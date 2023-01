Docent Ševčík má jasno, komu to hodí. Sluhovi cizí moci ne

„Jsou tady dva tábory lidí. Jedni s vymaštěnými hlavami, kteří jsou ochotni poslouchat to, co jim říkají mainstreamová média… a pak tu je skupina lidí, kteří jsou normální, kteří používají baťovský selský rozum a chtějí zvolit člověka, který nebude poplatný kolaborantským a cizím mocnostem,“ řekl pro Protiproud TV docent Miroslav Ševčík a následně nastínil, proč dle něj lidé volili expremiéra Andreje Babiše namísto kandidáta SPD Jaroslava Bašty. Za vším je dle něj „strach“. Babiš ani generál Petr Pavel dle něj „zájmy českých obyvatel“ nezastupují. Přesto má mezi nimi jasno. „Zásadně jsem proti tomu, abychom se chovali jako Rusko…“ varuje, koho nevolit.

„Jsou tady dva tábory lidí. Jedni s vymaštěnými hlavami, kteří jsou ochotni poslouchat to, co jim říkají mainstreamová média ovládaná stejnou ekonomikou skupinou, jež ovládá většinu aktiv světa – a pak tu je skupina lidí, kteří jsou normální, kteří používají baťovský selský rozum a chtějí zvolit člověka, který nebude poplatný těmto kolaborantským a cizím mocnostem, které jsou sluhové cizích rozvědek a nadnárodních korporací a proto tito lidé – i když pan Bašta, až na některé výjimky, vystupoval velmi rozumně – dali přednost jistotě a hlas dali Babišovi, aby se dostal do druhého kola. Protože měli strach z nasazení přinejmenším dvou kandidátů Aspen Institutu a různých cizích mocností, které se snažily prosazovat jak Nerudovou, tak generála Pavla,“ uvedl k tomu, proč byla nízká podpora Jaroslava Bašty. A poukázal, že Nerudová i Pavel se mnohokrát objevují i v samotné výroční zprávě Aspen Institute z předminulého roku.



Jelikož se měl dle Ševčíka na jedné z prosincových konferencí, která „byla opět pod Aspen Institute“, objevil i předseda vlády Petr Fiala (ODS), míní Ševčík, že „když si to dáme do souvislostí s tím, co prohlásil hned po prvním kole volby“, tak prý z toho vyplývá, že „generál Pavel se svou manželkou podplukovnicí jsou kandidáti této nejhorší vlády, která tady je za posledních třicet let“.

K samotnému souboji bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR a někdejšího předsedy vojenského výboru NATO Petra Pavla s expremiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem ekonom podotkl, že už „má jasno“. „Takže já mám v této volbě naprosto jasno. Mrzí mě, že tam není vygenerován nějaký člověk, který by zastupoval zájmy českých domácností, českých obyvatel,“ pronesl Ševčík kriticky k Pavlovi i k Babišovi.



Právě Babiš – jehož Ševčík dříve dosti kritizoval a vyjadřoval se kriticky například směrem k elektronické evidenci tržeb se slovy, že jde o „podvod na voličích“ či později i spolu s dalšími akademiky upozorňoval na plošné restrikce Babišovy vlády za covidové pandemie – je nyní prý „určitě lepší, než posluhovač NATO a válečných štváčů pan generál“. „Nicméně viděl bych tam i lepší kandidáty,“ připojil však.



Že dochází k dosti odlišným preferencím kandidátů u voličů v různých částech Česka a převážně pak k rozdílu mezi Prahou a dalšími místy republiky, to vidí Ševčík převážně v rámci ekonomických odlišností lidí. „Vidím to v tom, že bohužel dochází ke koncentraci lidí, kteří žijí velmi povrchně a nesledují podrobně to, co se děje. A hlavně se mají ekonomicky podstatně lépe, byť někdy – ne vždycky – nezaslouženě, než se mají lidé na venkově, a nevidí problémy běžného života stejně jako občané žijící ve velkých městech,“ míní.

Další problémem je dle něho i viditelný rozdíl ve vzdělávání oproti devadesátým letům. Ševčík se prý setkává s tím, že absolventi základních a středních škol dne již „neumí mluvit, neumí se vyjadřovat“ a problémy mají i při psaní odborných prací či jakmile si mají dát něco do souvislostí. I s lidmi, které děkan Národohospodářské fakulty VŠE potkává v rámci výuky, je prý mnohokrát problém v tom, že „mnozí nejsou ochotni ani naslouchat, protože už mají vymyté mozky ze středních škol“.



Kritizoval, že pokud by došlo ke zvolení Pavla, dopadli bychom stejně jako v Rusku. „Zásadně jsem proti tomu, abychom se chovali jako Rusko a zvolili na prezidenta rozvědčíka. Je to v Rusku a bylo to u nás a pak v nějakých afrických zemích,“ srovnával ekonom prezidentského kandidáta s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.



Míní též, že hrozí, že by Českou republiku Pavel v případě svého zvolení mohl „nejenom materiálně, ale i teritoriálně zatáhnout do třetí světové války“.

Kdyby současná mladá generace absolvovala základní vojenský výcvik, tak by dle Ševčíka nikdy nevolila nikoho z armády. „Nikdy by nemohli volit to, čemu jsme říkali: Guma, zelený mozek…“ myslí si.



K druhému kolo prezidentských voleb tak Ševčík naznačil, že raději vhodí hlas expremiéru Babišovi. „Budu volit člověka, o kterém si myslím, že nebude tak moc sloužit cizím mocnostem, nebude kolaborovat s cizí mocí, nebude sluhou cizích rozvědek, nadnárodních korporací a bude mít na mysli spíš zájem českých občanů, českých domácností. I přes veškerou nenávist, která tady vůči němu je, si myslím, že už něco dokázal,“ zakončil.

