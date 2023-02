Důchodce odrbete, ale církevní restituenti dostanou navíc miliardy... Demagogie, zvolal na Primě Kupka

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se rozhodl v nedělní Partii CNN Prima News rozpoutat peklo, aby nastínil, co čeká vládu ve Sněmovně, když ta bude chtít zpomalovat valorizaci penzí. Do svého oponenta z vlády Martina Kupky z ODS pálil jednu slovní salvu za druhou. Vmetl mu například, že vláda si bere důchodce jako rukojmí, „odrbe je“. A pak vytasil církevní restituce. Ale Kupka si to nenechal líbit a Havlíčkovi taktéž zasadil několik slovních ran.

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se sešli ministr dopravy z ODS Martin Kupka a bývalý ministr dopravy, průmyslu a obchodu a vicepremiér z hnutí ANO Karel Havlíček, momentálně šéf stínové vlády hnutí ANO.

Hned v úvodu moderátorka Terezie Tománková připomněla, že vláda chce zpomalit valorizaci důchodů.

Kupka vysvětloval, proč je to nezbytné. „Ty finanční prostředky by si Česká republika musela vypůjčit. Znamenalo by to, že bychom znovu vytvořili větší schodek rozpočtu, museli bychom si znovu půjčit a dál tak zadlužovat příští generace. Nás čeká důchodová reforma. Dnes na 10 důchodců připadá 22 plátců. V roce 2050 to bude 15 plátců,“ upozornil Kupka.

Připomněl také, že vláda navýšila důchody o 31 procent oproti začátku předchozího roku, takže senioři dostali v časech vysoké inflace tak vysokou podporu, jakou žádá jiná skupina občanů. Teď je ještě potřeba navýšit především nízké důchody, ale pak je třeba mít na mysli celkovou kondici státního rozpočtu.

Když se dostal ke slovu Havlíček, rozpoutal peklo. Přesně to prý nastane ve Sněmovně.

„Peklo. Pro nás je to opravdu nepřijatelné. Peklo je to, že uděláme všechno pro to, aby se to takto neschválilo. Nám se nelíbí, že se to mění za pochodu. Co změníte příště, až se vám to nebude líbit? My budeme mluvit, my budeme Sněmovnu blokovat, protože vláda musí vědět, že si nemůže dělat, co chce. Budeme mluvit dlouho a budeme doufat, že nás i vláda uslyší. My máme k dispozici i názory, že je to protiústavní. Mimo jiné to říká váš vládní senátor Canov (SLK),“ zuřil Havlíček.

Jedním dechem připomněl, že vláda zvažovala snížení daní u hazardu, ale teď si to hodlá „vzít na důchodcích“. „Je to kvůli volbám. Vy jste nechtěli říct, že ty důchodce odrbete. Před volbami. Děláte to až teď, a to je neskutečné,“ pokračoval ve slovní palbě Havlíček.

Kupka mu to hned vrátil.

„To, co předvádíte, to je jenom strašení, jen příklad nezodpovědné opoziční rétoriky. Jenom strašení a jenom vyhrožování. My bychom uvítali dohodu s opozicí, my potřebujeme zakročit, protože jinak se veřejné finance nebudou vyvíjet dobře. My říkáme, co je pro stát ještě únosné, a co musíme udělat. Já už jsem zdůraznil, že na začátku minulého roku byly průměrné důchody 15.500 korun, a s tou červnovou valorizací to bude 19.500 korun. To není málo. Ale my se také snažíme dělat kroky, které uvedou české hospodářství do pořádku. A řeknu ještě jednu věc. Já se k tomu nechci vracet, ale my jsme zdědili ekonomiku, která se rychle zadlužovala,“ pravil Kupka.

Havlíček se vytasil s církevními restitucemi.

„Podívejte se, co se kvůli inflaci vyplácí církevní restituentům. Je to navíc asi 8 miliard korun kvůli inflaci. Já to nekritizuji, je to v zákoně takto nastaveno. Přišel někdo s tím, že by se toto mělo snižovat? Já jim to nechci snižovat, ale musíte to zachovat i důchodcům, s tím se musíte smířit,“ zdůraznil Havlíček.

„V žádném případě si důchodce nebereme jako rukojmí. To jsou vaše manipulace. Já kdybych měl spočítat, jaké jste předvedl manipulace a demagogie, tak se ani nedočítám. Teď tu zátěž vysoké inflace musí nést všichni. Vy jste nám tady v minulosti dával za příklad Maďarsko, a tam je dnes inflace 25 procent,“ poznamenal Kupka.

Doplnil, že vláda na české seniory opravdu myslí. Ti, kteří se dostanou do velkých problémů, mohou podle Kupky žádat např. o příspěvek na bydlení.

Havlíček upozornil na situaci živnostníků a připomněl, že ODS po léta slibovala, že nebude zvyšovat daně. Ale teď vláda zvažuje vyšší odvody od živnostníků na sociální pojištění, uvažuje o zvýšení dně z nemovitostí a dalších daní. Takže ODS porušuje své sliby. Tak to vidí Havlíček.

Kupka se bránil, že vláda hledá úspory ve státní správě. Podle něj už bylo zrušeno na tisíc úřednických míst, státní správa se do značné míry digitalizuje a to pomůže tomu, že budou ušetřeny další prostředky. „My se budeme snažit, aby nestoupla celková daňová kvóta a aby se nutná opatření dotkla občanů co nejméně,“ přislibuje Kupka.

Havlíček připomněl, že vláda zrušila EET, čímž se připravila o příjmy, a teď lepí rozpočet, jak se dá, a chce si vzít peníze od živnostníků, kteří poskytují regionální služby, a na úkor seniorů.

Kupka pak oznámil, že je na stole i zvýšení nákupní ceny dálniční známky. Ale nechtěl říct o kolik. „Já se nechci připojit k těm, kteří vypouštějí balonky,“ podotkl Kupka.

A moderátorka otevřela ještě jedno velké téma. Zákaz aut se spalovacími motory po roce 2023.

Kupka nabádal v této věci k opatrnosti a vysvětloval, že se budou vyvíjet i syntetická paliva a do roku 2035 je možné, že pokrok postoupí ještě dál a že se nedá předjímat, co všechno může přijít. „K tomu pokroku dochází,“ řekl Kupka.

Tománková na to konto připomněla předvolební debatu na CNN Prima News před volbami do Sněmovny, kdy dnešní premiér Petr Fiala (ODS) zákaz spalovacích motorů po roce 20235 ostře kritizoval. „Česká republika to nemůže dopustit!“ hřímal Fiala těsně před sněmovními volbami na podzim 2021.

Kupka prohlásil, že by to, co říká jeho premiér a předseda jeho strany, podepsal. A že i v rámci českého předsednictví EU se prý Česko snažilo dělat všechno pro pomoc českému průmyslu. „Další důležitá výjimka je ta pro spalovací motory, které budou spotřebovávat syntetická paliva. ... V tomto směru postupujeme opravdu tak, abychom co nejvíce ochránili český automobilový průmysl a aby ho nezasáhla ještě větší míra regulace,“ volal Kupka.

A Havlíček se znovu rozohnil a zdůraznil, že premiér Petr Fiala říkal před volbami pravdu – ale po volbách nechal svou někdejší ministryni pro životní prostředí Annu Hubáčkovou (KDU-ČSL), aby hlasovala pro tento zákaz. „Tohle prostě neokecáte,“ zuřil Havlíček.

Kupka obratem připomněl Havlíčkova slova stará jen dva roky, kdy jako ministr prosazoval zezelenání české ekonomiky. „Já mám zelené i ponožky. Udělali jsme ústupky, které v EU nikdo nečekal,“ říkal Havlíček ještě před dvěma lety, a Kupka to dnes ve vysílání připomněl.

Pánové se do sebe poté pustili k otázce, kdo nese větší podíl viny na tom, že v europarlamentu prošel zákaz prodeje aut se spalovacími motory.

