Drzost, nemám slovíčko omluvy. Václav Klaus se strašlivě rozčílil. Jde o olympiádu

Úvodem se Klaus vyjádřil ke 180 miliardám, které Česku slíbila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na oživení ekonomiky po koronavirové krizi. Klaus se totiž domnívá, že je ponižující, abychom si od Ursuly von der Leyenové brali nějaké peníze. „Mě to osobně ponižuje, a myslím si, že nejen mě by to mělo ponižovat,“ uvedl Klaus. Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 8078 lidí

Za druhé se obává, že lidé většinou neumějí počítat – dělit. „Že to není položka na jednorázové použití, ale že to je na pětiletku – takovou jejich ‚eurovskou‘ pětiletku. Oni už také přešli na pětileté plánování. A když to vydělíme pěti, tak dostaneme nějakých 36 miliard, což je položka, která opravdu tak fundamentální pro naši zemi není. Navíc vzhledem k tomu, že budou kladeny špatně splnitelné podmínky, aby se ty peníze mohly čerpat, tak stoprocentně je všechny nevyčerpáme. A navíc je vyčerpáme za blbosti, protože aby se ty podmínky splnily, tak se nejlépe splňují na blbosti,“ podotkl Klaus s tím, že se určitě postaví nějaké cyklostezky. „Ale něco reálného, smysluplného pro naši zemi, v tom rozhodně nebude,“ sdělil Klaus.

Své pak řekl i ke Green Dealu, o němž už několikrát vyslovil názor, že je zbytečným nesmyslem. „Zdráhám se ty známé argumenty znovu používat. Souboj s globálním oteplováním na základě hypotézy, že je způsobováno lidskými emisemi CO2, je něco, s čím bojuji patnáct let dnes a denně,“ poznamenal Klaus, podle něhož vznikla zhoubná zelená ideologie.

„Zelená ideologie je úplně něco jiného než hnutí Brontosaurus a čištění studánek a nevyhazování plechovek od konzerv v lese. To zelené hnutí je přece zneužití slušného, přiměřeného zacházení s přírodou a s naším okolím. Zneužití k ideologickému prosazování zhoubných, kolektivistických, levičáckých ideologií,“ řekl.

„Zelené hnutí začínalo v 50., 60. letech, vyvrcholilo to těmi takzvanými limity růstu. Nesmysly, jeden popřený, každá věta z toho byla nesčíslněkrát popřena. Nicméně veze se to dál. A pořád se hledalo něco, co se dá špatně chytit za ruku. Špatně chytit toho autora za to... A to něco se konečně našlo, když se pochopila blbost myšlenky takzvané ozonové díry, jestli si na to ještě někdo pamatuje. A tak se nakonec přišlo na to, že to CO2, oteplování, to je geniální myšlenka. CO2 nikdo nevidí bezprostředně, CO2, jestli bude působit, tak za sto let, dvě stě let, nebo něco takového, takže žádný z těch hlasatelů těchto myšlenek nebude už naživu, nebo už dávno nebude politikem, že by ho za to někdo mohl mučit a trápit, že tohle rozhodnutí udělal. Takže je to od začátku zhoubná myšlenka. V polovině 80. let se najednou pochopilo, že by se to mělo stočit na tady tuhle myšlenku lidmi způsobeného globální oteplování. A od té doby toto zájmové ideologické hnutí vítězně kráčí světem. Bojujeme s ním mnozí,“ podotkl Klaus. Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8869 lidí

Exprezident se také rozhovořil k situaci před nadcházejícími sněmovními volbami. „Zajímala by mě jakákoliv volební kampaň, kdyby ji prováděly plnohodnotné politické strany. Ideologicky definované. Kdyby to nebyly výkřiky jednotlivostí, kdyby to bylo zastávání nějakého světonázoru, zastávání nějaké koncepce, kdyby se tedy spolu utkali ti nalevo a napravo a vyjmenovali hlavní aspekty svých postojů a podobně. Kdyby se utkávaly, tak to by bylo zajímavé, ale já mám pocit, že nic takového není. Hledají se zástupná témata a dělají se zástupná gesta,“ řekl Klaus.

Plnohodnotnou stranou jsou pro něj například komunisté. „Jakkoliv jsou odvarem svých původních komunistických myšlenek, ale všechny ostatní strany se skoro snaží, aby pokud možno žádnou ideovou myšlenku nevyslovily, a aby se pokud možno nezapletly do žádného z velkých témat současnosti, která vyvolávají spory, protože mají obavy, že by poztrácely část voličů, a proto k tomu nebudou raději nic říkat. Takže já myslím, že naše volby o covidu, o covidu je nesmysl, aby byly, to mají řešit lékaři,“ zmínil Klaus.

Ten se vyjádřil i k olympijským hrám, které jej podle jeho slov příliš nezajímají. „Ale ten tyjátr, který se kolem nich hraje, to přesahuje už všechny meze,“ míní Klaus. A vyjádřil se i k nenaočkovanému lékaři, jenž do Tokia odletěl s českou výpravou. „Jsem všeobecně známým odpůrcem očkování, a pokud mě nepřikovají řetězem a nenaočkují mě ve stavu nějaké, nevím čeho, nepříčetna svého, tak se očkovat nenechám. Protože nevěřím těm vakcínám a zejména si nemyslím, že na nemoc tohoto typu je to potřeba. To říkám rezolutně jako úvodní slovo. Ale kdybych náhodou chtěl být lékařem olympijské výpravy, za každou cenu bych se chtěl prodrat do covidově složitého Tokia, měl bych na starosti nějaké konkrétní sportovce a tak dále, tak pak bych se samozřejmě očkovat nechal a od toho člověka, že to neudělal, je to neuvěřitelná drzost a já proti ní nemám slovíčko omluvy. Ale říkám to jako někdo, kdo by se očkovat nenechal, protože kdybych byl náhodou lékařem toho či onoho sportu či sportovce, tak já bych řekl sorry, jestli mám být očkovaný, tak já tam na tu olympiádu nepojedu, přijdu o patřičný obolus peněz, který mně vyplatí Český olympijský výbor, ale ponesu to hrdě a nepojedu tam. To je celá debata. Takže ano i já se přikláním k těm, kteří se tváří rozhořčeně na toho pana doktora,“ dodal Klaus.

