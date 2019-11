Další „metál“. Tomáš Halík znovu oceněn za svůj boj. Ale přišel posměch

Jak ve čtvrtek informovala agentura ČTK, medaili svatého Jiří, udílenou každoročně v Polsku za boj se zlem a vytrvalé konání dobra ve veřejném životě, dostane český kněz a filozof Tomáš Halík. Agentuře to sdělila ředitelka České křesťanské akademie Ilona Trnková. Halík cenu převezme v sobotu v Krakově. Porota se rozhodla ocenit Tomáše Halíka „za boj s drakem idolatrie“, tedy modloslužebnictví. Medaile sv. Jiří je čestné vyznamenání ustanovené v roce 1993 listem Tygodnik Powszechny.

V minulosti tuto cenu obdrželi například Václav Havel, kterému Tomáš Halík dělal poradce, sociolog a novinář Adam Michnik, polský premiér Tadeusz Mazowiecki, filozof Leszek Kolakowski nebo astronom a jediný polský nositel Templetonovy ceny Michal Heller. Právě Templetonovu cenu obdržel i Tomáš Halík v roce 2014. Medaili sv. Jiří spolu s Halíkem obdrží psycholožka a socioložka Barbara Engelkingová, spoluzakladatelka a ředitelka Centra pro výzkum holokaustu Polské akademie věd, „za boj s drakem bezcitnosti a ignorance“. Je autorkou a spoluautorkou četných knih na téma holokaustu v Polsku, o varšavském ghettu a o židech v Polsku. Zpracovala také řadu svědectví obětí holokaustu a přeživších. Fotogalerie: - Mše za Karla Gotta

Anketa Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 7600 lidí

Že bude Halík vyznamenán, si všiml komentátor TV Prima Tomáš Vyoral. „To je jako medaile za vítězství Halíka nad sebou samým?“ smál se. „Tak to už by na toho prezidenta vesmíru snad mohl aspirovat, ne? Bo funkce prezidenta ČR, jak řekl, by pro něj byla krokem zpátky. Pýše zdar! Halíkovi zvláště!“ vzkázal posměšně.

O svých vyznamenáních mluvil Tomáš Halík i v rozhovoru na Prostoru X, například o tom, které mu udělil německý prezident. „Tohleto znamená, že lidé si mě váží a uvědomují si, že ta moje činnost má určitý přesah přes Českou republiku. Já samozřejmě to neshromažďuju, abych chodil jako sovětský generál, to největší jsem už dostal, Templetonova cena, která je chápána jako ekvivalent Nobelovy ceny. To je samozřejmě něco, co mi otvírá dveře do světa,“ popsal kněz. Psali jsme: Víc než Zlatý slavík. Halík se srovnal s Gottem. A on na Hrad? Odpověď zaskočí

„Templetonova cena je trošku něco víc, než Zlatý slavík. Ale tohleto mezinárodní ocenění znamená, že ten můj hlas je slyšet, a zároveň mi otvírá ten mezinárodní prostor,“ narážel na komentáře o Gottovi. Dodal, že má mnoho pozvání na světové univerzity, a to cítí jako velký závazek. Pochlubil se, že v Německu, Polsku, Portugalsku a Nizozemí jeho knihy vycházejí v desetitisícových nákladech. Ocenění od hlav cizích států prý není něco, co by si člověk koupil, tudíž ocenění od německého prezidenta je důkaz, že Halíkův hlas je slyšet a že to, co dělá, je mezinárodně uznáváno.

Právě v tomto rozhovoru Halík prohlásil, že o prezidentském úřadu neuvažuje a že by to byl pro něho krok zpět. „To je minulá kapitola, to je scénář, který už jsem odložil, který byl možný v určité době. Zvažoval jsem to kdysi, teďka po té Templetonově ceně a oxfordském doktorátu se mně otevřel úplně nový prostor.“ Prohlásil, že toto by byl krok zpět. „Prezident by byl krok zpět?“ ptal se nevěřícně moderátor. „Určitě,“ mínil Halík.

Psali jsme: Skandujte „Ať žije Havel!“ Na povel! Tomáš Vyoral se směje davu z Václaváku. „Karel Kryl by vás poslal do pr...“ ,,Je Halík pořád kněz?" Jiří Strach se vrátil k pohřbu Karla Gotta Halík v neděli mezi svými řádil. Ještě více, než na Václaváku „Volič je problém! Propaganda z Východu...“ Halík se rozjel. Chválil mládež

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.