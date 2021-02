Dostanete 10 000 Kč, jenže respirátor budete nosit všude. Minářův expert mluví úplně jinak

reklama

Datový vědec Petr Ludwig, jenž je poradcem hnutí Lidé PRO v oblasti školství, se vyjádřil pro to, aby bylo nošení respirátorů na dalších 14 dní povinné všude, čímž bychom se podle něj mohli vyhnout zmiňované celkové společenské a ekonomické uzávěře.



„Kdyby Češi nosili 14 dní mimo domov ve 100 % respirátor, podobně jako ho nosí lékaři, šíření viru bychom téměř zastavili a ušetřili bychom desítky tisíc životů a stovky miliard korun. Druhé řešení je na 14 dní tvrdý lockdown. Vsadím klidně kalhoty, že to stejně tak jako tak přijde, ale pojďme zkusit ještě respirátory,“ radí datový vědec.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Hlavní je podle něj „pozitivní motivace“.



I to příliš nesedí s Minářovým názorem. Podle Mináře by totiž lidé nedodržující pravidla měli dostat „flastr“, nezodpovědnost takových lidí dle něj totiž „ohrožuje celou společnost“.

Ludwig by oproti tomu dal lidem motivaci formou finanční odměny. „Dal bych tedy lidem na výběr – odteď 14 dní povinně respirátory všude mimo domov a pokud to jako společnost zvládneme, vyhneme se za odměnu tvrdému lockdownu. Efekt by mohl být významný a zároveň ne tolik nákladný, jako lockdown,“ myslí si. Odměnu by kromě vyhnutí se lockdownu viděl i ve finanční motivaci a těm, kteří by vše dodržovali a respirátor nosili, by nabídl deset tisíc korun. „I tak to bude levnější než lockdown,“ osvětlil.

Fotogalerie: - Rouškolidé

Podobně by chtěl motivovat i společnými cíli, kdy by se jasně stanovilo, že pokud se například povede dostat počet nově pozitivně testovaných pod tisícovku, pak by se otevřely školy a maloobchody. „A vůbec bych se nebál to rozdělit po krajích – kraj, který bude mít pokles největší, dostane za odměnu každý 20.000 Kč a otevřené hospody,“ dodává. V nejhorším kraji by byli všichni bez bonusu.



„Je to jedno z mála účinných řešení aktuální situace. A každým dnem se situace bude zhoršovat a stejně nás to čeká. Tak co to jednou udělat chytře?“ uzavírá s doplněním, že to je pouze návrh a mnoho věcí by ještě chtělo dořešit.

