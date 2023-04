Doplácí nad sto tisíc. Žádné slitování! „Neumí šetřit. Vytápí bazén? Aspoň se uvolní bytový trh.“

Částky přesahující sto tisíc korun za teplo a vodu za loňský rok. Vyúčtování nedoplatků, které obdrželi obyvatelé bytových domů ve vsi na Olomoucku, vyvolávají polarizující názory. Některé tvrdí, že si za to lidé mohou svým nezodpovědným chováním a odmítáním šetřit. Naopak jiní diskutéři jsou v šoku a doufají, že lidi už tyto obávané horentní sumy probudí do skutečné reality, do níž je uvrhla politika Fialovy vlády.

Například Jana Zacharková, obyvatelka obce Kozlov, která bydlí s bývalým manželem v třípokojovém obecním bytě, musí doplatit 107 972 korun. „To, co platíme jsou šílené pálky. Loni jsem doplácela kolem 40 tisíc korun. Nevím, jak si s tím poradím. A když jsem starostu žádala o vysvětlení, nechtěl se o tom bavit. Když prý nezaplatím, tak mě vystěhuje. Než to stihnu vyrovnat, přijde další rána za další rok a nikdy se z toho už nevyhrabu,“ řekla Právu nešťastná žena v invalidním důchodu, která na všech zálohách za bydlení v domě zaplatila za rok 51 600 korun.

Vysoká vyúčtování šokovaly i Jana Procházku, byť nemusí platit tak vysoké částky. Doplatit musí 36 780 korun, situaci ale chce v obci řešit. „Nechápu to. Šetříme, jak se dá. Budu tlačit na obec, aby s tím něco udělala,“ uvedl s tím, že na zálohách ve čtyřpokojovém bytě platil měsíčně sedm tisíc, od ledna platí 12 500 korun.

Kozlovský starosta Roman Fojtík říká, že vysoké ceny jsou obecně důsledkem razantního zdražení energií, za tak obrovské nedoplatky si však podle něj lidé mohou sami, protože nešetřili. „Mají malé zálohy a ohromnou spotřebu. Žádal jsem je, ať si zálohy navýší a šetří. Nikdo téměř nepřišel, a když, tak si zálohu zvedli o dvě stovky. Chtělo to ale o pět tisíc,“ řekl Právu starosta. To výše zmínění odmítají. „Není to pravda. Tvrdil, že bude stačit maximálně tisícovka,“ uvedl Procházka a Zacharková.

Případ zoufalých lidí z Kozlova se šířil rychle na sociálních sítích, diskutéři se ale svými reakcemi rozdělili do dvou názorových táborů. Těch, kteří stejně jako starosta Fojtík vinili obyvatele obce, že si za to mohou sami a těch, co jsou zhrozeni, do jak špatné finanční situace lidi energetická politika vlády uvrhla.

Když před pár měsíci přicházelo s některých stran varování, že systémová opatření proti energetické krizi budou mít na domácnosti tak nedozírné likvidační dopady, že svůj běžný chod nebudou schopny finančně zvládat, byly mnohými označovány za lživé.

Komentátor Petr Holec se opřel do premiéra Petra Fialy, který tyto skutečnosti popírá. „Tohle bude taky nějaký matení veřejnosti, ne? Ale i v tomhle případě odhalí inspektor Fiala pachatele a ten bude následně urgentně odsouzen za popírání genocidy na Ukrajině! V kalendáři si dejte rok 1988, právě úřadují Fialovi samozvaní demokrati,“ reagoval prostřednictvím svého tweetu.

Také spisovatel, režisér a výtvarník Jan Tománek s odkazem na článek Práva poukázal, že se ukazuje, že nešlo o pouze dezinformace. „Tak už, už se konečně lidé probouzejí, když to mají černé na bílém...? Nebo je to stále ještě v kategorii dezinformace a strašení?“ položil řečnickou otázku.

Stejně jako obyvatele obce Kozlov, šokovaly nedoplatky i celou řadu dalších lidí, kteří s nimi soucítili. Twitterový uživatel Tomáš Toman to popsal jako okrádání lidi zloději. „To je hnus! To je naprosto pro ty lidi likvidační! Chtějí z lidí udělat bezdomovce, žebráky, protože to ani za zbytek svého života takové částky nikdy celé nesplatí?! Je to naprostá nehoráznost, sprostota a okrádání svých zákazníků zloději,“ hrozil se.

Naopak k názorům, že za tak vysoké doplatky si důchodkyně Zacharová může sama tím, že nedostatečně šetřila, se připojil také energetický odborník Miroslav Hašek. „Jako není to vtipný, ale pamatuju si, jak mi tu někdo loni psal, že má na baráku kolem 30 MWh v elektrice za rok! Já mám stěží 3. Spousta lidí nepochopila, co znamená šetřit,“ uvedl.

Rovněž Roman Ciml se domnívá, že se lidé mohli celé situaci vyvarovat, pokud by byli obezřetnější, naznačil však, že značná část lidí je nesvéprávná. „Spousta lidí je nesvéprávná. Lidé s takovými doplatky za energie nikdy nemývají standardní tarif a většinou to ani neví,“ uvedl.

Podobně na problém nahlíží také Ondřej Procházka. „Pamatujete si Terezu Hyťhovou, jak klikala do svého termostatu svých 25? A znáte ty geniální lidi co podepíší v jedenáct večer tu novou smlouvu se zaručeným dodavatelem? Tak tady jsou,“ zněla jeho reakce.

„Jsou to ti samí, kteří na výraz odporu proti (čemu?) vyřvávali, že doma naschvál vytápí na 25 °C?“ nešetřila kritikou další přispěvatelka do diskuse.

Ani Petr Eliáš tak vysoké vyúčtování tepla nechápe. „V bytě 2+1 cca 1,7 MWh, a to jsme přehnaně nešetřili. Vytápí bazén?“ pozastavoval se. V dalším příspěvku dodal, že nedoplatek 107 tisíc korun jde i za nájemcem.

Komu není rady, tomu není pomoci, přišla k vyúčtování Zacharkové následně reakce, a podle ní jde ale část viny za starostou: „Nerýpu. Loni zaplatila na zálohách 51 600. Za 2021 doplácela 40 tisíc za energie v 3+1 obecním bytě. Ty zálohy má už 3 roky mimo realitu. A šetřit evidentně neumí. Komu není rady… Ovšem ten eman na obci, co posílá rozpisy záloh, musí být taky ostrá pastelka!“ uvedla.

Karel Kroupa především poukazoval, že vysoké částky platí i část těch, „kteří tu dávali fotky, že je Ukrofašisti nezajímají a oni budou mít v tom starým nezatepleným baráku dál 26 °C, protože to tak mají rádi.“

Situace důchodkyně Zacharkové se dávala do porovnání s příběhy se zákazníky z Kladna, kteří díky šetření sice dopláceli také dost, ale o desítky tisíc méně. „Četla jsem podobný článek z Kladna. Paní si byla vědoma, že plná vana denně je trochu víc... A měla doplatek 77 tisíc,“ uvedla komentující.

Ozvalo se i zaradování, že se díky těmto lidem, co nezvládají platit účty, alespoň uvolní bytový trh. „Když někteří křičeli, že se nehodlají podřizovat situaci, tak tohle je důsledek. Bohužel zazní jen info A o vysokém nedoplatku, ale info B o výši spotřeby a porovnání s předešlým obdobím. To se pak vina hází na druhé úplně snadno... Aspoň se uvolní bytový trh,“ vyjádřil se další uživatel twitteru.

