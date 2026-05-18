Konec ochrany pro ukrajinské muže? Okamura vytáhl horkou aktualitu

18.05.2026 17:45 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) prohlásil, že vláda Andreje Babiše v Bruselu aktivně bojuje za možnost zrušit dočasnou ochranu ukrajinským mužům v produktivním věku, kterých je v Česku přes 120 tisíc. „Bojujeme, protože Ukrajinců je tady moc a musíme s tím něco dělat,“ řekl Okamura s tím, že dočasnou ochranu nařizuje Evropská unie a vláda s tím sama nic neudělá.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Okamura ve videu na síti X informoval, že Česko se v Bruselu aktivně snaží vyjednat možnost ukončit dočasnou ochranu alespoň ukrajinským mužům v produktivním věku. „Mám pro vás horkou aktualitu. Naše vláda v Bruselu usilovně jedná o možnosti ukončit dočasnou ochranu v České republice pro všechny ukrajinské muže v produktivním věku. Protože, jak víte, poskytování dočasné ochrany je nařízení Bruselu,“ říká Okamura s tím, že by nejraději zrušil dočasnou ochranu všem Ukrajincům.

„Já bych to nejradši ukončil okamžitě pro všechny Ukrajince, protože stejně jezdí na Ukrajinu pravidelně na dovolenou, ale Brusel nám to nechce dovolit, takže i kdybychom to ukončili, tak tady všichni Ukrajinci zůstanou, protože podle unijních pravidel tady zůstat můžou,“ vysvětlil.

Nejlepší by podle něj bylo dosažení mírové dohody a ukončení konfliktu na Ukrajině. „Musíme tedy opravdu usilovat o ukončení války na Ukrajině, protože tím by automaticky všechny dočasné ochrany pro Ukrajince na území České republiky skončily. Museli by se vrátit domů nebo si žádat o standardní povolení k pobytu a tady už je prostor pro českou vládu, abychom to zarazili,“ nastiňuje předseda SPD.

„Takže bojujeme, během dvou měsíců by mohlo být jasněji, zda se nám podaří prosadit alespoň ukončení dočasné ochrany pro muže v produktivním věku, musíme pro to sehnat podporu ostatních států EU, což se podle aktuálních informací shání těžko. Ale my bojujeme, protože Ukrajinců je tady moc a musíme s tím něco dělat,“ má jasno Okamura.

Vláda zároveň dle jeho slov připravuje alespoň zpřísnění azylových pravidel. „Mimochodem tenhle měsíc předkládáme nový tzv. cizinecký zákon, kde budeme zásadně zpřísňovat podmínky pro pobyt cizinců v České republice, včetně dočasných ochran pro Ukrajince. Ale cílem musí být, aby ty dočasné ochrany prostě skončily,“ dodal Okamura.

 

 

Česká republika zůstává jednou z evropských zemí s nejvyšším podílem uprchlíků z Ukrajiny na počet obyvatel. Na jaře 2026 bylo v Česku evidováno přibližně 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou, kteří do země přišli po ruské invazi na Ukrajinu. Podle údajů ministerstva vnitra bylo ke konci března registrováno 403 143 osob s tímto statusem. Počty navíc dlouhodobě mírně rostou. Začátkem roku ministerstvo evidovalo zhruba 396 tisíc aktivních dočasných ochran.

V evropském srovnání patří Česká republika mezi nejvíce zatížené státy. Podle dat Eurostatu je sice absolutně nejvíce ukrajinských uprchlíků v Německu a Polsku, Česko však v přepočtu na počet obyvatel zaujímá první místo. Na tisíc obyvatel připadá přibližně 36 lidí s dočasnou ochranou.

Ukrajinci dnes představují největší skupinu cizinců žijících v České republice. Na konci roku 2025 jich v zemi žilo více než 612 tisíc, což odpovídalo 54 procentům všech registrovaných cizinců. Významná část z nich přitom nepobývá v zemi na základě klasických pobytových oprávnění, ale právě díky institutu dočasné ochrany, který Evropská unie zavedla po zahájení války v roce 2022.

Evropská unie v roce 2025 rozhodla o prodloužení režimu dočasné ochrany do března 2027. To znamená, že uprchlíci z Ukrajiny mohou nadále legálně pobývat a pracovat v členských zemích EU bez standardního azylového řízení. Stále více ale sílí debata o budoucím nastavení systému. Některé členské státy včetně Česka otevřely proto otázku, zda má být ochrana v budoucnu upravena nebo omezena pro některé skupiny příchozích, jak nastínil Tomio Okamura.

Zdroje:

https://t.co/DqTqUzWqG9

https://twitter.com/tomio_cz/status/2056286329659429055?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

