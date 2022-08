Držme spolu, vyzvalo SPOLU. A Fiala k tomu přidal ještě něco navrch

reklama

„V těžké a složité době, pojďme hledat to, co nás spojuje. Pojďme si vzájemně naslouchat. Pojďme říct, co je pro nás všechny důležité, na čem budeme společně pracovat. V těžkých dobách držme spolu. Musíme se všichni semknout, abychom dokázali čelit výzvám, před kterými stojíme,“ zaznívá v tweetu, jenž nový plakát doprovází.

V těžké a složité době, pojďme hledat to, co nás spojuje. Pojďme si vzájemně naslouchat. Pojďme říct, co je pro nás všechny důležité, na čem budeme společně pracovat. V těžkých dobách držme spolu.



Musíme se všichni semknout, abychom dokázali čelit výzvám, před kterými stojíme. pic.twitter.com/a9a9MQDUP5 — Koalice SPOLU (@SpoluKoalice) August 26, 2022

„Ať už jde o války, zdražování nebo energetickou krizi. To všechno překonáme jedině, když politici budou hledat co nejširší shodu při realizaci řešení, která zajistí co nejlepší budoucnost pro Českou republiku, její města a obce a jejich občany a firmy. Extremisté a populisté se snaží společnost rozdělit. Staví mladé proti seniorům, města proti vesnicím, motoristy proti cyklistům, developery proti obyvatelům, zaměstnavatele proti zaměstnancům. Nedovolme jim to. V těžkých dobách držme spolu,“ poznamenává dále koalice Spolu na svém twitterovém profilu.

„Přijďte k volbám a podpořte do vedení našich měst a obcí a do Senátu osobnosti, které chtějí pro Českou republiku to nejlepší,“ dodává koalice Spolu.

Stejný text pak na svém profilu sdílí i ODS.

