David Rath má pro ČSSD návrh na řešení jejích problémů. Má udělat tři věci

David Rath prošel oběma tradičními velkými českými stranami; v devadesátých letech minulého století byl členem ODS, na počátku nového tisíciletí zavítal do řad ČSSD. A dnes tuto stranu hodnotí velmi kritickým okem. Současné vedení ČSSD vnímá jako lidi, kteří celý život bažili jen po funkcích, nejlépe po ministerských křeslech, ale osud ČSSD jim je údajně lhostejný.

„Všichni se celý svůj život za někým vezli. Už v útlém mládí vlezli do strany a šikovně se přilepili k někomu schopnějšímu a ten je po celou dobu táhl. Takřka je to nestálo žádnou práci a přemýšlení. Mlčky a bez zájmu odseděli tisíce hodin na schůzích, které využívali jen k budování osobních kontaktů a příležitostným intrikám dostat se na dobré místo kandidátky. To jediné se za ta desetiletí naučili výborně. Jsou mistři v obchodování s funkcemi,“ napsal Rath na blogu Aktuálně.cz.

„Naučili se i mydlit schody těm schopnějším a každou konkurenci okolo sebe hned v zárodku zahubili. Snášeli a nechávali žít jen ještě neschopnější a línější. Do čelního střetu nikdy nešli. Neměli na to rétorické schopnosti, znalosti, vtip ani odvahu. Stačilo jen v pohodlí kanceláří čekat, až schopnější budou postupně zlikvidováni nebo se zaříznou sami, třeba i proto, že byli aktivní a nebáli se riskovat,“ pokračoval Rath.

Pokud má být ČSSD zachráněna, má prý jen dvě možnosti. Strana musí do čela dosadit schopného lídra, který byl měl v podstatě pravomoci diktátora a stranu by přebudoval. Nikoho takového však Rath v ČSSD nevidí. Další možností je, že úspěšní politici ČSSD jako Jan Birke nebo Petr Vícha a několik dalších usednou do vedení a pokusí se stranu vyvést ze současného marasmu.

Pokud se nepodaří ani jeden z obou plánů, je tu podle Ratha ještě třetí. Schopní politici mohou založit novou ČSSD, ČSSD nezatíženou skandály.

