Daňové přiznání nefunguje. Lidem, úřednicím ani Bartošovi. Úřad chyby odmítá

Jak však ukazují příspěvky na sociálních sítích, ale i podněty, které naše redakce v průběhu tohoto týdne získala od našich čtenářů, snaha podat daňové přiznání k dani z nemovitosti či jiný úkon na daňovém portálu MOJE daně pro mnohé aktuálně končívá akorát neúspěchem a potřebou jít jako za starých časů přímo na přepážku finančního úřadu.



„Hm… tato stránka je neodstupná. Tento web není dostupný,“ spatřují někteří uživatelé portálu MOJE daně při snaze vyřídit vše potřebné u daňové správy online.

Právě to tak vzbuzuje otázky, zdali se opět neopakují problémy v podobě zpomalování či nefunkčnosti portálu z důvodu jeho přetížení, které jej postihly již v květnu loňského roku – v době, kdy daňová přiznání podává nejvíce lidí.



„Omlouváme se za nepříjemnosti a intenzivně pracujeme na nápravě. Do té doby děkujeme za Vaši trpělivost a připomínáme, že zákon na tyto situace pamatuje,“ uklidňovala tehdy uživatele postižené výpadky finanční správa na sociálních sítích s odkazem na liberační lhůtu.



Situace byla pro mnohé o to horší, že východisko v podobě přiznání v papírové podobě v té době již nebylo možné, jelikož tehdy termín pro podání přiznání v papírové podobě uplynul před měsícem a lidé a firmy již musely podávat vše pouze elektronicky skrze datové schránky anebo právě uvedený portál.

To naštěstí nyní lidem, řešícím dané problémy, nehrozí. Že se však situace opakuje v tom, že jsou systémy daňové správy údajně aktuálně opět přetížené, bylo podle některých našich čtenářů lidem sdělováno i přímo na finančních úřadech coby důvod, proč byli při své snaze o podání daňového přiznání neúspěšní.



Chyba je u uživatelů, tvrdí finanční správa

Tiskový mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle redakci sdělil, že je portál MOJE daně „plně dostupný“. „Neeviduje žádné výpadky ani omezení služeb,“ dodal.



„Pokud se uživatelé nemohou přihlásit nebo využívat jednotlivé služby portálu, doporučujeme obrátit se přímo na technickou podporu portálu MOJE daně. Ze zkušeností můžeme doporučit aktualizovat antivirový program na nejnovější verzi a přidat portál MOJE daně (mojedane.cz) mezi důvěryhodné stránky v jeho nastavení. Tyto situace evidujeme u uživatelů, kteří využívají antivir AVG a Avast, které mohou portál z bezpečnostních důvodů blokovat. Doporučujeme také případně restartování prohlížeče a smazání cache,“ doporučil tiskový mluvčí Generálního finančního ředitelství lidem, kteří řeší technické problémy, jež podle něj nejsou na straně finanční správy.

Problémy má i exministr Bartoš. Také musel na pobočku



Ohlasy na údajné problémy portálu MOJE daně sdílejí také lidé na sociálních sítích, kde si stěžují, že jim po vyčerpání veškerých možností nezbylo nic jiného než se odebrat přímo na úřad. Jedním z takových je i bývalý ministr a místopředseda vlády pro digitalizaci a někdejší ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.



„Minulej tejden jsem vyplnil přihlášení k dani z nemovitosti ve fakt těžkým online formuláři, kde se mi načetlo max. jméno a adresa. Když jsem to odesílal, tak se systém komplet vysypal. Termín se blíží, tak jsem dnes šel na finančák za ‚mou paní‘, která je moc milá. Ta mi řekla, že jim ten systém pro jistotu nejde vůbec, takže mi nejen nemůže pomoct, ale nemůže ani ověřit, jestli to tam náhodou nemá. Prý snad v pondělí (je čtvrtek, že jo). Musí to být do 30. podaný,“ sdílel exministr svoji zkušenost, která je podobná té, s níž se nyní musejí popasovat i další lidé stěžující si na problémy při podávání přiznání.

Minulej tejden jsem vyplnil přihlášení k dani z nemovitosti ve fakt těžkým online formuláři, kde se mi načetlo max jméno a adresa. Když jsem to odesílal, tak se systém komplet vysypal.



— Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 16, 2025

Bartoš dodal, že po vyplnění formuláře se portál „vysypal“, a nakonec tedy dnes musel vše jít „pořešit osobně“.

— Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 16, 2025

