Dusno kolem obchvatu Českých Budějovic. Kupka chce peníze, řidiči zuří. Vložil se Kuba

Doprava v Českých Budějovicích patří mezi nejvíce komplikované v České republice. Podle některých průzkumů je jihočeská metropole v tomto směru druhá nejhorší po Praze. I proto z řady míst proti plánu Ministerstva dopravy obchvat zpoplatnit zazněla velká kritika. Řidiči totiž doufají, že obchvat, který bude součástí dálnice D3, dopravě v krajském městě alespoň částečně uleví. A obávají se, že při zpoplatnění se mu řada aut vyhne a bude dál jezdit městem.

Ministr dopravy Martin Kupka totiž podle médií při nedávné návštěvě jižních Čech uvedl, že úsek zpoplatněný bude s tím, že musí zachovávat jednotná pravidla pro Českou republiku. Vysvětlil, že kde se zprovozňuje ucelený úsek, tam je i zpoplatnění.

Českobudějovický magistrát ohledně zpoplatnění obchvatu požádal o výjimku. „Naše město na dálnici velmi dlouho čekalo. Ještě letos nastane historický okamžik a Budějovice se dočkají napojení na evropskou dálniční síť. Je nám jasné, že obchvat budou velmi často využívat Budějčáci a naší strategií je, aby občanům zůstávalo v peněženkách co nejvíce peněz. Proto jsme se rozhodli požádat ministerstvo, aby byl náš obchvat zařazen mezi dálniční úseky bez poplatku,“ vysvětlila před časem primátorka Dagmar Škodová Parmová.

„V současné době projíždí doprava přímo středem našeho města. Snažíme se, aby se po zprovoznění dálnice provoz na budějovických silnicích co nejvíce zklidnil. Pokud bude obchvat zpoplatněn jako běžný dálniční úsek, tak máme obavy, že někteří řidiči budou dál jezdit přes město. Právě proto jsme přistoupili k tomuto kroku,“ doplnil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

To je na diazepam! Na mrtvici…

„Projet ráno město? To je často na diazepam. Dávám si většinou fóra půl až hodinu, abych nepřijela pozdě, když mám důležitou schůzku,“ krčila rameny mladá žena, kterou jsme oslovili, když vystupovala z auta v centru města. „Teď o prázdninách je to lepší, jak jsou lidi často pryč. Zase je ale pravda, že je tady víc turistů…“ zamyslela se.

Na „mrtvici“ je prý i cestování do Českých Budějovic z okolních měst a obcí. „Ráno ve směru od Českého Krumlova, především v úseku od Plané, to je fakt katastrofa, na mrtvici. Kolem Litvínovic se to štosuje. A další katastrofa je pak odpoledne v obou směrech. A určitě nejen tady,“ byl očividně rozčilený řidič, který do Budějovic prý dojíždí za prací.

„Místo, aby pomohli, budou spíš škodit?“ nešetřil pak další muž přímo Ministerstvo dopravy, když se až od nás dozvěděl, že obchvat by měl být zřejmě zpoplatněný.

Hejtman Kuba napsal ministrovi

„Zabojovat“ o to, aby obchvat Českých Budějovic nebyl zpoplatněn, se rozhodl i jihočeský hejtman Martin Kuba. Poslal otevřený dopis ministru dopravy Martinu Kupkovi. Vysvětluje v něm, že zavedení poplatku by mohlo znamenat, že tranzitní doprava by dál projížděla městem. Uvedl ale také, že rozumí snaze Ministerstva dopravy omezit množství nezpoplatněných úseku s tím, že se domnívá, že většina lidí chápe, že pokud chceme mít kvalitní dálniční síť, je logické, že něco stojí.

Píše i o tom, že si uvědomuje i deficity vnitroměstské dopravy, ale že se na zlepšení intenzivně pracuje. „Budějovičtí obyvatelé historicky od minulých vedení města vždy poslouchali, že dálnice nebude v úseku obchvatu zpoplatněna, protože bude v blízkosti města a může být používána právě pro dopravu v aglomeraci. Nutno ale dodat, že to vycházelo z předpokladu, že bude postaveno pět sjezdů, které umožní dálnici v tomto úseku využívat pro pohyb mezi částmi města. Bohužel ta samá vedení města pak paradoxně sama odmítla vybudování některých sjezdů a z plánovaných pěti zbyly pouze tři,“ píše pak s tím, že využití dálnice přímo pro obyvatele města tak bude v určitém smyslu oproti původním představám „limitní“ a vysvětluje, proč je i tak zmíněný obchvat pro dopravu v krajském městě tak důležitý.

Zdůraznil, že si je vědom, že deficity v dopravní struktuře města rozhodně nejsou chybou ŘSD ani Ministerstva dopravy a zmínil přitom „nečinnost minulých vedení města a kraje“ a dodal:

„Obyvatelé aglomerace ale opravdu desítky let čekali na dálnici. Je třeba také férově říct, že díky její absenci roky celý tranzit na jih projížděl městem. Ať už kamionová doprava ze severu na jih Evropy nebo naprostá většina obyvatel České republiky směřujících na jih v letní nebo zimní sezoně projížděli desítky let po levobřežní komunikaci pár metrů od centra města a stát nebyl schopen toto desítky let vyřešit. V tom je třeba uznat, že tady existuje historický dluh, který k obyvatelům Českých Budějovic stát prostě má. Navíc teď poslední roky byli českobudějovičtí extrémně zatíženi výstavbou dálnice v těsné blízkosti města.“

Na závěr dopisu ministra Kupku požádal o jednání, na kterém budou moci ještě celou situaci probrat.

Podle informací, které zveřejnila na sklonku minulého týdne na svých webových stránkách ČT 24, je prý ministr o této záležitosti ještě ochoten jednat.

Otevřený dopis hejtmana Kuby:

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci uvažovaného zpoplatnění dálnice D3 v úseku kolem Českých Budějovic, tedy od MÚK Úsilné k MÚK Roudné, ve kterém tvoří obchvat města.

V první řadě Vám chci poděkovat a ocenit to, že po letech se nám díky společné práci s Vašimi kolegy z ŘSD, ale i Vašemu osobnímu nasazení v jednotlivých projektech, daří zahajovat a dokončovat dopravní stavby, na které náš kraj roky čekal. Díky tomu se na konci tohoto roku konečně dočkáme otevření téměř 30 km nové dálnice D3 včetně zmiňovaného obchvatu města.

Je také ale logické, že to, jak dlouho lidé z Českých Budějovic a okolí na tuto stavbu čekali, dnes ovlivňuje vnímání toho, zda bude či nebude úsek zpoplatněn.

Na úvod mohu říct, že rozumím snaze Ministerstva dopravy omezit množství nezpoplatněných úseků. Myslím, že většina lidí chápe, že pokud chceme mít kvalitní dálniční síť, je logické, že to něco stojí. Vím, že ministerstvo nyní u nově otevřených úseků již tuto strategii drží a dokonce tam, kde byly historicky úseky nezpoplatněné, je nyní po dokončení delších úseků zpoplatňuje. Nejspravedlivější by se pak asi jevilo zpoplatnit k určitému datu všechny úseky v České republice. Proti tomu zase mohou stát argumenty, že v některých místech dálnice opravdu slouží jako obchvat a je využívána nejen k tranzitu, ale z velké části k pohybu místních obyvatel v dané aglomeraci.

Tím se dostávám ke konkrétní situaci v úseku dálnice D3 kolem Českých Budějovic. Budějovičtí obyvatelé historicky od minulých vedení města vždy poslouchali, že dálnice nebude v úseku obchvatu zpoplatněna, protože bude v blízkosti města a může být používána právě pro dopravu v aglomeraci. Nutno ale dodat, že to vycházelo z předpokladu, že bude postaveno pět sjezdů, které umožní dálnici v tomto úseku využívat pro pohyb mezi částmi města. Bohužel ta samá vedení města pak paradoxně sama odmítla vybudování některých sjezdů a z plánovaných pěti zbyly pouze tři. Právě to teď velmi omezuje využití dálnice pro obyvatele města, protože na ni budou moci najet jen na severu na MÚK Úsilné a potom až na jihu na MÚK Pohůrka a MÚK Roudné.

Každý, kdo zná dopravu ve městě, musí souhlasit s tím, že využití dálnice pro obyvatele Budějovic je v rámci pohybu po městě limitní. Vnitroměstskou dopravu mnohem více ovlivní vybudování dalších mostů přes Vltavu v rámci Severní spojky a přemostění od silnice I/3 do Papírenské ulice a propojení ulice M. Horákové k silnici I/3 na Český Krumlov a Kaplici. Na všech stavbách jako kraj, ať už s ŘSD nebo s městem, pracujeme a snažíme se dohnat, co minulá vedení zanedbala a věřím, že brzy vše dotáhneme.

Na vytížení úseku se ale nelze dívat jen z pohledu obyvatel města, ale rovněž z pohledu aglomerace jako celku. Českobudějovická aglomerace je dnes tvořena cca 100 obcemi, které jsou v dojezdové vzdálenosti menší než 20 minut do krajské metropole, a byť město samotné má 98 tisíc obyvatel, tak se v něm denně díky dojíždění pohybuje více než 200 tisíc lidí. A právě zatížení městské dopravy těmito automobily je jedním z racionálních důvodů, proč daný úsek ponechat nezpoplatněný. Automobily dojíždějící do města z těchto obcí dnes musejí pro cestu ze severu na jih využívat městské komunikace, a tím dopravu ve městě zahušťují. Nový dálniční úsek by právě odvedením této části dopravy mohl dopravě ve městě ulevit. Nyní asi nikdo z nás není schopen exaktně vypočítat, jaký dopad to bude mít, to reálně ukážou první měsíce nebo rok provozu.

Jak jsem již uvedl, chápu, že v dopravní infrastruktuře ve městě máme deficity, které rozhodně nejsou chybou ŘSD ani Ministerstva dopravy a jsou zaviněny spíše nečinností minulých vedení města a kraje. Věřím, že tohle brzy doženeme. Obyvatelé aglomerace ale opravdu desítky let čekali na dálnici. Je třeba také férově říct, že díky její absenci roky celý tranzit na jih projížděl městem. Ať už kamionová doprava ze severu na jih Evropy nebo naprostá většina obyvatel České republiky směřujících na jih v letní nebo zimní sezoně projížděli desítky let po levobřežní komunikaci pár metrů od centra města a stát nebyl schopen toto desítky let vyřešit. V tom je třeba uznat, že tady existuje historický dluh, který k obyvatelům Českých Budějovic stát prostě má. Navíc teď poslední roky byli Českobudějovičtí extrémně zatíženi výstavbou dálnice v těsné blízkosti města.

Jako hejtman Jihočeského kraje i radní města České Budějovice Vás proto žádám o jednání, na kterém bychom vše ještě společně prodiskutovali.

Martin Kuba

hejtman Jihočeského kraje