Docent Svoboda se Hřibem nemá problém: Já ho zkoušel u státnice a dal jsem mu jedničku

Staronový pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) v pořadu Interview ČT24 hovořil o své vizi ideální Prahy. Na programové prohlášení se ale už čeká půl roku a v avizovaném termínu do konce března se nestihne, můžou za to „diskusní problémy“. Přesto je přesvědčen, že rekordní dlouhé jednání jako o koalici se opakovat nebude. Promluvil také o svém osobním vztahu se Zdeňkem Hřibem (Piráti), doufá, že rozepře už skončily spolu s volební kampaní.

„Měli bychom bojovat za to, aby ve 21. století byla Praha místo, které je příjemné k bydlení, příjemné k životu, příjemné k práci a příjemné prostředím. Je to spousta věcí, které jsou složité, někdy jsou k sobě v rozporu, ale nesmírně potřebné,“ uvedl primátor hlavního města Prahy za ODS, jak by se budoucí Praha měla lišit od té současné.

„To vše by pak mělo překlenout v to, že v té Praze budou lidé, kteří k sobě budou navzájem ohleduplní, příjemní a všechny etické principy, které se dnes chápou jako historické, by zase začaly platit,“ zasnil se Svoboda.

„Tohle samozřejmě nedostanu do programového prohlášení,“ pousmál se a dodal: „Ale měl bych to dostat do toho, jak budu jednat já a jak bude jednat magistrát.“

O hlavní slovo nad Prahou se dělí koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se STAN a Piráty. Nové vedení Prahy chce své podrobné záměry představit do konce března v programovém prohlášení. Tento termín se ale podle Svobody je stěží stihne dodržet: „Tak do konce března to určitě nebude, protože partneři mají ještě nějaké diskusní problémy… U Pirátů je to vždycky složitější, tam to musí projít celostranickou diskusí,“ krčil staronový primátor rameny.

Na dotaz, v čem je problém, se Svoboda zasekl a pak omluvně sdělil: „To asi v tuto chvíli nedovedu definovat. Oni to studují jako celek, pak se k tomu vyjádří. Čili jsem si myslel, že to stihneme, ale bude to asi na nějakém příštím zasedání zastupitelstva. Pro nás to v zásadě neznamená nic než to, že nedodržujeme časovou úvahu, ale už pracujeme a vše, co v programovém prohlášení bude, už jsme začali dělat, to považuji za podstatné,“ uklidňoval některé obavy Pražanů z fungování nové koalice.

„Možná teď divákům, kteří jsou z Prahy, běží mráz po zádech,“ poznamenal moderátor. „Nepřipomíná to malinko to neuvěřitelné dlouhé jednání o koalici?“ zajímal se moderátor, zda jednání koalice nebudou stejně složitá. „Já si to nemyslím, že jednání trvalo čtyři měsíce, mělo výhodu, že všechny ty problémy, které mezi našimi konečnými stranami byly, tak jsme vlastně prodiskutovali,“ argumentoval.

Na poznámky, že přesto pokračuje protahování a dohadování o programovém prohlášení, následně Svoboda podotkl: „Není problém, co v tom prohlášení bude, jde o formulační věci, o stanovení pořadí priorit,“ zopakoval, že to jistě není nic zásadního. „My jsme s tím vyrovnaní a máme jasnou představu. Takto se čekalo deset dní i na volbu primátora,“ ubezpečoval, že za vším stojí vnitřní diskuse u Pirátské strany.

S koaličními partnery si podle Svobody jasně vyříkali konkrétní problémy. Vyříkal si Svoboda i osobní problémy se svým předchůdcem Zdeňkem Hřibem? „Já s ním žádný osobní problém nemám. A myslím, že on také ne, já jsem mu dal jedničku u té státnice, kde jsem ho zkoušel. Nelituju toho, on uměl,“ uvedl. Ke svým slovům, která v minulosti pronesl, že Hřib je jako „primátor neschopný“, dnes řekl: „To samozřejmě, on o mně zase říkal, že jsem senilní stařec. Takže to máme vyúčtované. To končí s volební kampaní, teď přichází práce. Pokud se ty strany dohodly, tak to je prostě střih. Všechny tyto věci musíte zapomenout, vymazat. Došlo k dohodě, která musí být funkční, racionální, a takové věci, natož osobní, do toho nepatří,“ míní pražský primátor.

Jako náměstek pro dopravu je pro něj nyní Hřib schopnější: „Měl jsem možnosti s ním mluvit, některé věci si vyříkat. On na to přistoupil, tak jeho pozici dnes vnímám jako úplně jinou, než byla na začátku toho jednání,“ uvedl Svoboda.

Přistoupí Hřib i na záměr mazat některé cyklostezky v Praze? „Nikdy jsem ale neřekl, že chci cyklostezky mazat. Ani na tom netrvám. Jediné, co říkám, je, že nemůžou být cyklopruhy, které zničehonic skončí… To je třeba překreslit, nebo ty, co jsou nefunkční, tak zrušit,“ uvedl, že doprava v metropoli je klíčový problém. Na pracovním stole se mu kupí například problémy s vnitřním a vnějším okruhem, nové linky metra a tramvají, ale také stále méně dostupného bydlení. Svoboda slibuje rozhýbat Prahu, která podle něj stagnuje.

