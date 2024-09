Dnes a zítra. „Vyhrožoval mi žalobou.“ Souboj o Senát vrcholí

Ve 14 hodin začalo druhé kolo voleb do Senátu. Volební místnosti se ve 22 obvodech uzavřou ve 22 hodin. Zítra pak budou volby probíhat od 8 hodin ráno do 14 hodin odpoledne, odkdy se začnou počítat výsledky. Už během zítřka se tedy dozvíme, jak se obmění třetina Senátu.

Pět kandidátů překročilo 50% hranici už v prvním kole voleb, které se konaly zároveň s krajskými volbami. Týká se to Jany Mračkové Vildumetzové a Martina Bednáře z ANO, lidovce Jiřího Čunka, člena SOCDEM Petra Víchy a nezávislého Pavla Fischera. Druhé kolo tedy proběhne ve 22 obvodech.

Volit může každý svéprávný občan České republiky s trvalým bydlištěm v příslušném senátním obvodu. Do volební místnosti je potřeba vzít si jen občanský průkaz. Volební lístky pro druhé kolo senátních voleb se nerozvážely poštou, ale budou k dispozici ve volebních místnostech.

Senátní volby tradičně doprovází nízká volební účast. A to obzvláště druhé kolo. V roce 2012 volební účast nepřesáhla 20 % oprávněných voličů. To znamená, že senátor vyhraje i za podpory relativně malého počtu hlasů. Kupříkladu senátor Leopold Sulovský získal v roce 2018 pouhých 4906 hlasů a přesto se dostal do Senátu. Tamní volební účast dosáhla 9,23 % oprávněných voličů.

Politicky nejatraktivnější souboj se odehraje na Praze 2, kde proti sobě stojí stávající senátor Marek Hilšer a egyptolog Miroslav Bárta. Jejich boj o místo v Senátu vygradoval až k vyhrožování soudem.

Marek Hilšer je totiž právě ve velkém sporu s novinářem Michalem Půrem. Ten dojde až před soud. „Myslel jsem, že můj protikandidát do Senátu je Miroslav Bárta, a vidím, že je to přímo Michal Půr, resp. zájmy jeho ‚obchodních‘ partnerů. To byla mj. PPF a její čínský byznys na Karlově univerzitě. Popsal to detailně třeba Lukáš Valášek. Tomu taky M. Půr vyhrožoval žalobou. Myslím, že to nedopadlo. Vztekání M. Půra je důkaz, že dělám svou práci dobře. Pokud budu zvolen do Senátu, budu v ní pokračovat. A to je, oč tu běží,“ napsal Marek Hilšer na síti X.

Myslel jsem, že můj protikandidát do Senátu je @BartaArcheolog, a vidím, že je to přímo @michalpur, resp. zájmy jeho “obchodních” partnerů. To bylo mj. PPF a její čínský byznys na Karlově univerzitě. Popsal to detailně třeba @lukasvalasek. Tomu taky M. Půr vyhrožoval žalobou.… pic.twitter.com/NTYgLwdSvR — Marek Hilšer (@MarekHilser) September 26, 2024

„Já vám ale nevyhrožuju. U soudu to můžete dokázat. Těším se,“ odpověděl Hilšerovi Půr stručně.

Psali jsme: Rajchlova ekonomka přeskočila skoro všechny: Nejsem žádný populista Kdyby se důkazy někdo zabýval, museli by Novotní do vězení, tvrdí Buráň Havlíček (ANO): Výčet letních majstrštyků vlády Petra Fialy Ministr Stanjura: Rozsah škod po povodních bychom měli od samospráv znát do 21. října