Dědo, my už s tebou nemluvíme... Nectíš listopad 89. Zásadní text k „dezinformacím“

„Politika rozdělila některé rodiny – a mnoho těch, kdo potřebují dávat najevo svůj absolutní nadhled, řekne, že taková věc se rozumným lidem nemůže stát. Ale může. Obránci tradičních hodnot. Tam se pasovali oddaní milovníci Miloše Zemana, Tomia Okamury a dalších. Ve skutečnosti se jim podařilo v lidech vyvolat něco často až děsivého. Jednou z nejzákladnějších hodnot je totiž právě rodina. A mnoho rodin doplácí na to, že jejich část podlehla ‚masírce‘ těch, kdo na strachu a nenávisti chtějí získávat politické body,“ zmiňuje komentátorka a všímá si, jaké e-maily chodí důchodcům.

Podle jejích slov je cílem těch, kdo onu propagandu šíří, oslabení svobodné a demokratické evropské civilizace. „Věc nelze zjednodušit jen na nějakou nedůležitou politiku. Mnohdy se lidé začnou rozcházet v pohledu a názoru na spoustu dalších věcí. Záplava mailů, ve kterých někdo někoho straší koncem světa, má vliv na celkový přístup k životu. Ale těm, kdo ty zlé nesmysly tvoří, nejde o lepší život adresátů, ale o vliv. Je to ten nejcyničtější způsob, jak získat moc. A taky jeden z nejděsivějších, protože bojovat proti němu je téměř nemožné,“ dodala.

Již včera Parlamentní listy o problému psaly, konkrétně si všimly i komentáře bývalého mluvčího Mirka Topolánka Martina Schmarcze. „Ano, tohle je od trollů zločin proti lidskosti. Zasévat nenávist dokonce i do rodin. Na druhou stranu, vinu asi mají i ty děti a vnoučata, nejspíš nechali seniory osamělé. A oni pak v zoufalství naletí šmejdům, ať prodejním, energetickým, nebo mailovým. To je pokaždé stejný model. Chce to víc mluvit spolu v rodině, aby senioři nebyli odkázáni na dezinformátorské šmejdy.“

Psali jsme ZDE.

To vyvolalo řadu reakcí. Soňa Holečková, autorka příspěvku, mu připomenula: „Martine, především i senior je člověk a jako člověk si může vybrat svůj televizní program. Jinak jsme v oblasti týrání a domácího násilí.“

Na což reagoval opět Schmarcz: „Vždyť právě, je to člověk, nemá být sám a nemá být ponechán sám. Oni jsou často bezbranní.“

S čímž Holečková souhlasila a napsala: „S tím bohužel souhlasím: velký problém dneška je rozpad rodiny. Zároveň vidíš ten strašidelný a podporovaný vliv skupin, kterým tento model vyhovuje.“

Diskuse však excelovala, když Schmarcz napsal: „Dobře víte, že z řetězových mailů těží SPD, ANO a částečně komunisté. Ostatní ne.“

Dále napsal: „Nebudu se bavit o nějakých screenech, které kdo ví kdo odněkud ukradl a kdo ví, jaký byl kontext, to jako fakt sorry. Ale obecně, pokud třeba budete mít maminku, která trpí stařeckou demencí, necháte ji plně disponovat jejími penězi? Já ne. Je to jako u dětí. Je třeba se starat. Stejně tak nepustíte dětem porno, nebo člověku se ztíženou orientací Soukupa. A nedělejte, že nevíte, kdo ty seniory zneužívá. Demokraté fakt ne. Najdu vám hromadu řetězových mailů propagujících Putina, Okamuru, nebo Babiše. Ne třeba Fialu. Tak se bavme reálně a ne, co by kdyby.“

Nakonec napsal: „Znovu, bavíme se tu o vztazích v rodině. A já říkám, že dobrý syn a dobrá dcera budou s rodiči mluvit a budou jim vysvětlovat, že Soukup a autoři těch mailů jsou zlí nenávistní lidé, kteří jim lžou a že k tomu mají politické důvody. Naopak ošklivý syn a ošklivá dcera to nechají být a nechají seniory napospas šmejdům,“ kopl si Schmarcz.

Co soudili o tomto příspěvku další diskutující? Antonín Zapletal má jasno: „To jsou prostě zrůdy, které využívá Šojdrová v kampani. Jenže špína ulpívá a s takovými lidmi prostě žít nelze.“

Dále se zamýšlí Antonín Novák: „Tak je nenávistným rodič, nebo dítě, které svého rodiče kvůli politickým názorům považuje za svého nepřítele? Kdo naletěl propagandě, fanatismu a dezinformacím? Kritický senior, nebo nadšený genderový extremista, který by mužům bral volební právo a seniory nejraději zavíral do koncentráků?“

Nakonec si stěžuje Radek Ravel Havel na TV Noe: „Moje máma jede Piráty a TV Noe. #help!“