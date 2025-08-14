„Zoufalý pokus o mobilizaci. Straší lidi ústavní většinou, která nic neřeší,“ vzkazuje Vondráček vládě

14.08.2025

Zoufalství, nebo poslední politická finta? Vládní strany, které čelí historickému propadu důvěry, začaly veřejnost strašit představou, že hnutí ANO, SPD a Stačilo! získají po příštích volbách ústavní většinu. Alespoň podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který poukazuje na to, že celé je to jen „poslední pokus o mobilizaci zklamaných voličů“, který nestojí na reálných základech.

Foto: Archiv L. Vondráčka
Popisek: Libor Vondráček

 „Ústavní většina ve Sněmovně je k ničemu, pokud vládní strany ovládají Senát,“ říká Vondráček a připomíná, že k jakékoliv změně ústavy je nutný i souhlas třípětinové většiny senátorů. A tam má vládní pětikoalice stále silné pozice.

„Strašení ústavní většinou opozice je jen zoufalý trik. Vládní politici moc dobře vědí, že i po senátních volbách nemůže mít opozice v horní komoře většinu. Přesto se snaží vyvolat hysterii,“ říká šéf Svobodných a dodává: „Nenechte se znovu oklamat.“

Podle aktuálního průzkumu STEM by opoziční ANO, SPD a Stačilo! mohly ve Sněmovně dát dohromady až 120 křesel – na papíře většina pro změny ústavy. Ale bez Senátu? Podle Vondráčka je to však jen iluze.

„Nepodléhejte propagandě vlády, která sází na strach. Je to jejich poslední karta – a zoufale ji přehrávají,“ vzkazuje Libor Vondráček.

autor: Karel Výborný

