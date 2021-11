Do hospody? Vyřvávat na hokej? Kubek drsně k nouzovému stavu

reklama

Vyhlášení nouzového stavu by podle Adama Vojtěcha (ANO), který jej dnes navrhne vládě, mimo jiné znamenalo, že by v nemocnicích mohli být nasazeni medici. To se ale nelíbí ministrovi školství Robertu Plagovi (ANO). Kubek by jej podpořil? „Já bych podpořil vyhlášení nouzového stavu, aby lidem konečně došlo, že situace je opravdu vážná, ale zásadně nesouhlasím s tím, aby rukovali do nemocnic medici jenom proto, aby jiní lidé mohli chodit vyřvávat na hokej, chodili do hospody a demonstrovat někde na náměstích. To jsem naprosto zásadně proti a v tomto podporuji pana ministra Plagu. Prostě školství by nemělo odnášet nezodpovědnost některých jedinců. Ale s vyhlášením nouzového stavu souhlasím, protože situace je opravdu mimořádně vážná,“ podotkl Kubek.

„My jako Česká lékařská komora vyzýváme k tomu, aby se okamžitě zaváděla opatření, pro která se vžil lidový název lockdown. Vyzýváme k tomu, aby se rychle zavedlo povinné očkování pro všechny zdravotníky, zaměstnance v sociálních službách, ale doporučujeme to i pro zaměstnance ve školství a především podporujeme, a to je asi to úplně zásadní, podporujeme, aby se rychle začala přijímat takové legislativní změny, které povedou k povinnému očkování proti nemoci covid-19 pro všechny občany starší 18 let, protože opravdu očkování funguje a nic jiného než očkování nezabrání tomu, aby se neustále opakovaly ty stávající krize. Ale – je tady jedno velké ale – očkování je samozřejmě pohled do budoucna, s výjimkou přeočkování těmi třetími dávkami. To znamená, pokud se někdo dnes jde naočkovat poprvé, tak bude reálně chráněn někdy po Vánocích. A k zastavení té stávající krize potřebujeme ta nepříjemná protiepidemická opatření, to omezování kontaktů mezi lidmi,“ zmínil Kubek.

„Nechci, aby to zase odnášely školy, ale nouzový stav může určitě vládě pomoct k tomu, aby mohla rychle i taková opatření zavádět. Protože druhou alternativou je pouze nechat tedy virus projít celou populací, takzvané divoké promoření, ale to by stálo další desítky tisíc lidských životů, a to si opravdu nemůžeme dovolit,“ dodal Kubek.

Zmínil i to, jak by lockdown měl podle jeho slov vypadat. Kdo by to měl odnést? „Je třeba omezit aktivity, které nejsou nezbytné. Školy jsou důležité, ale prostě aby lidé mohli fandit na sport, aby se mohla konat nějaká shromáždění, manifestace, aby mohli lidé chodit popíjet do hospody, při vší úctě to je skutečně to, co je zbytné. Stejně bych chtěl využít příležitost k tomu, abych vyzval k opatrnosti i ty lidi, kteří jsou očkovaní, aby oni se chovali ohleduplně, nechodili zbytečně, kam nemusí, nosili zakrytý nos a ústa, dodržovali ta protiepidemická opatření a zbytečně neohrožovali své okolí. Protože i když je to v mnohem menší míře, tak i očkovaný člověk, nebo člověk, který nemoc prodělal, může být nakažený a může ve vzácných případech také někoho nakazit,“ zmínil Kubek.

Česká lékařská komora vyzvala lékaře, aby podporovali očkování a neškodili svým pacientům šířením nepodložených pochybností o účinnosti a bezpečnosti očkování. Jak často se s tím komora setkává? „Je to bohužel taková hlučná menšina. I mezi lékaři, i mezi zdravotníky, samozřejmě nám to radost nedělá. Ano, já bych zmínil jeden mýtus, který způsobil obrovské škody a závažné následky, a to je například to, že se nemají očkovat těhotné ženy,“ dodal Kubek.

