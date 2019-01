Drsná přestřelka v Českém rozhlasu. Ovčáček a senátor Růžička se pohádali kvůli zabezpečení Hradu

„Ta bezpečnostní opatření jsou nezbytná. Jsou nezbytná vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropské unii a v Evropě obecně, jsou nezbytná k ochraně návštěvníků Pražského hradu,“ zahájil Ovčáček. „Já jenom připomenu, že v roce 2017 došlo k 25 teroristickým útokům, které přinesly 73 obětí,“ pokračoval s tím, že prezident si přeje zlepšit komfort návštěvníkům, ale bezpečnostní kontroly rozhodně zrušeny nebudou, protože povinností pracovníků Pražského hradu je chránit návštěvníky.

Anketa Považujete Jana Palacha za hrdinu? Považuji 13% Nepovažuji 87% hlasovalo: 6118 lidí

S hradním mluvčím však nepohnul. Ovčáček trval na tom, že je třeba chránit celý Pražský hrad, protože kdyby došlo k teroristickému útoku např. na třetím nádvoří Pražského hradu, následky by mohly být strašlivé.

I Růžička si však trval na svém. V Praze jsou podobně exponovaná místa jako je Pražský hrad, např. Karlův most, ale tak přísně střežen není. Nemluvě o tom, že kontrolní body samy o sobě představují slabé místo. „Už jenom ty fronty, které kvůli těm kontrolám před Pražským hradem jsou, jsou velmi nepříjemné a nebezpečné. Já i myslím, že to je velice nebezpečná koncentrace lidí,“ varoval senátor.

Mgr. Jiří Růžička BPP



1. místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Když třeba jdete na letiště, tak také procházíte kontrolami a také jsou tam fronty. Když přijedete do Versailles, také jsou tam fronty před bezpečnostními opatřeními. Když přijedete do Vatikánu, také jsou tam fronty,“ odmítal ze svého názoru ustoupit hradní mluvčí. Pokud bychom se řídili logikou senátora Růžičky, tak bychom např. mohli zrušit i kontroly na letištích, upozornil hradní mluvčí. Kontroly si prý nevymyslel Hrad, ale bylo potřeba je nastolit vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. „Odpovědnost především,“ volal do mikrofonu Ovčáček.

Růžička však také neustoupil. Bezpečnostní situaci je podle jeho názoru třeba zohledňovat, ale to neznamená, že uzavřeme některé části Prahy. „My jsme se dočkali toho, že je určitá část Prahy uzavřena. My bychom takhle mohli uzavřít i jiné části Prahy. A znovu musím opakovat, že to je v neprospěch občanů. Praha přestává být městem k žití,“ varoval Růžička. Senátor je toho názoru, že žijeme v éře moderních technologií, které nám umožňují chránit určité prostory bez toho, aby to osudově omezovalo život obyvatel.

„Ale to není náš plezír, my bychom byli také rádi, abychom nemuseli tyto kontroly dělat, ale bohužel žijeme v době, kdy tady jsou určitá rizika a ohrožení. Reagujeme na situaci,“ ozval se mluvčí.

Situaci by podle něj nevyřešilo ani to, kdyby se prezident odstěhoval z Hradu, protože by nebylo nutné areál chránit tak moc. „Řešení by to nebylo, protože tady máme obrovskou tradici a v dnešní době relativizace hodnot je třeba některé tradice zachovat. ... Zvláště v dnešní době, kdy jsou tradice a hodnoty mnohdy atakovány, jsou tady snahy je omezovat. Jak já vždycky říkám, tak ta kotva České republiky je jen na Pražském hradě,“ pokračoval hradní mluvčí,

„A proč je uzavřený i Jelení příkop. Nechápu,“ zlobil se Růžička. „Protože je to areál Pražského hradu,“ odpověděl okamžitě Ovčáček. Růžičku tím však neuspokojil. Nechápe, proč se do Jeleního příkopu nesmí vůbec. Uzavřenost Pražského hradu podle Růžičky je stále větší, a to i v porovnání s prvními lety prezidentství Miloše Zemana. Hrad Růžičkovi připomíná uzavřenou pevnost. „Praha je městem, které je vedle turistů určeno i nám Pražanům a myslím si, že tyto kontroly nám ztěžují život,“ prohlásil Růžička.

Ovčáček tento pohled odmítl. Na Hrad se podle něj dostanou školní výpravy, senioři a běžní lidé.

Psali jsme: Blbec? Další údery Hradu kvůli kancléři Mynářovi TOP 09 bude chtít probrat kontakty Mynáře se soudci ve Sněmovně Starostové napsali ostrý dopis Zemanovi: Otevřete Hrad lidem! Kancelář prezidenta republiky: Trestní oznámení na redaktora MF Dnes

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp