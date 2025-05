Dostanou Češi rozum až v zákopech? Petr Cibulka varuje

Obsáhlý rozhovor s politikem, předsedou strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net a vězněm Husákova režimu přinesl Antonín Dolák na youtubovém kanálu Dolákovo filozofie. „Rusko vzniklo na základě Džingischánovy mongolské říše. Pouze pokračuje v tom, kde skončil Džingischán. V podstatě je pořád věrné samo sobě, pouze svět tomu nechce rozumět,“ vysvětlil Cibulka.

Všechny volby však podle něj jsou zfalšované. „I kdyby nás volilo osm milionů lidí, tak výsledek bude zase nula,“ posteskl si disident a dodal, že je možné, že cestou voleb to změnit nelze. „Pak zbývá už jen třetí světová válka, ale ta začne až za pár měsíců,“ dodal Cibulka.

Dostanou lidé rozum v zákopech třetí světové války?

Šéf SPD Tomio Okamura podle Cibulkova názoru kompletně vykradl program jeho strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net. „Fízluje pro KGB, fízluje pro GRU. Program ukradl, vlastní hlavou nevymyslí nic. Jenom lže, všechno ukradli od nás. KGB a GRU, to jsou satanisti. Dobře vědí, čemu musejí zabránit. Tím, že vykradli náš program přímé demokracie a odvolatelnosti politiků přímo občany, ale na rozdíl od nás se dostanou do masmédií, tak na sebe stáhnou všechny voliče, kteří by normálně volili nás. Tomu se snaží KGB a GRU zabránit,“ vysvětlil a dodal, že mu to vadí, protože tajné služby nikdy neprosadí program přímé demokracie a odvolatelnosti politiků občany. „To je pouze krytí, aby nás poškodili a odtáhli všechny voliče,“ zdůraznil Cibulka.

Odpověděl také na otázku, zda mu věznění nepoškodilo duševní zdraví. „Všechny tajné služby se snaží zdiskreditovat práci se siderickým informačním kyvadlem, protože to je nejmocnější zbraň proti vládě fyziokracie. Během minuty zjistíte o každém všechno, co potřebujete. Toho se nejvíc děsí, proto ze mě musejí udělat šílence, tím zdiskreditují práci s kyvadlem a můžou být v klidu,“ vysvětlil politik Cibulka.

Bojí se prý toho, že jsme vědomě vedeni do třetí světové války. „Takzvané elity nás vědomě do této války vedou, ať už KGB nebo GRU, všechno to diriguje Moskva. Pokud se lidé nevzepřou – a my Češi se nevzepřeme nikdy ničemu – tak skončíme v zákopech třetí světové války. Moje poslední naděje je, že v zákopech lidé konečně dostanou rozum a po skončení třetí světové války budou vědět, co mají dělat. Pokud to nepochopí ani v zákopech, tak jim není pomoci,“ soudí Cibulka.

Praha bude zničena ruskými atomovými bombami

Podle třech proroctví a Cibulkova siderického kyvadla v roce 2107 během čtvrté světové války bude Praha zničena ruským atomovým útokem a český národ bude vyvražděn do posledního. „To bude trest za to, že jsme nic nepochopili. Toho se obávám,“ dodal politik.

Hrůzu má také z umělé inteligence, protože nebude pod kontrolou obyčejných lidí, ale tajných služeb. „Už teď jsme skrytými otroky tajných služeb. Umělá inteligence bude psát články, manipulovat diskusními fóry, lidstvo se z toho nevyhrabe. Ale je určitá naděje. V roce 3797 vypukne kratičká válka všech proti všem, kterou přežije asi 15 % lidstva. Po válce ty satanské síly zla, které nám dnes vládnou, ztratí kontrolu nad určitými částmi planety a tam se začnou formovat pozitivní síly. V dalších životech se toho dožijeme. Teď jde o to, jestli budeme stát na straně sil zla, nebo dobra. To už je na každém z nás,“ soudí Cibulka.

Masaryk, Čapek i Havel – agenti a satanisti

Tomáše Garrigue Masaryka, Karla Čapka a Václava Havla označuje za negativní figury. „Čapek po návratu ze Sovětského svazu (pozn. redakce – pravděpodobně si spletl Čapka s Juliem Fučíkem) oslavoval SSSR jako nejsvobodnější zemi světa. Zemi, která vyvraždila sto milionů svých občanů, pro něj byla nejsvobodnější zemí světa. Masaryk byl černý zednář, agent carského Ruska a obávám se i Sovětského svazu, Beneš totéž. A totéž Václav Havel. To jsou satanisti nejvyššího řádu,“ řekl Cibulka.

Ruskými agenty podle něj byli Masaryk s Benešem i všichni muži 28. října. Tím, že rozbili Rakousko-Uhersko, otevřeli dveře druhé světové válce. „Kdyby bylo Rakousko-Uhersko, Hitler by se nikdy neodvážil napadnout střední Evropu,“ zdůraznil disident.

Jasno má také o českém národním obrození, které bylo podle jeho slov vymyšleno na moskevské univerzitě po napoleonských válkách na rozkaz ruského generálního štábu. „Snažili se rozbít Rakousko-Uhersko cestou tzv. národního obrození, což se jim nakonec podařilo. Bohužel,“ konstatoval Cibulka.

Havel byl podle něj dědičný vlastizrádce, agent KGB, agent GRU. „Primárně GRU,“ ujasnil disident. „KGB zradil a KGB ho nemá rádo,“ dodal Cibulka. „Ale GRU byl věrný až do konce,“ soudí lídr kandidátky Volte Pravý Blok www.cibulka.net.

Zavzpomínal také na události listopadu 1989. „Osmdesátý devátý rok neproběhl v sovětském bloku náhodou, že by komunistická totalita kolabovala a studenti ji museli svrhnout. V té době byl Západ už mnoho let pod kontrolou sovětských tajných služeb v Moskvě, které věděly, že je zbytečné mít rozdělenou Evropu železnou oponou na demokratickou a totalitní, ale že je možno železnou oponu zbourat, protože obě dvě poloviny Evropy ovládali. Proto byly najednou studentské demonstrace. Nedělejte si iluzi, v čem žijeme. Je to pořád ruská hra,“ soudí Cibulka, jenž po sametové revoluci zveřejnil seznamy spolupracovníků StB. „Asi sto agentů na mě podalo žalobu, ale všichni to prohráli,“ zavzpomínal politik.

Dobré mínění má o zpěvákovi Karlu Krylovi, který se stal symbolem sametové revoluce. Zklamal ho však tím, že když mu nabídl práci ve svých Necenzurovaných novinách, umělec odmítl. Muselo to být někdy těsně před jeho smrtí, proto je možné, že už se tehdy na to necítil.