Dovážet energii ze zahraničí? Drábová v ČT: Nebude odkud. A neřídíte cenu

ČEZ dostal tři nabídky na vybudování nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany, projekt by se měl stát nejvyšší investicí České republiky v její novodobé historii. Cena nového reaktoru se totiž zřejmě vyšplhá až do výše zhruba 160 miliard korun v cenách z roku 2020, uvedli zástupci vlády i energetické společnosti ČEZ. Přesná cena nicméně bude známa až po skončení soutěže. Dostavba Dukovan je přitom součástí Státní energetické koncepce (ASEK), která chce z jaderné energetiky učinit hlavní zdroj elektrické energie.

Podle současného harmonogramu by smlouvy s vybranými zájemci měly být uzavřeny během příštího roku. Samotná výstavba by měla začít v roce 2029. S koncem prací na novém bloku se počítá do roku 2036.

Jako první ráno nabídku podala firma EDF. „Věříme, že soutěž vyhrajeme. Naší výhodou je, že se jedná o evropské řešení. Nabízíme ověřený projekt a také silné zapojení českých dodavatelů,“ uvedl ředitel české pobočky EDF Roman Zdebor.

Podle zástupce korejské společnosti KHNP Harryho Changa se firma snažila vyhovět potřebám a podmínkám českého tendru. Dodal, že nechtějí být přehnaně sebevědomí, ale i tak věří v úspěch.

Společnost Westinghouse podala nabídku s partnerskou firmou Bechtel. Firma zároveň deklarovala zájem o zapojení tuzemského průmyslu do projektu, který by se mohl podílet až ze sedmdesáti procent. „Společnost Westinghouse spolupracuje s Českou republikou v oblasti jaderné energetiky více než třicet let a jsme hrdí, že můžeme tento závazek dále naplňovat poskytováním bezpečné a spolehlivé jaderné energie díky naší osvědčené technologii AP1000,“ řekl prezident Westinghouse pro energetické systémy David Durham.

„My opravdu ty nové bloky potřebujeme. Ten nový blok nebude hotový včas, protože pravděpodobně do roku 2036 vzroste velmi výrazně poptávka po elektřině. ČEPS odhaduje, že z dnešních 80 terawatthodin, které se v České republice vyrobí ročně, poptávka stoupne na nějakých 110, možná o něco více, to je hodně, hodně velký nárůst, kvůli tepelným čerpadlům pro vytápění, kvůli elektromobilitě a kvůli výrobě vodíku,“ uvedla Drábová hlavní faktory, které způsobí růst poptávky po elektřině. Do toho budeme odstavovat uhelné elektrárny.

Situace České republiky týkající se energetiky není však podle Drábové ve srovnání s dalšími srovnatelnými evropskými státy o nic horší. „Naši sousedé jsou na tom z větší části podobně, a tím pádem se znovu vracím k tomu, že nebude odkud energii dovést. Německo je ve velmi podobné situaci,“ zopakovala Drábová.

Rodí se podle Drábové v Evropě jaderná renesance? Stavbu nových bloků chystá více než desítka zemí. „Tahounem rozvoje jaderné energetiky je momentálně Čína, můžeme si o ní myslet, co chceme, ale je tahounem. Z šedesáti reaktorů ve výstavbě se dvaadvacet staví v Číně,“ podotkla Drábová.

Stát chce i nadále posilovat jadernou energetiku. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) by její podíl na výrobě elektřiny do roku 2030 měl být kolem čtyřiceti procent. V následujícím desetiletí pak klimaticko-energetický plán, který v říjnu schválila vláda, předpokládá výstavbu nových jaderných bloků, jež by podíl jádra měly postupně zvýšit až k šedesáti procentům. Kromě toho nyní připravovaného by mohl v Dukovanech vzniknout ještě jeden kvůli horkovodu do Brna a další dva v Temelíně.

