl milionu flastr,“ napsal na síti X.
Máme špatné zákony, které mají chránit před vlivovým působením cizích států. T-Mobile poslechl výzvu Zpravodajců a vypnul dezinfo web AC24 (kde byl prokazatelně obsah ruských médii), ten je žaloval za ušlý zisk a dostali za to teď půl milionu flastr. https://t.co/NzubzIZOj9— Václav Pláteník???? (@VaclavPlatenik) January 18, 2026
Právníci operátora měli žádost posoudit
Spor, který trval tři a půl roku, začal v červnu 2022, kdy Geršl podal žalobu na T-Mobile za blokaci jeho webu. Ta proběhla na základě žádosti Národního centra kybernetických operací (NCKO), které v únoru 2022 vyzvalo operátory k omezení přístupu k několika stránkám označeným za dezinformační. Podle soudu však tato žádost nebyla závazným direktivním pokynem, ale pouhou nezávaznou výzvou a T-Mobile jako velká firma s právními týmy měl tuto skutečnost posoudit.
„Výzva NCKO ze dne 25. 2. 2022 je, jak se podává ze samotného zjištění soudu I. stupně, formulována jako žádost o technické znemožnění přístupu k internetovým stránkám, označeným jako dezinformační, z důvodu tam uvedených, a je tak z jejího obsahu zcela zřejmé, že se o direktivní pokyn orgánu veřejné moci, vydaný v rámci jeho pravomoci, nejedná,“ uvedl v odůvodnění soudce Radovan Kulhánek.
Argumenty o dobré víře a morálních pohnutkách neobstojí
Soud zamítl argumenty T-Mobilu o dobré víře a morálních pohnutkách kvůli válce na Ukrajině. Znalecký posudek ukázal, že podíl článků z ruských státních médií na AC24.cz klesl z 30,3 % v roce 2021 na pouhých 19,5 % v období před blokací a během ní byl zveřejněn jen jeden takový článek. Web navíc dobrovolně upustil od publikování ruských zdrojů. „Neobstojí zde tak poukaz žalované na morální pohnutky či dobrou víru v omezení přístupu k webové stránce žalobkyně,“ konstatoval soud.
AC24.cz, založený v roce 2011 Ondřejem Geršlem, se prezentuje jako nezávislý zpravodajský portál zaměřený na alternativní pohledy a konspirační teorie. Ministerstvo vnitra ho označilo za „kvazi médium“ šířící kremelskou propagandu.
Nadační fond nezávislé žurnalistiky ho řadí mezi konspirační weby. Geršl sám přiznal, že web není vždy nejdůvěryhodnější: „Náš web není nejpravdomluvnější nebo nejdůvěryhodnější. Nechceme, aby naši čtenáři byli závislí pouze na jednom zdroji informací.“
Verdikt může mít širší dopad na spolupráci mezi státem a soukromým sektorem v kybernetických krizích. Vojenské zpravodajství v průběhu řízení varovalo, že oslabení této spolupráce by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti České republiky. Soud však zdůraznil, že rozhodnutí se netýká svobody slova, ale soukromoprávního sporu o ušlý zisk a dodržování evropského nařízení o otevřenosti internetu (č. 2015/2120).
Tento případ může ovlivnit budoucí postupy při boji proti dezinformacím, kde stát spoléhá na dobrovolnou spolupráci operátorů. Společnost T-Mobile musí uhradit i náklady řízení České republice ve výši přes 194 tisíc korun. Verdikt tak podtrhuje nutnost dodržovat principy síťové neutrality i v době krizí.
