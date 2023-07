Dělali reklamu na vakcíny. Ještě než byly povolené. Co o tom říká zákon?

MONITORING Zvěrolékař Jiří Urbánek se v rozhovoru pro youtubový kanál Inovace republiky vrátil ke koronavirové epidemii a k očkování. „Ten covid, ať už je z laboratoře, ať už jej někdo vymyslel, jakýkoliv má původ, tak byl velmi dobře využit k vyvolání toho strachu. Ono se to pak ukázalo jako velmi dobrý nástroj a teď je samozřejmě otázka: Komu prospělo to, že se tady vyvolal strach? Že na základě toho strachu se nařídila nějaká opatření, kdo vydělal na testování, kdo vydělal na všech pomůckách, rouškách a podobně, komu se hodilo to, že se nakoupily vakcíny, které se teď vylévají do kanálu? To zodpoví jenom budoucnost,“ poznamenal.

reklama

„Pfizer vyvinul vakcínu na covid, bude umět tohle, tohle a tohle. Těšte se, už to přijde, když to jakoby trošku nadnesu. A to se objevilo v médiích ještě předtím, než ta vakcína vůbec byla registrovaná. Tady se nesmí dělat reklama na neregistrovaná léčiva. Nesmí se dělat reklama na preskripční léčiva na širokou veřejnost,“ poznamenal Urbánek, že takto je to dané legislativou.

„Samozřejmě, že to má určité kličky, protože třeba vakcíny se mohou propagovat v rámci nějaké vakcinační kampaně, ale pak to musí vypadat tak, že to sdělení, které je vůči tomu širokému publiku nebo vůči laické veřejnosti, musí mít parametry reklamy. To znamená, že tam musí být souhrnná informace a musí to mít parametry, aby bylo jasné, že je to reklama. A teď si vemte, kolik lidí v rámci toho covidu propagovalo ty vakcíny. A to je za mě špatně. Hráli v reklamě a je samozřejmě jenom otázka toho, jaká je tam motivace,“ dodal Urbánek.

A co pokládá za největší přešlapy v průběhu covidových tří let?

„Za mě je to rozhodně to, že tady se nevedla žádná široká diskuse. Mezioborová diskuse. Protože, byť jsem veterinář, jsem ve styku s humánními lékaři, a tam i ta první lékařská petice, která se vydávala, to už je také skoro tři roky, tak tam ten požadavek byl, pojďme vést multioborovou diskusi. Pojďme opravdu sdílet relevantní informace a pojďme se dohodnout, co bude nejlepší. Ale v tu chvíli tam vzniklo to rozdělení na ty správné odborníky, a na ty špatné odborníky. Na ty dezinformátory, kteří – se nakonec ukázalo –, že mají pravdu,“ podotkl Urbánek.

„Podle mne ten problém je o tom, že nikdo nezodpověděl otázku, komu to prospělo. Nejdůležitější otázka, v jakékoliv takovéhle aféře nebo v takovéhle situaci, je – komu to prospívá? A to asi ukáže jenom čas, protože z hlediska třeba marketingu jako takového, se vytvoří nějaká potřeba. Ten covid, ať už je z laboratoře, ať už jej někdo vymyslel, jakýkoliv má původ, tak byl velmi dobře využit k vyvolání toho strachu. Ono se to pak ukázalo jako velmi dobrý nástroj a teď je samozřejmě otázka – komu prospělo to, že se tady vyvolal strach? Že na základě toho strachu se nařídila nějaká opatření, kdo vydělal na testování, kdo vydělal na všech pomůckách, rouškách a podobně, komu se hodilo to, že se nakoupily vakcíny, které se teď vylévají do kanálu? To zodpoví jenom budoucnost.

A mám za to, že ten přešlap byl záměr Nebo velký přešlap je, že se do toho začali montovat politici, místo toho, aby se to vyřešilo na akademické úrovni, ale férově. Aby se dal prostor všem stranám. A proto já osobně používám ten příměr, že vakcína prostě přišla jako vynikající příležitost dvou nebo tří firem, které na ní vydělaly obrovské peníze, a to obrovským způsobem pokazilo pověst celého farmaceutického průmyslu,“ dodal Urbánek.

Fotogalerie: - Radiace nemá hranice

Podle Urbánka by se nyní měli sejít opravdoví odborníci, a to klidně z obou táborů.

„A nějak si to vyříkat, pod veřejnou kontrolou. Ne nikde v uzavřeném prostoru. Ale pokud si to vybavujete, tak byla zorganizována konference Paralelní lékařské komory, která se jmenovala Korona-duel, kam byli právě pozváni i ti odborníci vládní, nebo ti, kteří zastupují ten názor tehdy ministerský – a pokud mě paměť neklame, tak tam nikdo z nich nedorazil.

Takže otázkou je, nakolik ta reflexe může proběhnout, protože každý si musí sáhnout do svědomí, co říkal, co propagoval, jakým způsobem. A jestli skutečně pro ta svoje tvrzení měl podklady. A zase se vracíme k té jednoduché otázce: Komu to prospívá? Proč to ten člověk udělal? Proč tady jsou lidé, kteří nejsou schopní přijmout fakta, která jsou v rozporu s tím, co říkají oni. A říct: Á, spletli jsme se.

Rozumím tomu, že každý má nějaké ego, každý kopal za nějaký tábor, a otázkou je, proč to dělal a jestli teď vůbec může uhnout z té cesty? Co ho drží pod krkem, aby neřekl: Hele, ty vogo, holt, byl tam nějaký motivátor, nebo jsme se báli, nebo něco,“ dodal.

Psali jsme: 15 let byl v ODS, zažil všechno. Co řekl o straně teď si Fiala za rámeček nedá Šéfovat NATO - Biden tam chce „Uršulu“. Ale je to složitější Macrone, dal jsi Ukrajině málo. Zdechovský vystartoval kvůli francouzským nápadům Nechcete v USA obsloužit gaye a lesby? Nemusíte. Zatím, Biden se chystá to zatrhnout

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama