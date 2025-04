Dubajské jahody? 220 korun za kelímek? Takto reagovala česká rodina s dětmi

Stejně jako vánoční i ty jarní trhy na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. patří mezi velmi oblíbené a hojně navštěvované. Kromě tradičních velikonočních výrobků, jako jsou kraslice, různé košíčky s vajíčky a hlavně pomlázky, tady samozřejmě nechybí ani občerstvení. To je až na výjimky podobné jako na trzích vánočních. A to i cenově.

Pomlázka až několik stovek, kočičky za 50 korun

Nabídka pomlázek byla letos opravdu velmi pestrá. K dostání byly hned u několika stánků. Objevili jsme opravdu „mini“ už od 30 korun přes ty „běžné“ za 60, hustě a ozdobně pletené za 180, ale třeba také za 300 až po „obří“, u kterých byla cenovka 350 korun.

„Ty proutky rostou čím dál tím dráž,“ poznamenal sympatický návštěvník trhu, když si všiml, že si prohlížíme a fotíme různé druhy pomlázek, a zavzpomínal, že jemu vždy pomlázku pletl děda. „A stálo ho to jen tu mašli na konci,“ usmíval se.

Zaujaly nás i „kočičky“, svazek za 50 korun. A nebyli jsme sami. „To vidím poprvé, takhle na trhu,“ kroutila hlavou paní, která prý vyrazila na trh jen tak se podívat. „Ty ceny pro mě nejsou. Možná to někomu nevadí, dnes lidi peníze mají, ale pro mě je to drahé,“ vysvětlovala, když jsme se s ní dali do řeči.

Kromě pomlázek byla na trhu například i nepřeberná nabídka kraslic či jinak zdobených vajíček. Nejmenší kraslice jsme objevili už za 25 korun, větší za 40 a ty největší za 75 korun za kus.

XL klobása za 130, XL langoš za 120, dubajské jahody za 220 korun

Snad na žádném trhu dnes nesmí chybět grilovací klobása. Objevili jsme „verzi“ XL s chlebem, hořčicí a křenem za 130 korun, XL langoš s kečupem, sýrem a česnekem za 120 korun. Halušky se zelím a uzeným masem, porce za 130 korun. Grilovaný oštěpok 1 kus vyšel na 70 korun. O kus dál jsme pak viděli na tabuli medailonky z vepřové panenky s česnekovým dipem a chlebem za 135, jelení, dančí či kančí klobásu za 130 nebo grilovaný hermelín s brusinkovou omáčkou za 90 korun.

„Za našeho mládí se říkalo – bez peněz do hospody nelez. Tak teď by se mohlo říkat – bez peněz na trhy nelez,“ brblal muž, který spolu se svým parťákem popíjel mezi stánky pivo. Reagoval tak na naši otázku, co říká na ceny jídla a pití na jarních trzích. „Uznejte, některé ceny tady jsou… Jak to říct slušně a nenadávat,“ zasmál se nakonec.

Mezi velká lákadla patřily letos „dubajské jahody“. A tak jsme se u stánku zastavili i my.

„Je o to velký zájem, je to hit internetu teď,“ řekla nám Kateřina Kaňková, která dubajské jahody v Českých Budějovicích prodávala.

Zajímalo nás, zda návštěvníci trhu nemají trochu problém s cenou dubajských jahod. Kelímek této pochoutky totiž vyšel na 220 korun.

„Jak kdo. Ale většinou… je to teď takový trend, že to lidi opravdu chtějí ochutnat. A opravdu je to strašně dobrý,“ řekla Kateřina Kaňková. A skutečně, o zákazníky nouzi, jak jsme tak sledovali, neměli.

Dubajské jahody za 220? To dětem raději udělám doma jahody se šlehačkou

Jako tradičně i tentokrát jsme oslovili rodinku s dětmi, abychom se poptali, co říkají na ceny na trhu a na kolik je procházka mezi stánky už vyšla. A kupodivu právě mladá rodinka patřila tentokrát mezi ty nejsmířlivější. „No tak co… jdeme sem s tím, že tady nějaké peníze necháme. Už minule, myslím, stála jízda na tomhle kolotoči 80 korun. No tak si děcka sjedou jednou a stačí,“ ukazoval muž na jeden z kolotočů na náměstí a dodal. „Něco dobrého si všichni dáme, nebudeme to řešit. U holek to většinou odnese trdelník, viděl jsem ho, myslím, za stovku. Já si dám klobásu a manželka prý drží linii. Ale trdelník také miluje, tak uvidíme,“ usmíval se sympatický tatínek.

Co ale rodinku prý přece jen trochu „nadzvedlo“, to byla právě cena dubajských jahod. „Máte pravdu, je to hit dneska, dubajská čokoláda. Určitě je to dobré, nepochybuji. Ale je to tedy na můj vkus opravdu drahé. To raději doma holkám udělám jahody se šlehačkou,“ vysvětlovala mladá žena, která se představila jako Monika.