Drtinovou zarazil vyléčený hokejista: Volal mi Babiš. A pak se doktoři začali předhánět

Daniela Drtinová na začátek uvedla, že na Šafránka před 15 lety spadla automobilová konstrukce. Od té doby byl na třech paralympiádách, reprezentoval ve sledge hokeji i na mistrovstvích světa, je mistrem světa v paraboxu i horské cyklistice. Zmínila také, v jakém stavu byl Šafránek ještě vloni. „Nesnesitelné bolesti, křeče, obrovská proleženina, z níž občas vypadla kost, lékaři vám dlouho nedokázali pomoct. Co se stalo, zázrak?“ ptala se. Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 5% 3 až 5 procent 6% 5 až 7 procent 5% 7 až 10 procent 13% Nad 10 procent 71% hlasovalo: 7792 lidí

Šafránek zásluhy připsal serveru pribehylidi.cz Silvie Dymákové. Prý měl problémy i předtím, ale vždy se daly nějakým způsobem vyřešit a nebyly tak bolestivé. „Teď už opravdu ty bolesti byly tak velké, že já už jsem řekl: ‚Ano, něco s tím musíme udělat.‘ Tak se prostě sepsal článek, jak já jsem to syrově říkal, tak ona to i vydala,“ říká sledge hokejista.

Celý článek ZDE

„Díky tomu se zvedla obrovská vlna solidarity, kdy lidé začali, aniž bysme vůbec chtěli, posílat ty finanční prostředky, ale spíš nám šlo o nějakou tu zdravotnickou podporu, kdy lidé začali posílat kontakty, a ten článek vidělo během týdne přes dva a půl milionu lidí. Byla to taková masa a dostalo se to tak daleko, že vlastně jsem dostal i kontakty na pana Babiše, kdy mi volal. Prostě lidi z vysokejch sfér. A prostě z ničeho nic se objevil i termín operace a doktoři se v uvozovkách pomalu začali předhánět, kdo mě dřív zoperuje a jak,“ popsal hendikepovaný sportovec obrat ve svém životě.

Moderátorka se ptala, zda do té doby lékaři nevěděli, jak ho léčit. „Já nemůžu říct, že ani nevěděli, ale ten dekubit (proleženina) je sám o sobě problematický. Ono to může být z prosezení, z proležení, a u mě to bylo z toho třetího, ze zánětu. Já jsem to vždycky dostal z nějakého zánětu, který oni nedokázali prostě specifikovat. Najednou se to dostalo z těla ven, dostalo se to do tý nejpostiženější části, což je u mě zadek, vyšlo to na povrch a byla to prostě rána, do které by se vešla pěst, bylo vidět až na kost. Dostávalo se to do toho, kdy už začaly vypadávat i kousky kostí,“ odpovídal Šafránek.

Fotogalerie: - Zdravotnictví v krizi

Navštívil prý asi 10 nemocnic a i specialisté na dekubity mu vždy předepsali něco jiného, i když po šesti předchozích proleženinách věděl, co může zabrat. „Ty doktoři se snažili spíš hrát tu svoji roli, já to chápu, jsou to doktoři, a někteří byli úplně, co nám do toho mluvíte, my jsme tady doktoři, takže to spíš bylo, že mi dali převazovej materiál a řekli: Jeďte domů, uvidíme se za měsíc.“ Pomohla mu až šestá operace, po které se zatím problémy nevracejí a Šafránek klepe na dřevo, že už začal i přibírat na váze.

Na bolest musel užívat opiáty, kvůli ní přemýšlel i nad sebevraždou, ale myšlenky na jeho rodinu mu v tom zabránily. „Bylo to tak všechno spojený, za prvé bolest, když člověk nemůže týden v kuse spát, tak to je za prvý bolest, bezmoc, pak bezmoc ve zdravotnictví, že nikdo nemohl pomoct, a pak díky tomu článku, i když jsem věděl, že ta pomoc ještě nebyla nablízku, jak začali ty lidi s tou podporou a se vším, tak měl člověk naději trošičku víc fungovat,“ popisoval své rozpoložení a proč přemýšlel nad tím, že si vezme život.

Psali jsme: Tahá z dotačních průšvihů: Advokátka už ví, jak dopadne kauza Babiš a Agrofert. Své říká i k Milionu chvilek Babiši, obeznámený muž promluvil: Tohle asi nejde vysílat před desátou večer Rath se vyjádřil ke svému soudu. Zmínil „trest smrti“ Martha Issová: Většina v ČR je líná, to vidím na volbách. Zeman a Babiš na nás prdí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas