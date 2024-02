Do 2040 bez tabáku! Brusel vás vychová. Tvrdé zdanění

reklama

„Chceme zpřísnit stávající regulaci tabáku a zvýšit daň na tabákové výrobky,“ oznamoval dle serveru Euractiv.cz místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas cestu k realizaci záměru v roce 2021. Právě vysoké zdanění má totiž Evropany vychovat k tomu, aby si již „nezapálili“ a drahé cigarety mají být cestou zejména k odstranění tohoto zlozvyku z mladé generace.



Tyto plány, které byly oznámeny v Evropském plánu boje proti rakovině, jenž si klade za cíl, aby v roce 2040 vzniklá „beztabáková generace“ zavrhla cigarety a další tabákové výrobky natolik, že tabák již bude užívat méně než 5 % obyvatel EU.

Doporučení, jež bude obsahovat přesnější informace, jak tohoto cíle chystá EU dosáhnout, je dle mluvčího komise Stefana De Keersmaeckera už značně rozpracované a přípravné práce na revizi dříve oznámeného doporučení dle něj „značně pokročily“. Server Euractiv.com uvádí, že Keersmaecker rovněž potvrdil, že novější verze bude i nadále usilovat, aby se beztabákovou generaci podařilo vychovat již v roce 2040.



„V současné době je třeba na návrhu dále pracovat a shromažďovat důkazy, aby v konečném důsledku pomohl členským státům co nejlépe chránit veřejné zdraví před riziky tabáku a nových výrobků,“ dodal.



Komisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová ve středu na akci Komise o Evropském plánu boje proti rakovině také zopakovala, že na dokončení návrhu se pracuje. „Jsme odhodláni jej předložit co nejdříve. Chci, aby to bylo naprosto jasné,“ řekla.

V Bruselu mezitím ovšem sílí tlak na to, aby komise revizi, která má přispět k zavedení „nekuřáckého prostředí“ v EU, dokončila co nejdříve.



Skupina, kterou tvoří Evropská respirační společnost, Evropská společnost pro lékařskou onkologii, Evropské ligy proti rakovině a Evropská aliance pro veřejné zdraví, v prohlášení zaslaném Euractivu uvedla, že je „zděšena“, že Evropská komise doporučení týkající se „prostředí bez kouře“ ještě nezveřejnila.



Nejedná se navíc o jediné opatření komise týkající se tabáku, které bylo odloženo, zpoždění má i plán, prostřednictvím kterého by chtěl Brusel docílit znatelného zdanění tabáku. Revize směrnice o zdanění tabáku by měla být dokončena v roce 2025, přestože původně komise uvažovala, že pokrok v tomto směru nabere větší tempo.

