Rizzuřený Trump velkými písmeny: Zdědil jsem válku, která nikdy neměla nastat

„Ministr Rubio se úzce podílel na celém procesu tvorby plánu na ukončení války na Ukrajině. Jakékoli tvrzení o opaku je zcela nepravdivé. To zahrnuje i rozhovory s oběma stranami tohoto konfliktu – mnohokrát – s cílem usnadnit ... výměnu názorů k nastolení trvalého míru,“ uvedl ve svém prohlášení hlavní zástupce mluvčího ministerstva zahraničí Tommy Pigott. Citovala ho agentura Reuters.
Ale od některých amerických zdrojů z administrativy Donalda Trumpa zaznívá, že Rubio některé části tohoto plánu vyškrtl, ale ony se nakonec v návrhu stejně objevily.
A část republikánů plán odsoudila.
„Tento takzvaný mírový plán má jasné problémy a jsem velmi skeptický, že dosáhne míru,“ řekl senátor Roger Wicker z Mississippi, republikánský předseda senátního výboru pro ozbrojené síly. „Ukrajina by neměla být nucena vzdát se svého území jednomu z nejflagrantnějších válečných zločinců na světě, Vladimiru Putinovi.“
„V tuto chvíli nejsem přesvědčen, že v příštích několika dnech dosáhneme řešení, které si prezident Trump přeje,“ řekl Merz na okraji schůzky G20 v Johannesburgu s tím, že plán, o němž se bude jednat s Ruskem, musí být v první řadě přijatelný pro Ukrajinu.
Polský premiér Donald Tusk na X uvedl, že spojenci Ukrajiny jsou připraveni na plánu pracovat, ale že je důležité vědět, jak vznikl.
Together with the leaders of Europe, Canada and Japan, we have declared our readiness to work on the 28-point plan despite some reservations. However, before we start our work, it would be good to know for sure who is the author of the plan and where was it created.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 23, 2025
Americký ministr zahraničí Marco Rubio taktéž v příspěvku na sociální síti X zdůraznil, že se návrh zrodil ve Washingtonu. Z americké strany také zaznělo, že dohodu nebude možné považovat za uzavřenou, dokud se nad ní nesetkají prezident USA Donald Trump a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Druhý jmenovaný uvítal, že se v Ženevě koná diplomatické jednání o ukončení ruské agrese na Ukrajině.
Agentura Reuters upozornila, že návrh plánu zahrnuje mnoho klíčových ruských požadavků a nabízí Ukrajině pouze vágní ujištění o „robustních bezpečnostních zárukách“. Současný návrh podle agentury posiluje diplomatické pozice Rusů.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v neděli prohlásila, že hranice Ukrajiny nelze změnit silou, její armádu nelze ponechat zranitelnou vůči útoku a že Evropská unie musí hrát v mírové dohodě na Ukrajině ústřední roli.
Dopravní uzel Pokrovsk byl částečně obsazen ruskými silami a ukrajinští velitelé tvrdí, že nemají dostatek vojáků, aby zabránili vytrvalým útokům na město a postupu Rusů.
Šéf prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského Amdrij Jermak, který do Ženevy taktéž dorazil, konstatoval, že jeho delegace se setkala s poradci pro národní bezpečnost z Británie, Francie a Německa a bude dále jednat se Spojenými státy.
Evropští a další západní vůdci uvedli, že americký mírový plán je základem pro rozhovory o ukončení války, ale potřebuje „další úpravy“. Zelenskyj varoval, že Ukrajina kvůli tomuto plánu riskuje ztrátu své důstojnosti a svobody – nebo podpory Washingtonu. Zdroj z německé vlády uvedl, že návrh evropského mírového plánu, který vychází z amerického návrhu, byl zaslán Ukrajině a americké administrativě.
Také ruský prezident Vladimir Putin se nechal slyšet, že americký plán je základem pro jednání, ale i Rusové mohou některé jeho části odmítnout. Především ty části, kde se požaduje, aby se Rusko stáhlo z některých ukrajinských oblastí, které již okupuje.
Když 47. prezident USA Donald Trump sledoval, co se děje a jak se Ukrajinci a Evropané stavějí k jeho mírovému plánu, popustil na své sociální síti uzdu svému hněvu. Nikoli poprvé obvinil Ukrajince, že projevují Spojeným státům příliš málo vděčnosti. Obdobně vynadal již v únoru tohoto roku přímo před novináři Volodymyru Zelenskému.
Znovu vynadal i svému předchůdci v úřadu Joeu Bidenovi, jehož označil za „spícího Joea“, a evropským partnerům.
„(Válka) Začala dlouho předtím, než jsem nastoupil do druhého funkčního období, během vlády spícího Joea Bidena, a od té doby se jen zhoršuje. Kdyby prezidentské volby v roce 2020 nebyly ZMANIPULOVÁNY A UKRADENY, což je jediná věc, kterou radikální levicoví demokraté umějí, nedošlo by k válce mezi Ukrajinou a Ruskem, protože během mého prvního funkčního období o ní nebyla ani zmínka. Putin by nikdy nezaútočil! Teprve když viděl spícího Joea v akci, řekl si: ‚Teď je moje šance!‘“ nebral si servítky Trump.
A hned pokračoval i za využití velkých písmen.
„ZDĚDIL JSEM VÁLKU, KTERÁ SE NIKDY NEMĚLA STÁT, VÁLKU, KTERÁ JE PROHRÁVÁNA PRO VŠECHNY, ZVLÁŠTĚ PRO MILIONY LIDÍ, KTEŘÍ ZBYTEČNĚ ZEMŘELI. ‚VEDENÍ‘ UKRAJINY NEVYJÁDŘILO ŽÁDNOU VDĚČNOST ZA NAŠE ÚSILÍ A EVROPA NADÁLE NAKUPUJE ROPU Z RUSKA. USA NADÁLE PRODÁVAJÍ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ ZBRANÍ NATO, ABY JE ROZDĚLILO UKRAJINĚ (NEČESTNÝ JOE DAL VŠECHNO ZDARMA, ZDARMA, ZDARMA VČETNĚ ‚VELKÝCH‘ PENĚZ!). BŮH ŽEHNEJ VŠEM ŽIVOTŮM, KTERÉ BYLY ZTRACENY V TÉTO LIDSKÉ KATASTROFĚ!“ soptil Trump.
Server Kyiv Independent v této souvislosti upozornil, že Washington stanovil 27. listopad jako konečný termín pro dosažení pokroku v dohodě. Údajně by mohl omezit dodávky zbraní nebo přístup k zpravodajským informacím, pokud Kyjev nebude spolupracovat.
autor: Miloš Polák