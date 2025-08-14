„Zoufalý pokus o mobilizaci. Straší lidi ústavní většinou, která nic neřeší,“ vzkazuje Vondráček vládě

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„Strašení ústavní většinou opozice je jen zoufalý trik. Vládní politici moc dobře vědí, že i po senátních volbách nemůže mít opozice v horní komoře většinu. Přesto se snaží vyvolat hysterii,“ říká šéf Svobodných a dodává: „Nenechte se znovu oklamat.“
Podle aktuálního průzkumu STEM by opoziční ANO, SPD a Stačilo! mohly ve Sněmovně dát dohromady až 120 křesel – na papíře většina pro změny ústavy. Ale bez Senátu? Podle Vondráčka je to však jen iluze.
„Nepodléhejte propagandě vlády, která sází na strach. Je to jejich poslední karta – a zoufale ji přehrávají,“ vzkazuje Libor Vondráček.
autor: Karel Výborný