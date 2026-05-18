ČT bez poplatků? Kolovratník čtenářům PL naznačil, co se chystá

18.05.2026 16:30 | Rozhovor
autor: Jakub Makarovič

Z PROFILŮ Poslanec a předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO) tvrdí, že změna financování veřejnoprávních médií je klíčem k férovému a udržitelnému systému fungování médií veřejné služby, přičemž financování ze státního rozpočtu je běžné v řadě zemí Evropy. „Cílem není média oslabovat, ale nastavit dlouhodobě udržitelný, transparentní a férový systém pro občany i samotná média,“ uvedl v odpovědích čtenářům na svém profilu na serveru ParlamentníListy.cz. Tématy dotazů ale byla i federalizace Evropské unie nebo cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda volební komise Martin Kolovratník

Čtenáři ParlamentníchListů.cz využili možnost zeptat se Martina Kolovratníka prostřednictvím jeho profilu a dostali zde odpověď přímo od poslance.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
Ptali se třeba na plánované zrušení koncesionářských poplatků, které je podle některých zbytečné, když skrze daně stejně bude ČT a ČRo placena občany. Navíc se lidé obávají omezení tvorby, jako jsou pořady pro děti nebo kulturní a umělecké pořady. Otázky vzbuzuje také plán odpustit nejprve poplatky seniorům, ačkoliv jiné skupiny obyvatel, jako mladé rodiny s dětmi, také leckdy mají finanční nouzi.

Podle Kolovratníka přichází změna financování proto, že už je jiná doba a tradiční systém koncesionářských poplatků je třeba modernizovat. „Debata není o tom, že by někdo chtěl rušit Českou televizi nebo Český rozhlas. Veřejnoprávní média mají svoji roli a řada jejich pořadů má bezpochyby kvalitní obsah. Debata je hlavně o tom, jestli je současný systém financování ještě spravedlivý a odpovídá době, ve které žijeme. Dnes už lidé média sledují úplně jinak než před dvaceti lety a není možné automaticky předpokládat, že jediným řešením je stále navyšovat poplatky. Proto se bavíme o různých variantách, jak systém modernizovat a zjednodušit. Včetně možnosti většího zapojení státního rozpočtu nebo úlev pro některé skupiny obyvatel,“ vysvětluje Kolovratník s tím, že nic ještě není definitivně rozhodnuto.

Debata o změně financování by se podle něj měla vést bez zbytečných emocí a ideologie, protože cílem všech stran je podle něj nastavit fungující systém s udržitelným financováním. „A máte pravdu i v tom, že veřejnoprávní média potřebují určitou stabilitu, aby mohla plánovat vlastní tvorbu. I to musí být součástí případného nového modelu. Podle mě by se tahle debata měla vést bez emocí a ideologie. Cílem nemá být média oslabovat, ale nastavit dlouhodobě udržitelný, transparentní a férový systém pro občany i samotná média,“ napsal předseda sněmovní volební komise.

Další se ptají, kde se na financování ze státního rozpočtu vezmou peníze a dodávají, že miliardy na provoz ČT a ČRo by se měly využít spíše ve zdravotnictví nebo školství. Kolovratník vysvětluje, že současný systém poplatků byl dlouhodobě předmětem sporů a tak se financování z rozpočtu jeví jako nejlepší možnost, kterou navíc využívá velká část evropských zemí.

„Současný systém je dlouhodobě předmětem sporů, a proto je namístě vést věcnou debatu o jeho případné modernizaci. Pokud jde o možnost financování ze státního rozpočtu, nejde v evropském kontextu o zcela výjimečný model. Podobné přístupy existují i v některých dalších zemích,“ upozorňuje Kolovratník a opakuje, že cílem vlády je vytvořit transparentní, stabilní a férový systém. „Smyslem této debaty by nemělo být stavět proti sobě jednotlivé veřejné výdaje, například zdravotnictví, školství nebo média,“ říká poslanec, že občané od vlády samozřejmě očekávají zodpovědné hospodaření a o financování médií veřejné služby budou pokračovat odborné i politické diskuze.

Kolovratník se na základě dotazů čtenářů zamyslel i nad konceptem „Spojených států evropských,“ tedy ještě více federalizované Evropské unii, což prosazuje třeba prezident Petr Pavel. Kolovratník ale takové nápady jednoznačně odmítá. „Můj postoj je v tomto ohledu jasný - dlouhodobě nesouhlasím s tím, aby se Evropská unie měnila na Spojené státy evropské nebo centralizovaný superstát. Evropská unie podle mě musí zůstat společenstvím suverénních států, které spolupracují tam, kde je to výhodné pro občany a jednotlivé země,“ má jasno poslanec.

Osobně prý Kolovratník samozřejmě podporuje silnou evropskou spolupráci v oblasti bezpečnosti, obchodu, energetiky nebo ochrany vnějších hranic. Ale klíčová rozhodnutí podle něj musí zůstávat na úrovni suverénních členských států. „Jsem přesvědčený, že řada rozhodnutí musí zůstat na národní úrovni a že členské státy nesmí ztrácet možnost rozhodovat o svých klíčových záležitostech. Budoucnost Evropské unie vidím v rozumné spolupráci silných a sebevědomých států, ne v dalším oslabování jejich pravomocí,“ je přesvědčený Kolovratník.

Ve světle vládou neposvěcené cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan se lidé také ptají, jaký je vůbec smysl placení takových drahých výjezdů politiků a zda by neměl existovat systém, kde bude každá taková cesta veřejně zaznamenána včetně nákladů a zprávy o tom, co přinesla pro české občany.

„Souhlasím s Vámi, že veřejnost má právo vědět, kam politici cestují, jaký je účel těchto cest a jaké přinášejí výsledky. Transparentnost je v tomto směru důležitá a větší přehlednost by podle mě určitě byla správným krokem. Pokud jsou cesty hrazené z veřejných peněz, měli by politici umět veřejnosti jasně vysvětlit jejich smysl i přínos,“ souhlasí místopředseda sněmovního hospodářského výboru.

Zároveň vysvětluje, že zahraniční cesty politiků přínosné bývají a i proto jsou hrazeny z veřejných peněz. „Není správné automaticky považovat každou zahraniční cestu za zbytečný výdaj. Úkolem nás politiků je v zahraničí otevírat dveře českým firmám, podporovat export, investice a hájit ekonomické zájmy České republiky. Samozřejmě platí, že každá cesta musí mít jasný pracovní, ekonomický nebo bezpečnostní význam a musí tomu odpovídat i její rozsah a náklady. A právě tady je podle mě prostor pro větší přehlednost a lepší komunikaci směrem k veřejnosti,“ dodal Kolovratník.

Dejte jim jakoukoliv sumu peněz a rozpustí to do platů. Jen ty lži a propaganda zůstanou stejné. neměli by dostat víc, než před úplatkem od Fialy. — fuki, 18.05.2026 17:25:36
