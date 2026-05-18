Drony u Floridy. Kuba se chystá na možný konflikt s USA

18.05.2026 22:07 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel varuje před krvavou lázní, kterou by rozpoutala agrese proti Kubě ze strany Spojených států. Kvůli obavám z útoku již údajně nakoupili 300 dronů z Ruska a Íránu a připravují se na konflikt.

Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezuelu

Kuba kvůli obavám z možného útoku Spojených států amerických nakoupila z Ruska a Íránu přes 300 dronů, informuje vojenský magazín Military Watch Magazine s odkazem na americké zpravodajské služby. Levné drony z Ruska a Íránu by Kubě mohly umožnit asymetricky ohrožovat americkou infrastrukturu a vojenské cíle díky blízkosti kubánského území k Floridě.

Kubánská armáda údajně zvažuje možné útoky na americkou základnu Guantánamo, válečné lodě USA či město Key West na Floridě. Přitom Kuba tvrdí, že jde pouze o přípravy na sebeobranu v případě konfliktu.

Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez navíc obviňuje Spojené státy z toho, že si jen vytváří záminku pro uvalení dalších sankcí nebo případnou invazi.

Rodríguez uvedl, že Kuba „se připravuje čelit vnější agresi v rámci výkonu práva na legitimní sebeobranu uznaného Chartou OSN“, ale nemá agresivní úmysly.

 

 

Prezident Miguel Díaz-Canel navíc varoval před „krvavou lázní“.

„Hrozby vojenské agrese proti Kubě ze strany největší světové velmoci jsou dobře známé. Samotná hrozba již představuje mezinárodní zločin. Kdyby se tato hrozba naplnila, vyvolala by krvavou lázeň s nevyčíslitelnými důsledky, k nimž by se přidal ničivý dopad na regionální mír a stabilitu,“ uvedl na X.

 

 

