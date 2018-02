Drahoš: To s těmi mými brýlemi... Stupidní

Manželé Drahošovi zavítali do pořadu Rozstřel na serveru iDnes.cz. Shodli se na tom, že Miloš Zeman je i jejich prezidentem. To však neznamená, že by souhlasili s tím, co prezident předvádí. Drahošovi se zdá, že Zeman vnímá své názorové oponenty jako nepřátele a to rozhodně není zdravé.

Jiří Drahoš by Miloši Zemanovi doporučil, aby nenálepkoval české občany. „Aby přestal nálepkovat lidi podle toho, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s jeho názorem. A pokud nesouhlasí, tak jsou to nepřátelé,“ vyčetl profesor Drahoš Miloši Zemanovi.

To ovšem nic nemění na tom, že považuje Miloše Zemana za svého prezidenta. Byl demokraticky zvolen v přímé volbě a oba manželé to respektují. Respektují to i navzdory tomu, jakým způsobem byla proti Drahošovi vedena kampaň. Pan profesor podle svých vlastních slov nerozuměl útokům na své brýle. Než prodělal operaci očí, potřeboval je nutně a po operaci si je ponechal, protože na ně byl zvyklý on i jeho okolí. To je celý příběh. Jenže se kolem něho rozpoutaly prudké debaty.

„Netušil jsem, co zmínka o laserové operaci rozpoutá. Přišlo mi to stupidní,“ komentoval Drahoš. „Je to v podstatě směšné. Manžela znám od 23 let a brýle k němu patří. Říkali jsme si, že pokud na něj nemají nic jiného než brýle, tak to není tak hrozné. Bohužel rozhodují detaily,“ dodala Drahošová.

Posléze dostal pan profesor prostor, aby vyjádřil své politické názory, čemuž se v předvolební kampani bránil. Po volbách prozradil, že některé věci vnímá levicově, jde např. o sociální otázky. Na rodinu naproti tomu hledí velmi konzervativně. Nemůže o sobě teď říci, že by byl čistokrevným liberálem či čistokrevným konzervativcem. Trvá si ovšem na tom, že z politického života nezmizí. „Nechci se vázat na jednu politickou stranu. Uvítám průřezovou podporu politických stran,“ zmínil Drahoš.

V tuto chvíli manželé opět žijí své „obyčejné životy".

Psali jsme: Jan Keller: Pohřební ústav „Pravda a láska“. Pehe jako mužíček, který poskakuje radostí nad smrtí voličů. Řeknu vám pravdu o EU, kvůli níž končím Mladý lidovec Heller: Mysleli jsme si, že voliči komunistů budou postupně vymírat. Jsme výjimeční v tom, že u nás mohou vyhrát volby ti, co lžou VÍME PRVNÍ Pražská ČSSD chce do komunálek prorazit s Drahošem Školila Drahoše, teď se rozčiluje: Po podpásovkách, kterým od Zemana musel čelit, už si žádný slušný člověk do toho ringu netroufne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp