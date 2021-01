Dominik Feri se podíval na sociální sítě a řekl si: Budu znovu kandidovat

reklama

Původně Dominik Feri uvažoval o tom, že kandidovat již nebude. Nakonec obsadí místo na kandidátce v Praze, a to konzervativního trojbloku ODS, TOP 09 a lidovců. Chce především zapůsobit na mladé, kteří podle jeho slov mohou ve sněmovních volbách sehrát klíčovou roli.

Pro to, že bude kandidovat, se rozhodl právě poté, když viděl, jaké ohlasy má jeho informační služba na sociálních sítích. Rozhodl se totiž informovat na svém instagramovém účtu o nových mimořádných opatřeních vyhlašovaných vládou. A nejen o nich.

„Vzbudilo to ve mně naději, že by lidé k volbám mohli přijít. Skutečně si myslím, že mohou být mladí lidé obecně jazýčkem na vahách, který rozhodne o tom, jestli může dnešní opozice skládat vládu, což bych si velmi přál. A zároveň se je budu snažit přesvědčit, aby vnímali volby jako možnost reagovat na to, co vláda v rámci řešení covidové krize nezvládla. Ať už je to pro každého cokoliv – podpora podnikatelů, nebo školství,“ zmínil.

Uvedl také, že prioritou je nyní pro něj vedení nějaké nekonfliktní kampaně. „Není potřeba zbrojit proti někomu, s kým, pokud to dobře dopadne, budeme skládat vládu,“ zmínil Feri.

Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A rozhovořil se také o pražské kandidátce, jejíž druhé místo určené pro TOP 09 má obsadit. Vést ji má předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová, což se nelíbilo některým občanským demokratům. Podle Feriho slov není však lídryně pražské kandidátky tématem k debatě. „To je nevyhnutelná podmínka,“ uvedl. „Nedá se tady o ničem bavit, protože je to dohoda, která byla stvrzena a byla podmínkou pro vznik samotné koalice,“ sdělil jasně.

Podle jeho slov pak v žádném případě nehrozí, že by se koalice do voleb rozhádala natolik, že by se stihla rozpadnout.

Závěrem se pak Feri vyjádřil k tomu, že všechny strany avizovaly, že po volbách vytvoří samostatné poslanecké kluby, ale postupovat budou společně. „Když to vyjde tak, že dají ty dvě koalice většinu v Poslanecké sněmovně, myslím, že jsou jednotlivé poslanecké kluby udržitelné. V pozici vládních poslanců je úzká spolupráce s resorty,“ zmínil Feri. Druhou koalicí myslí Piráty a STAN, kteří se rovněž rozhodli ke společné kandidátce.

„Ale když by to dopadlo nedej bože tak, že půjdeme všichni do opozice, a tedy bude vládní půdorys stejný nebo podobný jako dnes, bude podle mě nutné, abychom se bavili o jiné taktice, jak posílit naši pozici a snažit se realizovat náš program. Ale stále mám za to, že je realističtější, že půjdeme všichni do vlády,“ zmínil závěrem Feri.

Psali jsme: Vystrčil se Zemanovi omlouvat nehodlá: Mé svědomí je čisté, vzkázal Zelení: Analýza Oživení potvrdila, že hejtman Půta využívá média pro neférovou politickou kampaň Ministr Petříček: Investice do pomoci v Africe je příležitostí k posílení dobrého jména českých firem Pirátské pyro: Náměstkyně hejtmana s posměchem spálila projekt nenáviděné nemocnice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.