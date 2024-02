Díra, kterou k nám prolezou migranti. Rakušanova. Přišlo varování

Právník a politik Robert Kotzian kritizuje na sociální síti ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) za to, že ukončil kontroly na hranicích se Slovenskem, které mají bránit nelegální migraci přes české území. Český ministr vnitra to odůvodnil tím, že se situace zlepšila. Okolní státy v kontrolách na hranicích pokračují.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že situace s migrací se lepší a stabilní kontroly by tak mohly přejít do mírnějšího režimu, měly by být pouze namátkové. Potvrdil ukončení kontrol k 2. únoru, kdy vyprší posledního usnesení o režimu na hranicích ze začátku ledna.

V Německu by měly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem podle rozhodnutí z půlky prosince trvat až do 15. března. Německo provádí kontroly i na hranicích s Rakouskem, uvedl Český rozhlas.

Právník Robert Kotzian v reakci na tuto zprávu šéfa vnitra kritizuje za neuvážené rozhodnutí, které může celou migrační situaci na českém území zhoršit.

„Ministr vnitra Vít Rakušan ukončil k zítřejšímu dni hraniční kontroly na hranici se Slovenskem. Přes Slovensko k nám vede tzv. Balkánská migrační trasa a pokračuje do Německa. Jenže Německo a další země s hraničními kontrolami zatím nekončí,“ píše na sociální sítí X.

Přidal mapu, na níž červenými čarami vyznačil hranice, na kterých budou hraniční kontroly pokračovat. Zelené šipky naznačují Balkánskou migrační trasu.

„Kvůli rozhodnutí Víta Rakušana od zítřka migrantům odpadnou potíže na česko-slovenské hranici. Zůstává pro ně však riziko zadržení na hranici s Německem a Rakouskem. Česká republika se, jak je na mapě pěkně vidět, nyní může stát místem, kde se migranti cestující po Balkánské trase začnou více hromadit, protože většina z nich chce do Německa. Pokud by se rozhodlo i Polsko zavést hraniční kontroly na česko-polské hranici, toto riziko by se ještě zvýšilo.

Hraniční kontroly samozřejmě nejsou kdovíjakou ochranou, ale určitým rizikem pro migranty jsou, tj. jako určitý odrazující faktor fungují. Vít Rakušan odůvodnil své rozhodnutí tím, že situace se zlepšila. Jenže ne všechny státy, jak na mapě vidíte, to vidí stejně. Situace se zlepšila díky hraničním kontrolám na slovenské hranici. No a teď hrozí, že se zase zhorší...“ uzavírá Kotzian.

Česko spustilo v koordinaci s Polskem kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října, původně na deset dní. Kontroly následně zavedly další země v regionu. Polsko koncem minulého roku oznámilo, že kontroly na hranicích se Slovenskem prodlužuje o měsíc do 1. února.

V případě opětovného prodloužení by délka opatření na české hranici dosaáhla zhruba na čtyři měsíce. Rakušan při posledním prodloužení kontrol loni v listopadu řekl, že kabinet je připravený kontroly zmírnit, jakmile to bude možné.

Na česko-slovenské hranici se opakují po roce. V roce 2022 je kvůli přílivu migrantů ČR zřídila koncem září a trvaly do začátku února 2023. České úřady zdůrazňují, že situace je tentokrát výrazně lepší a namátkové kontroly jsou především prevencí, aby se po obdobných krocích okolních států migrační toky nepřesunuly do Česka.

Právník Kotzian se také zaměřuje na problematiku migračních kvót. V posledních dnech upozorňoval, že projekt Českého rozhlasu na vyvracení dezinformací není schopen ověřit, zda migrační pakt schválený Evropskou unií obsahuje povinné migrační kvóty.

Kotzian na síti X vyzývá Český rozhlas, aby mu zaslal odpovědi na klíčové otázky kolem migračního paktu EU. „Jak víte, domnívám se, že migrační pakt obsahuje mechanismus, který se za určitých (a dost pravděpodobných) podmínek aktivuje a bude fungovat jako faktické migrační kvóty. Tedy povinné přerozdělování bez možnosti se mu vyhnout placením pokuty,“ tvrdí Kotzian.

„Vládní politici stále neochvějně tvrdí, že migrační pakt žádné povinné přerozdělování migrantů neobsahuje. Přesto mně dosud nikdo nepředložil argument, v čem konkrétně a proč se mýlím (obecná tvrzení, že v paktu kvóty nejsou, neberu a nemohu brát),“ pokračuje Kotzian.

Proto se obrátil na projekt Ověřovna, který spustil Český rozhlas. „Možná si vzpomenete, že jsem se 30. 12. 2023 rozhodl sám na sebe dát podnět Ověřovně veřejnoprávního Českého rozhlasu. Požádal jsem tým Ověřovny, aby závěry v analýze migračního paktu posoudil. Velmi rád bych se totiž mýlil. A to přesto, že by to pro mě znamenalo jistou ostudu. Ne že bych v takovém případě považoval migrační pakt za přijatelný, ale přece jen aspoň něco by nebylo tak hrozné,“ píše Kotzian.

Projekt Českého rozhlasu se podle vlastního popisu „snaží vysvětlovat a zasazovat do kontextu nepravdivé informace, polopravdy nebo překroucená fakta“. Věnuje se například dezinformacím v řetězových e-mailech nebo se snaží vyvracet tvrzení některých politiků, naposledy například europoslance Ivana Davida (SPD).

