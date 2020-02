Demonstrace: Milion chvilek povstal a odpověděl na kritiku. To budete koukat

reklama

„Milí přátelé, děkujeme za zpětnou vazbu všem, kteří nás upozornili, že námi svolaná demonstrace na obranu demokratických institucí nazvaná ‚NECHCEME JÍT CESTOU Maďarska a Polska‘ se u některých lidí nesetkala s porozuměním. Někteří mylně usoudili, že chceme protestovat proti Maďarsku a Polsku či proti V4. Jiní, že proti konzervatismu, jiní, že se nehodláme věnovat neblahému vývoji v naší zemi. Omyl, omyl, omyl,“ uvádí Milion chvilek.

Anketa Komentátor Mitrofanov tvrdí, že Česko NENÍ chytrá země, když se největší podpoře těší Babiš. Má Mitrofanov pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 3111 lidí

„Je pravda, že jsme v názvu mohli zvolit obratnější formulaci, abychom těmto nedorozuměním předešli. Naštěstí není nic snazšího než uvést věci na pravou míru. Nuže, ještě jednou a nahlas – považujeme za nutné hlasitě upozornit na cílený postupný rozvrat našich demokratických institucí, které by měly z principu zůstat nezávislé na politicích,“ míní spolek.

Podle něj je třeba jasně pojmenovat, co se v tomto státu děje. „Čtyřkoalice ANO+SPD+KSČM+Hrad za asistence části ČSSD postupně systematicky rozkládá důležité demokratické instituce, které mají kontrolovat pravidla a sloužit všem občanům, nikoli vybraným politikům. Pokud to takhle půjde dál, stane se nakonec to, co v Maďarsku či Polsku. Justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízeny politikům. V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách, protože vládní politici mají naprosto odlišné možnosti než opoziční. Zabetonují se u moci pokřivením systému. Tohle se děje i v České republice. Pojďme se proti tomu ozvat. Pojďme to nahlas pojmenovat. Pojďme dát najevo odhodlání tomu čelit,“ uvádí spolek.

Anketa Měla by policie zakročit proti těm, kteří by blokovali Stanislavu Křečkovi přístup do kanceláře ombudsmana? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 9155 lidí

Nehodlá tedy, jak píše dále, protestovat proti jiným státům nebo jim říkat, co mají dělat. Taktéž vůbec neřešíme osu pravice-levice či konzervatismus-liberalismus. To všechno jsou legitimní politické postoje a otázka profilace politických stran. My jsme však zaměřeni nadstranicky a nad-ideologicky. Hájíme pravidla hry, která platí pro všechny stejně. O nich se chceme bavit, neboť ta jsou nám všem společná. Za nimi se sjednoťme na náměstích i v Parlamentu, až poté se můžeme hádat o konkrétních politických postojích,“ uvádí Milion chvilek pro demokracii.

„Nejsme tedy zaujati pro ten či onen politický směr, pro tu či onu stranu. Jsme však silně zaujati proti rozvratu demokratických institucí, proti zneužívání moci a proti porušování pravidel hry. Žádný politik a žádná strana by neměli omezovat vliv institucí, které mají zůstat na nich nezávislé. Žádný politik by neměl ohýbáním pravidel centralizovat moc tak, že se u moci zabetonuje. Na tom se snad všichni shodneme. Je otázkou debaty, jak daleko zašel proces rozvratu institucí a posilování autoritářů v naší zemi a jak daleko zašel v Polsku a Maďarsku. I nadále tvrdíme, že u našich kolegů z V4 tento proces zašel mnohem dál. Abychom to mohli doložit, věnovali jsme několik dní pečlivé rešerši a analýze toho, co se v těchto zemích stalo. Každý se může podívat a udělat si názor sám,“ odkazují pak na svůj web chvilkaři.

„Bylo by velice prospěšné otevřít o těchto věcech širokou debatu a bez nálepkování ji vést. Proto bychom rádi pozvali prvního místopředsedu ODS Alexandra Vondru, který označil naše kroky za chybné, k veřejné diskusi, v níž bychom si mohli své postoje vzájemně objasnit,“ dodávají chvilkaři s tím, že přestože se jistě v mnoha věcech neshodnou, mělo by dojít k pokusu si zájemně si naslouchat a nalézt shodu na tom, o co nám všem společně jde. „O zdravou a silnou demokracii – tedy o ochranu a posilování demokratických institucí, o důsledné oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, o nezávislá média a o silnou občanskou společnost. Nedopusťme, aby cílená destrukce demokratických institucí v naší zemi zašla příliš daleko, protože za jistou hranicí je už jen těžko možná cesta zpět. Je důležité se kvůli tomuto cíli opět setkat na náměstí. Děkujeme všem občanům i novinářům, kteří se do této diskuse zapojí,“ zve Milion chvilek na Staroměstské náměstí v neděli 1. března v 17 hodin, ale také již ve čtvrtek 27. února v 18 hodin do Brna či každé úterý počínaje 25. únorem v jiném krajském městě.

Celý příspěvek Milionu chvilek pro demokracii:

Milí přátelé, děkujeme za zpětnou vazbu všem, kteří nás upozornili, že námi svolaná demonstrace na obranu demokratických institucí nazvaná „NECHCEME JÍT CESTOU Maďarska a Polska“ se u některých lidí nesetkala s porozuměním.

Někteří mylně usoudili, že chceme protestovat proti Maďarsku a Polsku či proti V4. Jiní, že proti konzervatismu, jiní, že se nehodláme věnovat neblahému vývoji v naší zemi. Omyl, omyl, omyl. ;-)

Je pravda, že jsme v názvu mohli zvolit obratnější formulaci, abychom těmto nedorozuměním předešli. Naštěstí není nic snazšího než uvést věci na pravou míru.

Nuže, ještě jednou a nahlas – považujeme za nutné hlasitě upozornit na cílený postupný rozvrat našich demokratických institucí, které by měly z principu zůstat nezávislé na politicích.

Jak stojí v anotaci události (Postavme se rozvratu institucí! - Demonstrace Praha):

„Je třeba jasně pojmenovat, co se v tomto státu děje. Čtyřkoalice ANO+SPD+KSČM+Hrad za asistence části ČSSD postupně systematicky rozkládá důležité demokratické instituce, které mají kontrolovat pravidla a sloužit všem občanům, nikoli vybraným politikům.

Pokud to takhle půjde dál, stane se nakonec to, co v Maďarsku či Polsku. Justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízeny politikům. V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách, protože vládní politici mají naprosto odlišné možnosti než opoziční. Zabetonují se u moci pokřivením systému.

Tohle se děje i v České republice. Pojďme se proti tomu ozvat. Pojďme to nahlas pojmenovat. Pojďme dát najevo odhodlání tomu čelit.“

Nehodláme tedy protestovat proti jiným státům nebo jim říkat, co mají dělat. Taktéž vůbec neřešíme osu pravice-levice či konzervatismus-liberalismus. To všechno jsou legitimní politické postoje a otázka profilace politických stran. My jsme však zaměřeni nadstranicky a nad-ideologicky. Hájíme pravidla hry, která platí pro všechny stejně. O nich se chceme bavit, neboť ta jsou nám všem společná. Za nimi se sjednoťme na náměstích i v parlamentu, až poté se můžeme hádat o konkrétních politických postojích.

Nejsme tedy zaujati pro ten či onen politický směr, pro tu či onu stranu. Jsme však silně zaujati proti rozvratu demokratických institucí, proti zneužívání moci a proti porušování pravidel hry. Žádný politik a žádná strana by neměli omezovat vliv institucí, které mají zůstat na nich nezávislé. Žádný politik by neměl ohýbáním pravidel centralizovat moc tak, že se u moci zabetonuje. Na tom se snad všichni shodneme.

Je otázkou debaty, jak daleko zašel proces rozvratu institucí a posilování autoritářů v naší zemi a jak daleko zašel v Polsku a Maďarsku. I nadále tvrdíme, že u našich kolegů z V4 tento proces zašel mnohem dál. Abychom to mohli doložit, věnovali jsme několik dní pečlivé rešerši a analýze toho, co se v těchto zemích stalo. Každý se může podívat a udělat si názor sám zde: https://www.milionchvilek.cz/…/postavme-se-rozvratu-institu…

Bylo by velice prospěšné otevřít o těchto věcech širokou debatu a bez nálepkování ji vést. Proto bychom rádi pozvali prvního místopředsedu ODS Alexandr Vondra, který označil naše kroky za chybné, k veřejné diskusi, v níž bychom si mohli své postoje vzájemně objasnit.

Přestože se jistě v mnoha věcech neshodneme, pokusme se vzájemně si naslouchat a nalézt shodu na tom, o co nám všem společně jde: o zdravou a silnou demokracii – tedy o ochranu a posilování demokratických institucí, o důsledné oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, o nezávislá média a o silnou občanskou společnost.

Nedopusťme, aby cílená destrukce demokratických institucí v naší zemi zašla příliš daleko, protože za jistou hranicí je už jen těžko možná cesta zpět.

Je důležité se kvůli tomuto cíli opět setkat na náměstí.

Děkujeme všem občanům i novinářům, kteří se do této diskuse zapojí.

Děkujeme Vám za sdílení a těšíme se na shledanou v neděli 1. března v 17:00 v na Staroměstském náměstí: Postavme se rozvratu institucí! - Demonstrace Praha, ve čtvrtek 27. února v 18:00 v Brně či každé úterý počínaje 25. únorem v jiném krajském městě: Štafeta pro demokracii: Milion chvilek v krajských městech.

Psali jsme: Senátor Růžička: Předseda Senátu není šéf, který má poslední slovo SVOL: Novela drážního zákona – železnici mohou ohrozit kameny, sesuvy půdy i podmáčený terén Kroměříž: Mateřská škola Mánesova se chce zapojit do projektu Přírodní zahrady Senátor Fischer: Zdá se mi, že nemáme příliš na výběr

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.