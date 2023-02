Den i noc stáli lidé ve frontě, aby... Toto se před rokem dělo v Kyjevě. Kličko odhalil v ČT

reklama

„Byla to divná chvíle a my jsme byli zodpovědní za služby i za civilní obranu. Rozhodli jsme se na čtyřiadvacet hodin vyhlásit zákaz vycházení, rozhodli jsme se vybudovat civilní obranu a rozdat zbraně každému, kdo se na této obraně bude podílet. Opravdu jsme se chystali na bitvu v ulicích…“ vzpomenul Kličko na loňský únor a na atmosféru krátce poté, co Rusové napadli jeho zemi. Právě tyto okamžiky hodnotí jako vůbec nejhorší chvíle během trvání celého konfliktu.



Popírá, že by i během chvil, kdy hrozilo, že budou muset Ukrajinci bojovat přímo ve své metropoli, někdy vůbec pociťoval myšlenky na útěk. „My jsme neměli žádné instrukce, co máme dělat. Dělali jsme všechno intuitivně. Spojili jsme se s armádou, abychom zkoordinovali činnost, ale opuštění města jsme nikdy neplánovali. Proč? Z jakého důvodu? Je to naše rodné město,“ řekl Kličko o odhodlání obyvatel Kyjeva, jehož starostou je od roku 2014. „Jsem zodpovědný za život svých občanů,“ doplnil, proč město sám neopustil, když na jeho okraj dorazily ruské jednotky.

Když se 24. února 2022 v půl čtvrté ráno Kličko dozvěděl, že ruská invaze skutečně začala, rozhodl se obvolat své kolegy, aby ráno přišli do práce na poradu, jak postupovat. Vzpomíná, že nad ránem toho čtvrtečního dne byl ještě v Kyjevě klid a neočekával, že by se to mělo rychle změnit. „Nečekali jsme, že budou Rusové tak rychlí. Ráno už bojovali v Hostomelu a za dva dny ruské tanky stály už na okraji Kyjeva. To byl pro nás šok. Nečekali jsme, že by se sem mohli dostat tak rychle,“ popisuje Kličko, podle nějž panovaly obavy o osud Kyjeva po následující dva týdny.



Mnoho Ukrajinců dle Klička ukázalo značné odhodlání bránit svou vlast i město. „Muži i ženy stáli celý den a celou noc, aby se mohli chopit zbraně. V tu chvíli jsem byl hrdý, že jsem součástí Ukrajiny. Nestáli ve frontě na evakuaci, rozhodli se, že zůstanou v Kyjevě. Že budou bránit domy a rodiny,“ řekl kyjevský starosta, jenž je též známým bývalým boxerem. Lidé tehdy dle něj byli připraveni při obraně položit své životy.



„Ubránit Kyjev bylo velmi důležitým signálem pro zbytek země. Dovedete si představit, co by způsobila informace, že hlavní město Ukrajiny padlo? To by mohlo demoralizovat každé město, úplně každého. Proto jsme museli zůstat a bojovat,“ pokračoval.



Šokující byl pro Klička též okamžik, když za ním na počátku ruské invaze přišli lidé, kteří přišli o své domovy. Když jim tehdy nabídl, že se budou moci přesunout do bezpečnější části města, odpověděli mu, že chtějí zbraně. „Šokovalo mě to. Byli to civilisté. Ale byli velmi naštvaní, rozhodnuti bojovat,“ dodal.

V boji dle něj nejsou nejdůležitější uniformy a zbraně, ale právě odhodlání bojovat. „Všichni odborníci světa nám dávali pár dní, možná pár týdnů. Všichni totiž věděli, že stojíme proti možná jedné z nejsilnějších armád světa. Proti ruské armádě, která má spoustu vojáků, ty nejlepší zbraně, ale my už naši zemi bráníme celý rok,“ upozornil. Dodal však, že Ukrajinci potřebují pro obranu své domoviny zbraně a stíhačky.



Podle Klička Ukrajina nebrání jen své domovy, ale také hodnoty. „Bráníme teď vás všechny, protože Putin se ukazuje v médiích a ke všem mluví, jako by mu dřív patřili. Mluví k nim jako k bývalé části Sovětského svazu. A Česká republika také byla součástí sovětského světa. Tato bezcitná válka začala, protože my Ukrajinci chceme žít v demokratické evropské zemi,“ uvedl.



Rozpomenul se též na své dětství a na to, že pět let žil v Československu nedaleko Mladé Boleslavi, kam byl jeho otec, coby voják poslán. „Teď už vím, jak tehdy fungovala propaganda…“ pronesl a odkázal na tehdejší stav naší země, přičemž si zmínil, že se u nás kvalita života po pádu předlistopadového režimu zlepšuje každým rokem.



„Putin Ukrajinu potřebuje, ale bez nás – Ukrajinců. Právě proto nechceme odejít,“ dodal pak a řekl, že to, co teď Ukrajina potřebuje, je podpora, a to zejména i ta vojenská. Právě za ni starosta Vitalij Kličko děkuje i nám. „Radši umřeme, než abychom se vzdali,“ řekl a Čechy poprosil, aby s Ukrajinou zůstali i nadále.

