Děti vychovávané homosexuály? Láskovi se Čunek neposlouchal dobře. A slíbil: Zkusíme to zas a znovu

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) je spokojený, že Senát neschválil novelu zákona, díky níž by české soudy uznávaly osvojení dětí homosexuálními páry v cizině. „Náš právní řád říká, že dítě musí mít otce a matku, a tak je to podle mě dobře,“ říká Čunek. Naopak předkladatel novely Václav Láska (SEN21) tvrdí, že jsme v této oblasti zaseklí v minulém století a bojíme se udělat zásadní rozhodnutí.

Senát nepřijal Láskův návrh, aby české soudy uznávaly osvojení dětí homosexuálními páry v cizině. Novela nebyla přijata ani odmítnuta, její projednání tím přesto skončilo. Pro schválení novely bylo 23 ze 65 přítomných senátorů, pro zamítnutí 31, přičemž pro přijetí stanoviska bylo potřeba 33 hlasů.

Dále tedy platí, že pokud si stejnopohlavní nebo nesezdaný pár osvojí dítě v zahraničí, po návratu do Čech o rodičovské právo přijde. Evropský soudní dvůr ale v týdnu přijal rozhodnutí, že rodičovská práva musejí být uznána ve všech členských státech bez rozdílu.

„Náš Ústavní soud již dříve avizoval, že tyto záležitosti nespadají do rozhodnutí soudu, ale musejí o tom rozhodnout zákonodárci. Dosud je to ale tak, a v tomto jsme názorově ve sporu s panem Láskou, že v občanském zákoníku je specifikována osoba blízká, která právně není rodičem. A tato úprava, kde jsou ty osoby blízké, je podle mě dostačující, těm lidem nikdo ty děti brát nebude,“ řekl Čunek v debatě na CNN Prima NEWS.

Podle Lásky je ale institut blízké osoby nedostačující, například i pro nesezdané heterosexuální páry. „Ale ti občané, kteří si v zahraničí osvojili dítě, po návratu do Čech přestávají být rodiči, a to je problém. Představte si, co je s tím všechno spojeno, škola, lékař a tak dále, a vy pak máte dítě, ke kterému nemáte žádný právní vztah. Všechna rodičovská oprávnění těmto lidem zanikají,“ čílil se Láska. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 15% Nebude 82% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3946 lidí

Institut osoby blízké ale podle Čunka neznamená v zásadě žádné dramatické změny. Hlavní důvod nepřijetí novely je prý nasnadě. „Ten důvod, proč jsem byl s velkou částí kolegů senátorů proti, byla obava, abychom do českého právního řádu nezavlékali další a další ústupky v něčem, co nechceme. My chceme, aby si děti osvojovali manželé, a nemohou to být stejnopohlavní páry,“ řekl konzervativní Čunek.

„Já jsem přesvědčen, že každý člověk touží po rodině a po dětech, a jestli tyto páry nemohou spolu zplodit toho potomka, tak se snaží tu svoji touhu naplnit takto. Ale to je jejich touha a my se musíme koukat na to, jaká je touha a právo toho dítěte. A náš právní řád říká, že dítě musí mít otce a matku, a to, že se děje něco jiného někde ve světě a my pro takové jednotlivé případy tady hledáme nějaký jiný institut a upravujeme zákony, to je podle mě chyba,“ pokračoval Čunek, který je hlasitým odpůrcem adopcí homosexuálních párů.

To, že u nás stejnopohlavní páry nemohou adoptovat, je podle Lásky přežitek z minulého století. „Česká republika v tomto zaostává za světem, protože zásadní právo dítěte je mít milující rodiče. Jestli jsou to dvě ženy, nebo dva muži, to je jedno. To spíš, pane kolego, vadí vám, ale nevadí to těm dětem. Ty děti optimálně potřebují dva milující rodiče,“ vpálil Čunkovi Láska.

„My bychom jako zákonodárci měli rozhodovat také na základě toho, k čemu se přiklání většinová společnost. A podle dat, která mám, 62 % Čechů souhlasí s adopcí stejnopohlavních párů. Takže většinová společnost má nějaký názor. Ale tohle je věc každého, každý senátor má své svědomí a já jsem v tomto prohrál,“ uznal Láska, který chce ale v boji pokračovat.

„Pokud je tedy problém v tom, že bychom aplikovali nějaké výjimky do současného právního řádu, je potřeba celý ten právní řád novelizovat. Já jsem se zavázal, že tu novelu do čtyř měsíců připravím,“ dodal Láska odhodlaně.

Podle Čunka ale chybějí ucelené psychologické analýzy, které by zkoumaly vliv vyrůstání v homosexuálních párech na vývoj dítěte. „Problém je, že k tomu chybí nějaký ucelený analytický materiál, psychologické posudky a analýzy od pediatrů, jaký je vývoj dětí ve stejnopohlavních párech, co se s tím všechno pojí. Dokud jsou rodiny, které nemají děti a chtějí je, tak si myslím, že máme dětem nabídnout to přirozené prostředí. Jen pokud to nejde, tak se dá uvažovat, jak je psáno v zákoně, o osvojení dítěte jednou osobou,“ trval na svém Čunek.

„Tak se do těch zemí, kde to funguje, podívejte. Tam žádné problémy nejsou, děti tam nepáchají sebevraždy a nemají více problémů. Kdybychom ten zákon přijali, tak to za rok nebude nikoho zajímat. Ale my se prostě bojíme udělat to rozhodnutí, protože si myslíme, co všechno tragického by se stalo a jak by se hroutila tradiční rodina,“ čílil se Láska.

„Já o tom nehodlám přesvědčovat kolegu Čunka ani ostatní lidovce, jejichž přesvědčení vzhledem k jejich politice chápu, ale budu přesvědčovat ty senátory, kteří jsou na hraně. Dneska třetina senátorů nehlasovala ani pro přijetí, ani pro odmítnutí, zdrželi se hlasování a tam je prostor k tomu přesvědčování. My to za pár měsíců předložíme a pak o tom budu klidně rok dva nebo čtyři jednat,“ dodal Láska.

