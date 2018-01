Drsný začátek roku 2018. PL navštívily okolí kanálu Sv. Martina v Paříži, kde se shlukují migranti

Paříž je ve světle minulých teroristických útoků ostře střeženým místem. Bezpečnostní opatření jsou všudypřítomná. Přítomnost policistů a vojáků je během křesťanských svátků a oslav nového roku v ulicích francouzské metropole ještě posílená. A to přesto, že výjimečný stav ve Francii skončil již počátkem loňského listopadu, přičemž země některá opatření z něj přijala do svého běžného právního rámce.

Do všech významných turistických atrakcí, jako je muzeum v Louvru, chrám Notre Dame či galerie výtvarného umění D’Orsay, se stojí několikahodinové fronty. Hlavním důvodem kromě turistického náporu jsou právě bezpečnostní opatření. Ochranka kontroluje zavazadla, přítomny jsou bezpečnostní rámy. Bizarně působí železným plotem a detekčními rámy obehnaná Eiffelova věž. Při vstupu do jejího areálu je bezpečnostních kontrol hned několik, přičemž není možno přehlédnout hlídkující příslušníky ozbrojených složek s poloautomatickými zbraněmi.

Co se týče migrační krize, která dolehla i na francouzské hlavní město, v okolí dříve vyhlášené stanice metra Stalingrad na hranicích 10. a 19. pařížského obvodu byste už masivní tábor běženců hledali jen stěží. Policie provizorní několikatisícový stanový tábor vyklidila již předloni, přičemž k jeho srovnání se zemí použila dokonce i buldozer. Na Stalingrad se tehdy migranti přestěhovali po zrušení jejich nelegálního tábora v Calais, kterému se přezdívalo džungle.

TAKTO DRSNĚ PŘEŽÍVÁJÍ MIGRANTI ZIMU NA BŘEZÍCH KANÁLU SV. MARTINA:

Část migrantů skončila ve speciálně zřízených zařízeních, které by se podle informací ParlamentníchListů.cz měly nacházet na severu města. S migranty přespávajícími volně na ulicích a v hojném počtu se ale francouzská policie potýkala i loni v létě, kdy jich do provizorních zařízení z okolí ulice Porte de la Chapelle sestěhovala na dva tisíce.

Někteří migranti si ale své stany rozbalili takříkajíc na divoko v okolí mezi Pařížany velmi oblíbeného kanálu Svatého Martina. Poblíž stanice metra Jaures v desátém pařížském obvodu, jen jednu zastávku od stanice metra Stalingrad, lze jejich stany spatřit na obou březích kanálu i pod mosty křižujícími kanál. Podle informací francouzských médií jich zde tráví drsnou zimu v nelehkých podmínkách několik stovek.

V OKOLÍ LZE NALÉZT SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ:

Sám kanál Svatého Martina patří mezi oblíbené destinace hlavně mezi místními. Lákavé pro návštěvníky Paříže je na něm i to, že se nachází tak trochu mimo hlavní zájem turistů. Někteří přitom návštěvu kanálu doporučují jako určitou zajímavost. „ Ke kanálu klidně jděte, nechoďte ale raději do přilehlých ulic,“ sdělil ParlamentnímListům.cz zdroj z Francie blízký ministerstvu vnitra. Na otázku proč, odpovídá: „Mohlo by se vám stát, že tam potkáte zvláštní lidi“. Ti by pak prý podle toho, co nám sdělil zdroj, mohli snadno rozeznat turistu od rodilého Francouze a mohli by prý vzniknout nějaké problémy.

Po návštěvě kanálu a okolí stanice metra Jaures lze s klidným svědomím říci, že varování bylo značně přehnané. Oblast kolem kanálu, kterou jsme navštívili, působí bezpečně. Řady stanů migrantů, o jejichž smutném osudu na březích kanálu již dříve referovala i zahraniční média, nicméně spatřit lze a to po vystoupení ze stanice metra takřka okamžitě. Lemují přitom oba břehy a spatřit je lze i pod několika mosty křižujícími zelenavou vodní hladinu (viz. fotografie). Podle informací z francouzských médií se má jednat převážně o Afghánce. Deník Le Monde například oblast v článku z letošního léta označil za malý Kábul.

STANY LEMUJÍ OBA BŘEHY:

Kousek od stanů na vyvýšeném zařízení lze nalézt přenosné sociální zařízení, které zde pravděpodobně umístily francouzské úřady, aby situaci migrantů alespoň nějak ulehčily. Zahlédnout se dají například přenosné pisoáry, se kterými se mohou setkat návštěvníci některých tuzemských hudebních festivalů v Česku.

Pařížané přítomnost stanů pod nábřežím tolerují. Nad břehy kanálu přímo nad jednotlivými stany v poklidu joggují lidé, líně usrkávají kávu na předzahrádkách. Restaurace v okolí mají plno. A dole vedle vody v neuspokojivých hygienických podmínkách zažívají migranti a běženci v nelehkých podmínkách drsný začátek roku 2018.

NA VOLNĚ STOJÍCÍ STANY MIGRANTŮ LZE ČAS OD ČASU NARAZIT I NA NĚKTERÉ Z PAŘÍŽSKÝCH ULIC:

Psali jsme: V Německu kvete pěstounský byznys s imigranty. Pak se třeba ukáže, že "dítěti" je přes 30 a dávky se utrácí za drogy... Německo si neví rady s nezletilými kriminálníky z Maroka. Starosta Mannheimu už volá o pomoc Josef Provazník: Ona je lesbička a on homosexuál. Pracují v neziskovce a třídí odpady. Poznáte nejslavnější pár na světě? Německo hlásí prudký nárůst útoků migrantů na policii, shovívavost německého soudního systému je podle příslušníků německé policie příliš velká

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž