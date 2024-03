Docent Svoboda s černým kašlem ve sněmovně: Infekce byla zlikvidovaná, těžko lidem vysvětlovat medicínské věci

reklama

Svou účast na zdravotnickém výboru Svoboda hájil tím, že již měl dobraná antibiotika. „A jak praví teorie, po pěti dnech antibiotik je infekce zlikvidovaná. Čili jsem byl vyléčen. Dobral jsem je v neděli. Takže z tohoto pohledu jsem byl vyléčený,“ uvedl pro iROZHLAS.cz, že na zasedání nikoho neohrožoval.

Připustil, co mu někteří kolegové ve středu vyčetli, že byla chyba, že si nevzal respirátor. „Myslím, že to byla oprávněná výtka. Protože respirátor znamená pro lidi takový klid. A těžko vysvětlovat medicínské věci, co je a co není smysluplné,“ dodal primátor.

Během rozhovoru měl Svobodovi také někdo v souvislosti s nákazou černým kašlem radit přesná data.

Že se Svoboda nakazil černým kašlem, se ale neostýchal v zápalu rozhořčení sdělit na konci několikahodinového jednání zdravotnického výboru všem přítomným, které tím značně znepokojil. „Přišel jsem proto, že mi říkali, že je potřeba, abychom tady byli. Jsem těsně po odléčení pertuse (černý kašel). Přišel jsem, protože už mám šest dní antibiotika, takže už nejsem infekční, jak mě učili ve škole, doufám, že dobře. Ale dobře mi není,“ řekl značně rozčílený Svoboda.

„Nějak tak, Slávku, všichni v místnosti doufají, že tě to naučili dobře a vybrali správné antibiotikum. Po těch třech čtyřech hodinách, co tu sedíme, aspoň my, co sedíme blíž,“ zareagoval místopředseda výboru, poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL).

