Další prachy? Leda tak ho*no... Topolánek se právě naštval na ČT

reklama

„ČT ‚věnovala‘ prvních 12 minut (!) zprávám o požárech na Rhodosu. Úplně stejně vytvářeli paniku během covidu. Další prachy? Leda tak hovno...,“ píše Mirek Topolánek na svém twitteru.

Vysmál se také paradoxu, který je možné v souvislosti s děním v Řecku sledovat. „A zatím na Rhodos míří další a další letadla s českými turisty, aby si vzápětí stěžovali, že jim Fialova vláda neposlala letadlo,“ dodává.

ČT "věnovala" prvních 12 minut (!) zprávám o požárech na Rhodosu. Úplně stejně vytvářeli paniku během covidu. Další prachy? Leda tak hovno...



A zatím na Rhodos míří další a další letadla s českými turisty, aby si vzápětí stěžovali, že jim Fialova vláda neposlala letadlo. ?? — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) July 24, 2023

V dalším tweetu opět zděšeně informoval, že Česká televize chrlí informace o požárech a tématu se hodlá věnovat v dalších svých sledovaných večerních pořadech. „Tak dalších 13 minut. A vyhrožování ČT24 a Devadesátkou. Skoro polovina zpráv z televizních poplatků abonentů ČT řeší každoroční požáry...,“ uvádí Topolánek.

V diskusi pod jeho příspěvky se objevili někteří oponenti, kterým se nelíbil názor, že Česká televize vytvářela kolem covidu paniku. „Promiňte, ČT někdy vytvářela kvůli covidu paniku? Že si to nevybavuju. A to ji sleduju v televizi, na webu, v mobilní appce i notebooku téměř neustále. Nemáme kvalitní a rychlé veřejnoprávní televizní zpravodajství i navzdory tomu, že jsou TV poplatky zoufale nízké?“ napsal Tomáš Nahodil.

Topolánek jej obratem ujistil, že svá slova myslí vážně, a zopakoval: „ČT24 spoluvytvářela permanentním zpravodajstvím pocit apokalypsy. Asi už zapomínáte...,“ odepsal expremiér.

ČT24 spoluvytvářela permanentním zpravodajstvím pocit apokalypsy. Asi už zapomínáte... — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) July 24, 2023

Další diskutér, kterého se Topolánkova slova dotkla, vyjádřil názor, že panika kolem covidu byla oprávněná. „Mně ta panika zabila mladýho a zdravýho tátu, ty kreténe!“ neudržel se útoku na Topolánka.

Přesto Topolánek trval na tom, že se Česká televize nechovala adekvátně tehdejší situaci. „To mě mrzí, ale s problémem to nesouvisí. Nikdy jsem covid nepodceňoval a následky byly hrozivé. Chování ČT to ale neomlouvá. Nadávky si nechte pro někoho, kdo si je zaslouží...,“ zněla Topolánkova reakce.

To mě mrzí, ale s problémem to nesouvisí.



Nikdy jsem covid nepodceňoval a následky byly hrozivé. Chování ČT to ale neomlouvá.



Nadávky si nechejte pro někoho, kdo si je zaslouží... — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) July 24, 2023

Jiní Topolánka podpořili s tím, že jim celá situace přijde „tragikomická“. „Je to celý tragikomický. Já si přišel divně, ale skoro celou reportáž jsem se pousmíval. Dezoláti a anonisti řvou, že vláda tam nepošle letadlo pro chudáky, co mají ještě na dovolenou v Řecku. Další Češi tam stejně jedou, když si to zaplatili. To je prostě nádherný,“ podotkl Tomáš Uchytil.

Je to celý tragikomický. Já si přišel divně, ale skoro celou reportáž jsem se pousmíval. Dezoláti a anonisti řvou, že vláda tam nepošle letadlo pro chudáky, co mají ještě na dovolenou v Řecku. Další Češi tam stejně jedou, když si to zaplatili ?? To je prostě nádherný ?? — Tomas Uchytil (@TomUchytil) July 24, 2023

„Chápu, že je okurková sezóna, ale to přehánění mě obecně u ČT docela štve. U prvních variant covidu adekvátní, u dalších už asi ne. U cen energií a všech těch hrůzostrašných případech, jsem měl pocit, že žiju v jiné realitě. Totální úlet,“ přidal svůj názor další twitterový uživatel.

Chápu, že je okurková sezóna, ale to přehánění mě obecně u ČT docela štve.

U prvních variant covidu adekvátní,u dalších už asi ne.

U cen energií a všech těch hrůzostrašných případech, jsem měl pocit, že žiju v jiné realitě. Totální úlet. — Petr (táta na rodičovské) (@Petr_cz29) July 24, 2023

Mezitím v Interview ČT24 Vladimír Vlček, generální ředitel hasičského záchranného sboru, vyzval Čechy, aby na Rhodos nejezdili. „Že lidé chtějí zůstat v Řecku na místech, kde nehoří, vyplývá jen z momentální situace. Nikdo z nás v této chvíli nezaručí, že se ty podmínky mohou změnit a že se ten vítr z jihu může obrátit na sever a ti, kteří jsou v tuto chvíli v relativním bezpečí, mohou být na druhé straně ve velkém nebezpečí. Přirovnal bych to k evakuaci za povodní, měli jsme x případů, kdy se lidé odmítali evakuovat a říkali, že tam voda nikdy nebyla, ale za dvě hodiny už jsme je neevakuovali, ale zachraňovali,“ vzpomněl Vlček, jak se podmínky mohou během chvíle změnit, a Čechům „jednoznačně nedoporučuje nyní cestovat na Rhodos“.

Psali jsme: Nejezděte na Rhodos! Výzva Čechům je tu „Radši zavřeli, aby jim nerozbili hubu.“ Hoří Rhodos, hoří nervy Hašek: Lipavský vysílá na pomoc do Řecka 2 konzulární úředníky Fiala: ČR je připravená vyslat na Rhodos vládní letadlo, pomůže i armáda

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.