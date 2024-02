Dobré zprávy pro Trumpa, pokud jde o soud

reklama

Ve Spojených státech jsou stále blíž volby prezidenta a stále platí výrok soudu v Coloradu, že v tomto státě se Trump nemůže zúčastnit voleb, protože svým počínáním z ledna 2021, v době, kdy jeho stoupenci zaútočili na Kapitol, se podílel na ohrožení demokracie v USA. Soud v Coloradu se tady opřel o článek americké ústavy, podle kterého se o vedení země nesměli ucházet bývalí vojáci Konfederace.

Celá věc doputovala až k Nejvyššímu soudu USA, který si zatím vyslechl argumenty obou stran, ale prozatím nevynesl verdikt. Verdikt, v němž bude rozhodnuto, zda se republikánský favorit na úřad prezidenta Donald Trump vůbec smí ucházet o tento úřad.

Server televize CBS upozornil, že soudce John Roberts konstatoval, že smyslem 14. dodatku ústavy bylo omezit státní moc.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 2% Nemá 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 915 lidí

„Smyslem 14. dodatku bylo omezit státní moc,“ řekl Roberts. „Na druhou stranu rozšířil federální moc podle § 5 – Kongres má pravomoc ji prosazovat. Nebylo by to tedy to poslední místo, kde byste hledali oprávnění pro státy, včetně států Konfederace, prosazovat – implicitně oprávněně prosazovat proces prezidentských voleb? To se zdá být postoj, který je v rozporu s celou podstatou 14. dodatku a je velmi ahistorický.“

Jonathan Mitchell, texaský právník, který argumentoval jménem Trumpa, opakovaně prohlásil, že 6. ledna 2021 se Donald Trump v žádném případě neúčastnil povstání, což tvrdil soud v Coloradu.

„Pro povstání je třeba organizovaného, soustředěného úsilí svrhnout vládu Spojených států násilím,“ řekl. „Byla to vzpoura. Nebylo to povstání. Události byly hanebné, kriminální, násilné, všechny ty věci, ale nekvalifikovaly se jako povstání,“ zdůraznil Mitchell.

Trump je po prezidentských volbách v roce 2020 trestně stíhán za svou údajnou snahu podvrátit předání moci, není obviněn z porušení zákona o povstání. Bývalý prezident odmítl vinu ve čtyřech obviněních vznesených proti němu zvláštním právníkem Jackem Smithem.

Fotogalerie: - Proti Ficově vládě

Podle BBC lze již teď dovodit, že Nejvyšší soud se staví rezervovaně k soudnímu výroku z Colorada a ve svém konečném stanovisku se přikloní spíš na Trumpovu stranu.

Na slyšení soudci grilovali právníka obhajujícího vyřazení Trumpa z volebního klání v Coloradu, jeho důsledcích v reálném světě a definici „povstání“. Ale kdy soud rozhodne, není podle BBC vůbec jasné.

„Hlavní soudce John Roberts poznamenal, že pokud by soud potvrdil rozhodnutí v Coloradu, mohlo by to rozpoutat chaos v politickém systému USA tím, že by státům poskytlo jednostrannou pravomoc vyřadit kandidáty z hlasování,“ napsala britská veřejnoprávní stanice.

A zdá se, že soudkyně Elena Kaganová souhlasila, BBC k tomuto závěru dospěla na základě následujícího výroku soudkyně. „Myslím, že otázka, které musíte čelit, je, proč by měl jediný stát rozhodovat o tom, kdo se stane prezidentem Spojených států.“

Fotogalerie: - Milionový Fiala

Podle televize Fox News má Trump za sebou jeden za svých nejlepších týdnů, ve kterém jeho protivníci ztrácejí půdu pod nohama. „Zdálo se, že i liberální soudce Ketanji Brown Jackson naznačil, že toto úsilí bylo protidemokratické,“ napsal ke snaze vyřadit Trumpa z volebního klání server.

Televize Fox News upozornila, že Trump má zvláštní schopnost přežít leckterou kauzu, v čele s nařčením, že ruská strana napomohla Trumpovi k vítězství v roce 2016. I toto obvinění se podle Fox News zřítilo jako domeček z karet. „Průzkumy ukazují, že většina Američanů věří, že FBI byla zpolitizována,“ napsala k tématu Fox News.

Naproti tomu stávající prezident Joe Biden, který se ve svých jednaosmdesáti letech rozhodl úřad prezidenta obhájit, má podle serveru televize Fox News problém.

„Nyní se 76 % Američanů obává o Bidenovu duševní způsobilost být prezidentem,“ napsal server.

Psali jsme: Vyděsil jednou větou. Trump přitom o Ukrajině pronesl mnohem víc Vondra řekl pravdu o USA, Evropě a Rusku. Mnohé zaskočí. Nejde o Trumpa Nechám vás Rusku, pokud... Trump znovu pohrozil. „Deb*l!“ Romancov vidí rudě. Jenže mluví i jiní Zdraví Joea Bidena. Tajná nahrávka udeřila do voleb v USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama