Deset vědeckých magazínů a šest médií ho odmítlo zveřejnit. Dopis švédského epidemiologa k novému koronaviru. Zde na PL

„Jako občan Švédska a Kanady, epidemiolog a lékař, jsem nikdy nebyl tak pyšný na to, že jsem Švéd, jako jsem pyšný dnes v souvislosti s tím, jak se Švédsko vypořádalo s pandemií COVID-19,“ začal svůj mnohokrát odmítnutý dopis Baral. Většina států podle něj odpověděla na pandemii omezením pohybu osob a jejich sdružování se snahou minimalizovat nákazu. Baral zmiňuje, že státy často neváhaly použít k omezení obyvatel pokuty a zatýkání.

Švédsko se podle něj vydalo spíše cestou zaměřenou na vzdělání, osobní odpovědnost a na obecná opatření v oblasti veřejného, spojená zejména s cíleným testováním. Podle Barala je švédský přístup k věci pragmatický a mnohem lépe a déle udržitelný než přístup jiných států.

Švédská vláda byla podle Barala kritizována za to, že si cení více ekonomiky než života svých občanů. Podle jistých statistik zemřelo ve Švédsku více lidí než v jiných skandinávských zemích. Podle Barala však Švédsko selhalo jako mnoho jiných zemí v ochraně zařízení dlouhodobé zdravotní péče a nelze takové statistiky použít pro celou zemi.

„Navíc COVID 19 není jediným zdravotním rizikem pro populaci a strategie omezování pohybu občanů způsobí zdravotní narušení, které přinese akutní a chronické následky pro lidské zdraví,“ píše Baral a pokračuje: „Téměř každý, koho znám a miluji, nad šedesát pět let žije ve Švédsku, včetně mojí matky. Minimalizace jejího nakažení je zásadní, ale stejně zásadní je zachování zdravotní péče, sociální péče a společnosti jako celku – a to vyžaduje pragmatickou a trvale udržitelnou odpověď.

A letter about #COVID19 in #Sweden rejected from more than 10 scientific journals and 6 newspapers in April.



It could very well have been rejected because there was nothing useful in there. That's ok. But first time in my career that I could not get a piece placed anywhere. pic.twitter.com/YMsV5afgq8