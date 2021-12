Drogový koordinátor: Konopí se trestá přísně. Má se vůbec trestat?

reklama

Expert na protidrogovou problematiku Jindřich Vobořil má za to, že česká justice v některých případech až příliš přísně odsuzuje pěstování konopí. Má jít o exemplární případy, jejichž cílem je ostatní lidi od pěstování konopí odradit. Vobořil to však nevnímá jako tu nejlepší cestu.

„Nemyslím si, že by to dělali s motivem, aby lidi likvidovali. Oni jsou přesvědčeni, že to je dobrý preventivní signál – ‚neblbněte, nepěstujte konopí, je to nebezpečné‘. Mají pocit, že zachraňují společnost, a odpůrci takového přístupu jsou podporovatelé mafie, já sám jsem takto byl titulován, i když jsem abstinent. Přijde mi, že se to množí a že jde o zbytečné přilévání oleje do ohně. Poučný je případ 63letého Miroslava Koláčného a jeho syna Jana. Soud jim nejdříve udělil podmínky v délce patnácti a třinácti měsíců za čtyři rostliny konopí, ale pak rozsudek zrušil odvolací senát. Osvobodil je jako nevinné, ovšem až po dvou letech tahanic. Přestože to byly jenom čtyři kytky, hledá se způsob, jak lidi odradit od pěstování,“ uvedl Vobořil.

Česká legislativa je podle Vobořila v této oblasti zralá na změnu. Už se proto obrátil na nově zvolené poslance dopisem, ve kterém je požádal, aby některé změny zvážili.

„Paragraf šíření toxikomanie by měl být přehodnocen. Za to, že někdo píše o konopí, by neměl stát před soudem (Případ šéfredaktora časopisu Legalizace a pirátského zastupitele Prahy 2 Roberta Veverky nepravomocně odsouzeného k podmínečnému trestu – pozn. redakce). Jestli to zákonodárci považují za rizikové chování, tak by se to mělo alespoň zmírnit. Tresty by měly být přiměřené nebezpečnosti chování, což je tady přehnané. Otázkou je, jestli by to vůbec mělo zůstat v režimu trestání. Část zákonodárců hovoří o úplné depenalizaci a posunutí na úroveň alkoholu a tabáku, kde si může konzument nakupovat v kontrolovaném prostředí standardizovaný výrobek, má zregulovaný věk a v některých zemích i místo, kde se to dá nakoupit,“ upozornil.

