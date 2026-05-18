Drony u Floridy. Kuba se chystá na možný konflikt s USA

Kuba kvůli obavám z možného útoku Spojených států amerických nakoupila z Ruska a Íránu přes 300 dronů, informuje vojenský magazín Military Watch Magazine s odkazem na americké zpravodajské služby. Levné drony z Ruska a Íránu by Kubě mohly umožnit asymetricky ohrožovat americkou infrastrukturu a vojenské cíle díky blízkosti kubánského území k Floridě.
Kubánská armáda údajně zvažuje možné útoky na americkou základnu Guantánamo, válečné lodě USA či město Key West na Floridě. Přitom Kuba tvrdí, že jde pouze o přípravy na sebeobranu v případě konfliktu.
Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez navíc obviňuje Spojené státy z toho, že si jen vytváří záminku pro uvalení dalších sankcí nebo případnou invazi.
Rodríguez uvedl, že Kuba „se připravuje čelit vnější agresi v rámci výkonu práva na legitimní sebeobranu uznaného Chartou OSN“, ale nemá agresivní úmysly.
Sin excusa legítima alguna, el gobierno de #EEUU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 17, 2026
Medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y…
Prezident Miguel Díaz-Canel navíc varoval před „krvavou lázní“.
„Hrozby vojenské agrese proti Kubě ze strany největší světové velmoci jsou dobře známé. Samotná hrozba již představuje mezinárodní zločin. Kdyby se tato hrozba naplnila, vyvolala by krvavou lázeň s nevyčíslitelnými důsledky, k nimž by se přidal ničivý dopad na regionální mír a stabilitu,“ uvedl na X.
Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026
Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un bano de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad…
