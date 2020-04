Doktor Macek: Koronavirus? Stejně by umřeli. Ušetřilo jim to trápení. Až budou jednou koukat do stropu na LDNce...

Jsou lidé, které koronavirus zasáhl tvrdě, ale Miroslav Macek k nim dle rozhovoru s novinářem Milošem Čermákem nepatří. Koronavirus podle něho nezpůsobí žádné smrti 'navíc'. „Říkám, ti lidé by nezemřeli navíc. Jen by zemřeli předčasněji. A leckdy by je to uchránilo od ohromného trápení v budoucnosti, kdy budou ležet s hadičkama, koukat do stropu v LDNce tři roky a možná si v duchu budou přát: Kéž by mě tehdy ten koronavirus usmrtil hned,“ prohlásil. Sám řekl, že je asociál a že s tímto postojem by ve vládě neprorazil. Takže by kvůli tomu odstoupil.

Do svého pořadu si novinář Miloš Čermák pozval manželský pár Miroslava Macka a jeho ženu Petru. Nejdříve se zeptal, kolik má manželský pár spotřebu, pokud jde o víno, neboť Petru Mackovou představil mimo jiné jako someliérku. „Standardně dvě láhve na den," zněla odpověď a Miroslav Macek dodal, že se k tomu občas přidá nějaký gin a tonic. Petra Macková co se týče karantény lituje, že nemůže do Rakouska a víno musí objednávat bez ochutnávky. Naopak Miroslavu Mackovi prý nic nechybí a jako asociál „není zavřen více než obvykle".

Co se týče viru, Macek konstatoval, že se tyto události dějí, ale odvykli jsme si. „Když se člověk podívá do historie na všechny hladomory, 30leté války, katastrofy atd., tak lidi to měli v nějaké obecně paměti. Kdežto my se za poslední léta domníváme, že všechno půjde jen nahoru a bude to jen lepší a lepší. Což je z principu nesmysl,“ pravil.

„Mě překvapilo, kolik lidí se bojí smrti. Že až teď zjistili, že jednou zemřou. A přijdou mi z toho strašně hysterický. Přitom ta smrt je úplně normální a nepřijde mi, že bych měla větší riziko smrti než předtím. Jdu na ulici, sednu do auta, může se mi stát cokoliv. S tím se prostě žije a žilo se, najednou se s tím žít nedá, což mi přijde divné,“ odpověděla Macková na otázku, čeho si všimla, že se změnilo u lidí. I Miroslav Macek prohlásil, že jako fatalista se smrti nebojí. Doplnil, že ho někteří lidé překvapili ztrátou logického myšlení a převládají v nich emoce.

Manželé žijí v Zábřehu. „Na sociálních sítích, ve skupině Můj Zábřeh, tak ti lidé skutečně byli schopní zabít někoho, kdo ten koronavirus měl jako první. Což mě vyděsilo, ten hon na ty lidi. Jasně, staly se chyby, ale pořádat hon na čarodějnice mi přijde šílené,“ komentovala Macková situaci, ale dodala, že Velké Losiny, spojené s čarodějnickými procesy jsou nedaleko.

Macek prohlásil, že pokud by byl ve vládě, tak by byl proti 'manévrům' proti šíření viru. „S tím, že infekce prostě přijde, odejde, samozřejmě bude větší úmrtnost, ale ti lidé nezemřou 'navíc‘. To není jako válka, kdy umírají mladí, zdraví lidé. Oni někteří zemřou o něco dříve. A někteří, bych řekl, možná méně bolestně, než kdyby ještě rok, dva, půl roku, tři roky tady byli. S tím, že bych s vysokou pravděpodobností s tímto názorem vůbec nikdy neprorazil a udělal bych jedno rozumné: nechci se na tom podílet a odstoupil bych.“ Čermák namítl, že teď se mu to lehce říká. A Macek to srovnal s podpisem Václava Klause pod Lisabonskou smlouvou, řka, že on sám by nepodepsal a raději abdikoval, což by byl velký symbol odporu. „Že ne každý politik musí podlehnout těm tlakům, aby si udržel pozici,“ dořekl.

Dále byl Macek přesvědčen, že zatím vždy lidé umírali s koronavirem, ale ne na koronavirus. „Říkám, ti lidé by nezemřeli navíc. Jen by zemřeli předčasněji. A leckdy by je to uchránilo od ohromného trápení v budoucnosti, kdy budou ležet s hadičkama, koukat do stropu v LDNce tři roky a možná si v duchu budou přát: Kéž by mě tehdy ten koronavirus usmrtil hned.“

„To se dneska nesmí říkat,“ dodala k tomu Petra Macková. „Jak vidíš, může,“ opáčil její manžel s tím, že on už je asociál. „Já jsem přesvědčen, že když po 10 letech sečteme zemřelé, tak ten počet bude úplně stejný jak by byl, a ten koronavirus nepřidá k tomu jednu jedinou oběť,“ pokračoval Miroslav Macek a doplnil, že si je tímto jistý na 99,99%.

Čermák se zeptal, proč se počet obětí a zvládání epidemie tak liší a Macek odpověděl, že tam bude existovat celá řada faktorů, které se budou sčítat i násobit, od životosprávy přes proočkovanost po genetické rozdíly. „Konzumace alkoholou,“ dodala jeho manželka. Macek ještě řekl, že se na to nepochybně budou dělat studie a bude se hrát o granty na ně.

