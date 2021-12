Do ČT nesmíte! Případ právníka, kterému na pokyn „shora“ zrušili účast v pořadu, jede dál. Nebyl totiž jediný. Je tu výzva

Byl pozván do diskuze v České televizi, ale zasáhlo ministerstvo zdravotnictví a pozvání bylo zrušeno. Advokát Jindřich Rajchl tak nemohl konfrontovat svá dlouhodobá právnická stanoviska s těmi, kdo vydávají covidová opatření a pořad Máte Slovo tak běžel bez něj. A co víc, přestože se před začátkem přímého přenosu nacházel přímo v recepci televize.

Rajchl pro ParlamentníListy.cz řekl, že nebere věci fatalisticky: „Realita, ve které žijeme už rok a půl, je taková, že názory, které se nehodí do oficiálního proudu, do oficiální linky ražené politiky a médii, jsou cenzurovány, potlačovány, mazány, takže pro mě žádná novinka. Já jsem měl už několik smazaných videí, rozhovor s Martinou Kociánovou ze Svobodného universa, kde jsem se vyjadřoval proti mazání příspěvků na YouTube, Youtube pro jistotu smazal, takže hezky potvrdili, co celou dobu říkám. Realita je tedy zřejmá. Argumenty, které se nehodí současné vládnoucí garnituře, jsou potlačovány a nesmějí zaznít. Ta snaha je jednoznačná: argumenty umlčet. A umlčujete vždy jen argumenty, proti kterým nemáte co říci, pokud nemáte protiargumenty,“ sdělil redakci. „Kdybych byl blázen, který předkládá nesmysly, tak je vyvrátíte a klidně mě tam pozvete. V momentě, kdy na argumenty nemáte odpověď, tak už vám nezbývá nic jiného, než se pokusit, aby vůbec nezazněly,“ uvedl Rajchl.

A právě to se mu stalo ve čtvrtek v České televizi. „Česká televize se podle mého názoru zalekla a zaleklo se i ministerstvo zdravotnictví. Nechtěli, aby se z těch videí a z toho, co jsem tam říkal, dělal virál. Když jsem hovořil na Staromáku, vidělo můj proslov na Facebooku přes půl milionu lidí a velmi vážně hrozilo, že něco takového přijde znovu. Lidé se těšili, že mě konečně uvidí v přímé konfrontaci s protistranou a na to, že předložím argumenty a jak na ně budou reagovat. To se asi někomu velmi nelíbilo,“ řekl právník.

Rajchl: Mám důkaz, že jsem měl být účinkujícím hostem v pořadu

A nelíbilo se to profesorovi z Mikrobiologického ústavu Akademie věd, a tak se o zrušení pozvánky Jindřicha Rajchla v České televizi postaral. Peter Šebo to sám řekl přímo Rajchlovi na recepci České televize, když se tam před pořadem setkali. Kromě toho ho už den předem kontaktoval telefonicky a sdělil mu, že se o zrušení Rajchlovy účasti v diskuzi sám zapřičiní. Sama Jílková však následně v přímém přenosu tvrdila, že měl Rajchl sedět pouze v publiku a že vůbec nedorazil do studia. Rajchl má však důkazy. Nahrál si výrok Šeba na recepci a navíc může dokázat, že měl být v pořadu účinkujícím. Jeho účast pak několik hodin před začátkem telefonicky zrušila dramaturgie.

Očkovací kampaň, nebo vyvážený diskusní pořad?

Diskusní pořad nakonec sledoval Jindřich Rajchl u televize a domnívá se, že nebyly dodrženy zásady objektivity. „Naprostá tendenčnost moderování. Každý, kdo pořad viděl - a teď je jedno, jaký názor hájím, ale aby z jedněch byli děláni dezinformátoři slovy: Tak tedy řekněte, jak to skutečně je, kde je pravda… takhle se pořad nemoderuje. To bylo natolik neprofesionální a nevyvážené, že šlo o jeden z nejhorších moderátorských výkonů, které jsem viděl. Moderátor České televize má v diskusním pořadu jednoznačně zachovávat nestrannost. Nemůže z jedné strany dělat hlupáky a dezinformátory a z druhé strany majitele pravdy, ale přesně takhle moderátorka svůj pořad vede. Její tendenčnost byla do očí bijící a i tím by se Rada měla zabývat. Česká televize by měla vysílat pořady, kde je moderátor objektivní a dává prostor oběma stranám, neoznačuje jedny za lháře a druhé za svaté majitele pravdy,“ uvedl Jindřich Rajchl. Současně zdůraznil, že v pořadu vůbec nezazněl právní aspekt tématu očkování, na němž měla být diskuze původně postavena.

„Pokud se podíváte na upoutávku k pořadu a téma – tedy povinné očkování, právní aspekty, mělo by být postihováno, může být zavedeno, není to omezování svobod? To vše nejsou otázky medicínské, ale otázky právní. Místo těchto otázek, jestli nedochází k porušení práv a svobod občanů a zda ho lze zavést, udělala debatu o vakcínách, o jejich účinnosti a samozřejmě bagatelizovala jakékoliv riziko, které je dnes jednoznačně prokazatelné, což uznávají i výrobci vakcín,“ popsal advokát.

Za varovné ale považuje především zrušení pozvánky na nátlak ministerstva zdravotnictví. Podle Rajchla není v pořádku, aby jakákoliv strana určovala, s kým bude mluvit a s kým nikoliv: „A aby tou stranou byl navíc státní úřad, který je placen z našich daní, a který je povinen se nám zodpovídat jakožto občanům České republiky… A Česká televize má velkou zodpovědnost nám vyrovnanou diskuzi zajistit. Druhá věc je flagrantní lež, že jsem se nedostavil. A třetí tendenčnost vedení pořadu, která se zvrhla v očkovací kampaň, namísto aby se jednalo o diskusní pořad. Když chce někdo dělat očkovací kampaň, ať ji dělá, ale ať ji tak pojmenuje a netváří se u toho, že dělá vyvážený diskusní pořad,“ řekl Jindřich Rajchl.

Tak se chovají média v totalitě, nikoliv v demokratickém státě

Všechny tyto tři věci hodlá řešit právě skrze Radu České televize, která je však momentálně paralyzována částí poslanců, kteří blokují dovolbu radních. Rajchl rovněž tvrdí, že neobjektivnost se netýká jen drtivé většiny českých médií, ale i médií ve světě. „Média úplně opustila roli nestranných pozorovatelů a předavačů zpráv a informací a případně roli těch, kdo mají zajišťovat výměnu názorů obou stran, a stala se tlampačem oficiální státní propagandy. Zdaleka se to netýká jen České televize, ale Česká televize by s ohledem na veřejnoprávní postavení a právní zakotvení měla být prvním majákem, který dává prostor pluralitě názorů a různým proudům. To se neděje, ti lidé jsou diskvalifikováni, ve čtvrtek ani nebyl vpuštěn doktor Mareček, což je další nepohodlný člověk, kterého tam nechtěli,“ uvedl právník Trikolóry s tím, že řešení je složité i vzhledem k nefunkčnosti Rady. „A za sebe vidím hlubší společenský problém v tom, že média přestala plnit svoji roli a stala se nástrojem propagandy,“ podotkl.

Pohotovostní a praktický lékař Vít Mareček měl být rovněž účinkujícím pořadu. Podle videa z recepce České televize, kam dorazil před Jindřichem Rajchlem, mu byl ale zakázán vstup do České televize. „Je zvláštní, když vás někdo pozve, někdo vám potvrdí účast, v úterý tedy dostanete email, vše splníte a pak vám zruší účinkování několik hodin před začátkem,“ sdělil. Místo polemiky a výměny názorů je podle něj šířen jediný oficiální a správný názor. „Skutečně se tak chovají média v totalitě, nikoliv v demokratickém státě,“ dodal a zároveň vyzval Čechy, kterým se takový postup veřejnoprávního média nelíbí, aby vyvinuli tlak na Českou televizi.

„V první řadě jsem byl nadšený z diváků a lidí na Facebooku, kteří se masivně obrátili na Českou televizi a její Facebook zaplavily dotazy, proč byla moje účast zrušena. Samozřejmě na to Česká televize nedopověděla, jako kdyby tam ty dotazy nebyly, protože žádnou relevantní dopověď nemá. To je krok číslo jedna, neustále kritizovat. Navíc jsem přesvědčen, že esemesky, které chodí dole pod obrazovkou v rámci pořadu, jsou cenzurovány. Kromě vulgarit, urážek a protiprávních výzev se filtrují všechny nepohodlné názory. Na obrazovku se posílají zprávy, které vyhovují cenzorskému oku České televize. To považuji za skandální a porušení principu objektivy a vyváženosti informací. Lidí, kteří psali esemesky, byly stovky. Nepustili jedinou sms s mým jménem a dotazem na mé zrušení účasti,“ vysvětlil Rajchl. Jeho slova může potvrdit i redakce, která odeslala zprávu s tímto dotazem během pořadu. Ve spodní části obrazovky se ale neobjevila.

Jindřich Rajchl zároveň poděkoval všem lidem za podporu, které si velmi váží. „Nejde o mě, ale o princip. Tentokrát to zatrhli mně a zítra deseti dalším. A pak už tam budou moci jen ti prověření a to jsme zase zpátky v totalitě. Čím více podnětů Radě České televize přijde, tím lépe,“ dodal nakonec a vyzval, aby si lidé hledali informace z více zdrojů a pak si tvořili názor sami.

