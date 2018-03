Divadlo, které na sebe upozornilo žertem o smrti Zemana, nyní hraje zvláštní hru. Ježíš v ní znásilňuje muslimku

V brněnském divadle Husa na provázku je k vidění hra Naše násilí a vaše násilí, která poukazuje na to, že na násilí, ke kterému dnes dochází v muslimském světě, má podíl i západní svět. Tento svůj podíl si ale odmítá připustit, tak je prý třeba to připomínat skrze umění. Třeba prostřednictvím divadelní hry, ve které Ježíš Kristus sleze z kříže a znásilní muslimku.

Server Pravý prostor přinesl informace o hře, která má západní svět dovést k zamyšlení, jaký podíl má západní svět na násilí, které se teď odehrává v muslimském světě. Diváci v ní mohou být svědky scény, ve které Kristus sestoupí z kříže a znásilní muslimku. Server si pokládá otázku, jak by se tvářili muslimové, kdyby na jevišti prorok Mohamed znásilňoval křesťanku.

„Ano, vážení, pozvali jsme do Brna divadlo, které relativizuje utrpení obětí islamismu, lidí upálených v klecích, lidí podřezaných v poušti, lidí, kterým na krk byla přivázána výbušnina a byla jim odstřelena hlava, lidí, kteří byli spoutáni, politi benzínem a pak sledovali, jak džihádista škrtl sirkou...“ píše server.

Prý by možná stálo za to jít se zeptat brněnských zastupitelů, co si o takovém představení myslí, když divadlo Husa na provázku dostává na provoz prostředky od města. Vedle toho by ještě stálo za to položit si otázku, co všechno jsme ještě na západě ochotni trpět.

Divadlo Husa na provázku se před měsícem v médiích zviditelnilo také tím, že se na jeho vratech objevila malba lebky a u ní nápis „Zeman z hrobu“.

