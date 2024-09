Dobré pro Trumpa. Od demokratů utíkají i ti, kteří pro ně sháněli miliony dolarů

Bakerová ve svém komentáři vypráví, jak se postupně vytratil její zápal pro Demokratickou stranu, až se zcela rozešel s jejími aktuálními hodnotami. „Moje práce s demokraty začala už na střední škole, později jsem byla stážistou v kampani Baracka Obamy. Za posledních šest let jsem pak pro demokraty získala desítky milionů dolarů. Věnovala jsem tisíce hodin své mysli, srdce a duše tomu, aby byli demokraté zvoleni, jako demokratická poradkyně získávala finanční prostředky pro federální kandidáty do Senátu a Sněmovny reprezentantů a levicové národní organizace,“ bilancuje Bakerová s tím, že naposledy se jako dobrovolník účastnila národního sjezdu Demokratické strany v Chicagu v srpnu.

Zpočátku byla nadšená, že se může zapojit do fungování Demokratické strany. Brzy prý ale začala zjišťovat, že všechno je jenom pozlátko a naleštěná bída. „Najednou jsem si v tom lesku a bohatství připadala nepatřičně a uvědomila si, že demokratická hesla ‚rovnosti a bratrství‘ jsou naprosto mimo kontakt s obyčejnými Američany a jejich naléhavými potřebami. Cítila jsem se rozčarovaná, ztracená, smutná a osamělá. Pro mě jako pro někoho, kdo zasvětil život demokratické politice, to bylo zničující. Ale vlastně to není žádné překvapení,“ uvažuje Bakerová.

Jedna z mála věcí, která její příbuzné a známé údajně držela nad vodou, byla víra v demokraty. „Mnoho členů mé rodiny jsou hrdí stavební dělníci a celoživotní členové odborů. Vyrůstala jsem v přesvědčení, že demokraté jsou naše strana, která se o nás postará. Dnes je tomu jinak a mnozí z těchto rodinných příslušníků již nejsou demokraty. Mají pocit, že se strana změnila a nechala je za sebou,“ tvrdí Bakerová.

Dále Bakerovávzpomíná, že její nespokojenost s vrcholným světem demokratů rostla delší dobu. Už při prvním shánění peněz si Bakerová uvědomila, že je to svět bohatých pro bohaté. „V roce 2017 jsem začala shánět peníze na kampaně, pracovala jsem na luxusních fundraisingových akcích pořádaných bohatými finančníky, miliardářskými dědičkami a řediteli firem. Vedla jsem kandidáty, kteří hodiny denně bezduše vytáčeli bohaté lidi a prosili je o peníze. A zjistila jsem, že kandidáti tráví většinu času rozhovory s bohatými a že jedinou cestou k volené funkci je být bohatý nebo znát hodně bohatých lidí,“ říká Bakerová a dodává, že politický systém v USA v zásadě brání pracujícím lidem v opravdovém zastoupení.

To se samozřejmě týká i Republikánské strany, ale demokraté jsou podle ní mnohem větší pokrytci. Navíc se Demokratická strana vydala vstříc progresivním tématům. „Kdysi se zaměřovali na politiku, která zlepšovala životy lidí, a slibovali, že budou nekompromisní a nikdo si je nekoupí. Ale po létě 2020 se tato rétorika téměř vytratila. Zkompromitoval je jazyk sociální spravedlnosti a rozdělující politika identity, která nyní ovládá celý demokratický ekosystém,“ má jasno Bakerová.

Poslední kapkou podle ni bylo to, jak demokraté přijali zahraniční politiku Bushovy éry a stali se stranou války. „Místo aby obnovili komunity pracující třídy, které byly nejvíce postiženy jejich neoliberální obchodní politikou, utratili 175 miliard dolarů na financování války na Ukrajině,“ nechápe Bakerová.

Demokratická strana podle ní zcela ztratila svou cestu a vzdálila se obyčejným lidem. „Mluví hlavně k vysokoškolsky vzdělaným, městským a bohatým lidem a mluví jejich jazykem. Jejich tón je povýšený. Prodávají ústupky vysokoškolsky vzdělaným lidem, jako jsou plány na odpuštění studentských půjček, a opomíjejí ostatní občany. Pro ně nenabízejí žádné hmatatelné plány na skutečné reformy,“ tvrdí Bakerová.

Ta se pokusila naposledy získat pocit sounáležitosti s demokraty na národním sjezdu Demokratické strany v Chicagu v srpnu. „Když jsem se minulý měsíc vydala do Chicaga, upřímně jsem doufala, že mě to znovu nadchne a že pocítím stejnou lásku ke straně, jakou jsem cítil jako teenagerka, když jsem chodila po chodníku za Baracka Obamy. Stále si vzpomínám na tu obrovskou radost, kterou jsem cítila po jeho vítězství, když jsem se stovkami dalších lidí vyběhla na ulici a tančila. Ale místo toho, aby se mi ten pocit vrátil, mi to konečně došlo. Už je nemožné to všechno nevnímat. Zpátky se tam už nevrátím,“ uzavírá finanční poradkyně, který už s Demokratickou stranou nechce mít nic společného.

